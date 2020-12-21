74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Microsoft оставит все свои сервисы без паролей

Microsoft намерена убрать из своих сервисов поддержку авторизации по паролю в течение 2021 г. Компания считает их ненадежным способом защиты профилей и собирается предложить пользователям новый универсальный инструмент для работы с ее сервисами под своим аккаунтом.

В будущее без паролей

Корпорация Microsoft планирует полностью отказаться от паролей в своих сервисах в течение 2021 г. В своем блоге она сообщила, что ее решение напрямую связано со стремлением повысить уровень безопасности для своих пользователей, поскольку, по ее статистике, около 80% кибератак в мире нацелены именно на кражу логинов и паролей.

Риск утечки паролей затрагивает не только обычных, но и корпоративных пользователей. По подсчетам Microsoft, ежемесячно одна из 250 корпоративных аккаунтов подвергается компрометации.

Для полного отказа от паролей Microsoft запустит новые инструменты авторизации, в основе которых будут алгоритмы управления ключами безопасности на базе стандарта FIDO2. В частности, в планы компании входит запуск некоего «конвергентного портала регистрации», который тоже будет использоваться для работы с такими ключами.

Имеющиеся способы беспарольной аутентификации

В настоящее время Microsoft продвигает ряд различных фирменных инструментов аутентификации пользователей. К ним относится технология Windows Hello, позволяющая идентифицировать человека по лицу при помощи ИК-камер и сканеров отпечатков пальцев в ноутбуках и мониторах.

Возможно, в небезопасности паролей виноваты не они, а сами пользователи

Также у Microsoft есть приложение Authenticator, упрощающее авторизацию в том или ином сервисе. Оно дает возможность быстро подключаться к любым проектам компании, где требуется идентификация пользователя, например, к почте Outlook, облаку OneDrive, или офисным программам из пакета Office. Учетные записи для сторонних сервисов, к примеру, соцсети Facebook, тоже поддерживаются.

В Windows без пароля

Существует вероятность, что поддержка паролей как средства авторизации исчезнет и их флагманского программного продукта Microsoft – ОС Windows 10. Еще в июле 2019 г. компания убрала из тестовой сборки этой системы функцию авторизации путем ввода пароля, предложив бета-тестерам перейти на PIN-код.

В качестве дополнительного варианта замены пароля на ПК под управлением Windows 10 Microsoft предложила использовать биометрию. Под этим она подразумевала собственную технологию Windows Hello, но в данном случае она может быть оказаться бесполезной на компьютерах, у которых нет ни дактилоскопа, ни камеры.

Кроме того, пароль тоже может быть PIN-кодом. Для этого пользователю достаточно лишь придумать для подтверждения входа пароль в виде набора цифр.

Билл Гейтс тоже против паролей

Microsoft потеряла доверие к паролям еще в начале XXI века. В 2004 г. основатель компании Билл Гейтс (Bill Gates) заявил, что пароли как средства обеспечения инфобезопасности обречены на вымирание. «Еще один важный вопрос в области систем идентификации – ненадежность паролей. Мы не собираемся рассчитывать на их надежность», – сказал он.

Но на тот момент у Microsoft не было ни Windows Hello, ни Authenticator – Билл Гейтс делал ставку на совсем другие инструменты авторизации, хотя биометрию он упоминал уже тогда. «Мы движемся по направлению к биометрии и смарт-картам», – отметил он.

С Биллом Гейтом согласны и специалисты издания The Conversation. Как сообщал CNews, в сентябре 2020 г. они провели исследование и выяснили, пароли как средство защиты пользовательских данных полностью устарели. К такому выводы они пришли, узнав, что подобрать любой пароль можно за несколько минут при помощи облачных вычислений, а сервис дешифровки хэшированных паролей за пару секунд находится в Google или «Яндексе».

Даже сам изобретатель компьютерных паролей, американский ученый Фернандо Корбато (Fernando Corbato), разочаровался в своем детище. Корбато разработал концепцию защищенных паролем учетных записей пользователей еще в 1961 г., а в 2014 г. в интервью изданию The Wall Street Journal он заявил, что у паролей как у явления и части современной жизни есть немало недостатков. По словам ученого, с развитием интернета пароли становились все большей проблемой для пользователей – сервисов становилось все больше, людям приходилось запоминать больше паролей, а использование только лишь одной комбинации серьезно угрожало их конфиденциальности на фоне роста киберпреступности. В современном мире пароли стали «чем-то вроде ночного кошмара», добавил Корбато.

Пароли никуда не денутся

Microsoft может отказаться от паролей в своих сервисах, но сами пользователи продолжат применять их на сотнях различных сайтов. Компания, понимая это, за несколько дней до заявления о переходе в 2021 г. на новые способы авторизации, модифицировала приложение Authenticator, добавив в него менеджер самых обычных паролей.

Новая функция Microsoft Authenticator

Authenticator теперь умеет «запоминать» пароли и автоматически вводить их при входе в аккаунт. Пока такое автозаполнение работает только с сервисами Microsoft, но в будущем может появиться поддержка и сторонних проектов.

Также в Authenticator есть генератор паролей и возможность синхронизации сохраненных паролей с другими мобильными устройствами или компьютерами. По умолчанию сервис работает только с браузером Microsoft Edge, но также есть поддержка и Google Chrome, хотя для него нужно будет установить специальное расширение.