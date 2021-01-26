Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток

Ликвидированный правоохранителями Европы и США рынок DarkMarket специализировался на торговле наркотиками, фальшивыми деньгами и крадеными кредитками. Количество его пользователей составляло около полумиллиона человек.

Черная кошка в темной комнате

Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка в даркнете — DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News.

Данный рынок специализировался на торговле наркотиками, крадеными или поддельными кредитными картами, фальшивыми деньгами, анонимными SIM-картами и вредоносным ПО.

На момент закрытия DarkMarket насчитывал 500 тыс. пользователей и более 2,4 тыс. поставщиков нелегальных товаров. В архивах сохранились данные о 320 тыс. транзакций общей стоимостью около $170 млн.

Европол нейтрализовал очередной крупный рынок в даркнете

Правоохранители арестовали предположительного создателя площадки. Им оказался 34-летний гражданин Австралии. Его задержали на границе Германии и Дании.

Побочный результат

Ликвидация DarkMarket стала побочным результатом крупномасштабного расследования в отношении «пуленепробиваемого» хостинга CyberBunker, чьими услугами в прошлом пользовались The Pirate Bay и WikiLeaks.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить контроль над всей аппаратной инфраструктурой, в том числе более чем двумя десятками серверов, физически располагавшимися на территории Молдовы и Украины.

Европол регулярно рапортует об операциях против различных маркетов в даркнете, однако далеко не все из них действительно оказываются успешными. Например, в самом конце 2020 г. Европол объявил о ликвидации рынка Joker’sStash, однако его владелец сообщил, что нейтрализован оказался лишь внешний домен, а сам рынок продолжает функционировать без всяких проблем.

«Это далеко не первый ликвидированный подпольный рынок, и даже не самый крупный: в мае Европол истребил Wall Street Market, у которого насчитывались более миллиона пользователей, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Проблема в том, что место каждой такой уничтоженной площадки быстро занимает другая, а иногда и сразу несколько. Ресурсы, которые необходимо затратить на ликвидацию подобных рассадников, намного превосходят те, которые тратят создатели подобных рынков, так что на окончательную победу правоохранителей рассчитывать не приходится. Только на то, что этих площадок будет минимальное количество».