Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами

«Шпионьте у себя заграницей»

Покидая пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) в последнюю ночь своего президентского срока – 19 января 2021 г., распорядился усилить слежку за иностранными клиентами со стороны провайдеров облачных услуг в США. Соответствующее послание Конгрессу страны опубликовано на официальном портале архива президентских документов trumpwhitehouse.archives.gov под названием «Указ о принятии дополнительных мер по усилению национальной безопасности в связи со значительным ростом вредоносных действий в киберпространстве».

Согласно документу, для усиления борьбы с киберугрозами из-за рубежа правительство США намерено требовать от провайдеров облачных услуг ведения более детального учета иностранных клиентов и даже потенциального ограничения доступа к своим сервисам для «определенных иностранных субъектов».

«Иностранные субъекты используют IaaS-сервисы (IaaS – Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга; – прим. CNews) Соединенных штатов для различных злонамеренных действий в киберпространстве, что чрезвычайно затрудняет официальным лицам отслеживание и получение правовой информации о нарушениях закона до момента, когда эти иностранные субъекты уходят на инфраструктуру (в других юрисдикциях) и уничтожают доказательства своей деятельности. Зарубежные реселлеры продуктов IaaS из США лишь облегчают иностранцам скрытный доступ к этим продуктам», — говорится в документе.

«Новая метла»

В соответствии с указом, в течение 180 дней со дня публикации документа госсекретарь США, если сочтет это целесообразным, может предложить по согласованию с главами министерств торговли, финансов, обороны, внутренней безопасности, нацразведки и генеральным прокурором страны список иностранных организаций, которым будет запрещен доступ к услугам IaaS-провайдеров США.

Напоследок Дональд Трамп распорядился усилить борьбу с зарубежными киберугрозами

Пока нет полной ясности в том, будет ли администрация вновь избранного президента Джо Байдена (Joe Biden) выполнять этот указ, однако уже известно, что в преддверии инаугурации, состоявшейся 20 января 2021 г., группа сотрудников Белого дома по передаче дел новому президенту уже собрала и опубликовала список для отмены ряда распоряжений администрации Трампа, которые Байден немедленно подписал, сообщил бизнес-портал FCW.

Плюсы и минусы указа

Основатель и бывший технический директор ИБ-компании CrowdStrike Holdings Дмитрий Альперович, заявил в своем аккаунте Twitter, что изложенная в указе Трампа стратегия могла бы помочь правительству в сборе большей информации о «взломе года», о котором CNews рассказал в декабре 2020 г.

Тогда хакеры взломали портал компании SolarWinds и смогли заразить ее платформу Orion, в результате чего были скомпрометированы министерство финансов и национальная администрация по информатике и телекому при министерстве торговли США.

В этом взломе, по словам Альперовича, хакеры «использовали исключительно облачную инфраструктуру США, чем затруднили спецслужбам США отслеживание их деятельности». По его мнению, «такие требования смогут помочь в перемещении подобных субъектов в офшор чтобы упростить (правительству; – прим. CNews) их отслеживание. Есть и существенный недостаток – такие требования могут оказаться достаточно обременительными/дорогостоящими для небольших провайдеров и привести к потере их зарубежного бизнеса».

В середине января 2021 г. CNews рассказал о том, что российская ИТ-компания DDoS-Guard лишилась контрактов в США из-за оказания услуг по защите от хакерских атак сторонникам Дональда Трампа.

Ростовскую DDoS-Guard, предоставляющую услуги хостинга и защиты от DDoS-атак, изгнали из партнерского дата-центра в Лос-Анджелесе (США). При этом формальным поводом для этого стало предоставление хостинга сайту, связанному с движением «Хамас», однако в реальности, по словам представителей компании, дело в том, что сервисами компании пользуются сторонники Дональда Трампа.

Ранее CNews также писал о том, что высшее руководство и командование войск специального назначения США (Special Operations Forces, SOF) рассматривает возможность появления в составе SOF команды хакеров, носителей иностранных языков и операторов дронов. Такой киберспецназ будет готовиться к виртуальной войне преимущественно с Россией и Китаем.