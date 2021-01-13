74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Силовики всего мира атаковали сверхзащищенные криминальные сетевые ресурсы

ФБР, Интерпол и Европол с переменным успехом атаковали рынок в даркнете и несколько «пуленепробиваемых» хостингов с порнографией и шифровальщиками.

Силовики — против даркнета

Криминальный рынок в даркнете Joker's Stash, через который продавались и покупались украденные данные кредитных карт, был временно нейтрализован совместными усилиями ФБР и Интерпола. Впрочем, оператор этого рынка утверждает, что вскоре восстановит деятельность.

Правоохранительные органы смогли нейтрализовать только внешний сервер и домен .bazar, говорится в сообщении, которое предполагаемый оператор криминального рынка оставил на русскоязычном хакерском форуме. А это прокси, на котором нет никаких данных самого рынка.

Домены Joker's Stash в зонах .bazar, .lib, .emc, .coin, доступные через Blockchain DNS, выводят сообщение о том, что сервер не найден. Сайт Joker's Stash в защищенной сети Tor продолжает работать как ни в чем не бывало.

Минус три

С большим успехом сработали ФБР и Европол при поддержке правоохранительных органов нескольких стран: в рамках операции Operation Nova им удалось захватить доменные имена и нейтрализовать серверную инфраструктуру insorg.org, inet.com и safe-inet.net, ресурсов, активно привечавших у себя всевозможный криминал: преступникам предлагался «пуленепробиваемый» хостинг и защищенные VPN-сети.

Правоохранительные органы попытались ликвидировать ряд киберкриминальных ресурсов

Все три службы хостили у себя нелегальную порнографию, ресурсы, связанные с азартными играми, и т. д. Хостинг safe-inet, в частности, использовался «самыми продвинутыми» киберпреступниками, в том числе операторами шифровальщиков-вымогателей, а предлагаемый его владельцами VPN-сервис прославился в киберкриминальных кругах как один из лучших инструментов защиты от правоохранительных органов. Он, в частности, обеспечивал пять слоев анонимизации.

И safe-inet, и другие захваченные ресурсы также использовались группировкой Magecart, прославившейся атаками на кредитные карты клиентов множества крупных корпораций. Об арестах ничего не сообщается: по-видимому, до операторов правоохранителям не удалось добраться и в этом случае.

«В то время как нейтрализация safe-inet, insorg.org и inet.com — это, безусловно, успех, однако пока это означает лишь то, что место этих ресурсов быстро займут уже существующие и пока менее популярные аналоги, — считает Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Service. — И эта история, и ситуация с Joker's Stash показывают, насколько диспропорционален объем усилий, которые приходится прилагать правоохранительным органам для борьбы с киберкриминалом, по отношению к тому, что делают сами киберпреступники».