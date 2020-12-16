74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы

Уволившийся из Cisco программист через пять месяцев воспользовался сохранившимся у него доступом для взлома облака Cisco в AWS и ликвидировал более 450 виртуальных машин, на которых функционировали WebEx Teams. Теперь его ждут два года тюрьмы и возможная депортация.

Обиженный работник

Бывший работник Cisco, который после увольнения уничтожил более 450 виртуальных машин и около 16 тыс. аккаунтов в службе Cisco WebEx Teams, отправился в тюрьму на два года. Кроме того, Судхиш Касаба Рамеш (Sudhish Kasaba Ramesh) должен будет выплатить штраф в размере $15 тыс.

В июле 2020 г. подсудимый признал себя виновным и заключил сделку со следствием. Согласно документам, 24 сентября 2018 г. Рамеш произвел несанкционированное подключение к облачной инфраструктуре Cisco в Amazon WebServices и запустил туда некий код, который хранился в его аккаунте Google Cloud Project. Это привело к удалению 456 виртуальных машин, на которых функционировали приложения Cisco WebEx Teams, что, соответственно, привело к исчезновению аккаунтов в WebEx Teams вместе со всем содержимым.

У Cisco ушло около двух недель на восстановление функционирования этих аккаунтов и около $2,4 млн на возмещение ущерба клиентам. Впрочем, клиентские данные сами по себе не пострадали.

Два года, и вон отсюда

Несмотря на довольно ограниченный ущерб, Рамеш получил два года реального тюремного заключения. После отбытия наказания ему еще год предстоит оставаться под надзором правоохранительных органов. И это при условии, что его не депортируют: у Рамеша есть вид на жительство в США, но риск отправки обратно в Индию довольно высок.

Сломавший облачную инфраструктуру Cisco программист получил 2 года тюрьмы

Максимальный срок наказания, который грозил Рамешу по американскому законодательству, мог составить пять лет и $250 тыс. штрафа, даже в случае признания вины.

«Известно, что Рамеш покинул Cisco за пять месяцев до инцидента — в апреле 2018 г. То есть, почти за полгода у него не отозвали доступ к одной из критических систем, — отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Рамеш очевидно виновен в том, что совершил, однако применение корректного подхода к безопасности на стороне Cisco позволило бы и избежать двухмиллионного ущерба, и предотвратило бы появление еще одного заключенного».