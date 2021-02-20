Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы

В России заработал суперсервис, позволяющий иностранным абитуриентам дистанционно подавать документы в российские вузы и получать всю необходимую помощь для поступления. Проект курирует Россотрудничество. Федеральный бюджет потратит на него 1 млрд руб.

Суперсервис от Россотрудничества

Россотрудничество запустило суперсервис, позволяющий иностранцам получать образование в России. Суперсервис помогает иностранным абитуриентам в режиме онлайн сдать все документы, необходимые для поступления в российские вузы, сэкономив деньги на поездках в Россию.

Кроме того, суперсервис помогает получить информацию об обучении, проживании и работе в России, включая информацию о визах, регистрации и миграционном учете.

Приказ Россотрудничества о создании информационной системы «Обучение в России для иностранцев» был подписан в 2019 г. Данное мероприятие является основным в утвержденном плане информатизации Россотрудничества на 2020-2022 гг.

Затраты на обучение иностранцев в России

Создание цифровой платформы «Образование в России для иностранцев» включено также в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». На цифровую платформу «Образование в России для иностранцев» федеральный бюджет выделит 1,03 млрд руб.

Что обеспечит новый суперспервис

Супервис позволяет: производить поиск и сравнение образовательных программ российских вузов, доступных по квотам, льготным условиям и на коммерческой основе; подавать заявления и документы в электроном виде; проходить конкурсный отбор посредством дистанционных технологий; проводить онлайн-мониторинг конкурсной ситуации и получать уведомления и информационные сообщения; подавать апелляции и жалобы; получать информацию о миграционных правилах на территории России и уведомления о последовательности действий.

В России заработал суперсервис, позволяющий иностранным абитуриентам дистанционно подавать документы в российские вузы

Также в суперсервис входит персональный помощник по юридическим и другим вопросам и маркетплейс льготных сервисов и услуг (транспорт, медицина, музеи и выставки).

Цифровая платформа «Образование иностранцев в России» обеспечит: уменьшение количества необходимых поездок кандидатов в российские центры науки и культуры или посольства России; повышение прозрачности конкурсного отбора за счет публикации результатов конкурса на всех этапах и возможности подать апелляции в электронном виде; гармонизацию сроков приемной кампании иностранных кандидатов и основной приемной кампании образовательных организаций; повышение исполнительской дисциплины и качества межведомственного взаимодействия в процессе привлечения иностранных студентов; повышение уровня пребывания на территории России во время обучения.

Кроме того, будет обеспечено снижение количества жалоб и судебных исков, связанных с недостатками профориентации и информирования кандидатов об особенностях обучения по выбранным программам в образовательных организаций.

Как рассказывал в интервью «Российской газете» начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотурдничества Михаил Попов, сейчас в России нет эффективного государственного инструмента привлечения иностранных абитуриентов. «Нет достоверной информации о программах, условиях обучения и проживания в России на родном языке абитуриента, не менее пяти раз ребенку приходится лично приезжать в консульство для подачи заявки и прохождения тестирования, - говорит Попов. - Часто ребята пользуются коммерческими сервисами, которые непрозрачны, поэтому отследить положение иностранного абитуриента с момента подачи заявления до приезда в России практически невозможно. Да и гарантии поступления в российский вуз они не дают».

Ожидаемые показатели от работы суперсервиса

Ожидается, что после запуска цифровой платформы на полную мощность абитуриенты из более чем 100 стран смогут в режиме онлайн подавать документы на поступление в российские вузы и осуществлять онлайн-мониторинг конкурсной ситуации.

В первый год работы системы ее пользователями должны стать не менее 1 млн человек, а к 2024 г. их число составит 3 млн руб. В их числе будут школьники, абитуриенты, их родители, выпускники, сотрудники федеральных и региональных органов власти, коммерческие и некоммерческие организации. Все российские вузы, участвующие в приеме иностранных студентов, обеспечат удаленное онлайн участие в приемной кампании на всех этапах.

Также все администрации субъектов федерации будут подключены к данному суперсервису для предоставления информации о региональных образовательных, экономических и социальных возможностях для иностранных абитуриентов. Не менее 20% иностранным студентам будет обеспечено возможность трудоустройства в российских компаниях после завершения обучения в России.

Процент успешности поступления в российский вуз увеличится с нынешних 65-75% до 99%. Это будет означать, что количество недовольных специальностью, вузом, регионом обучения и комфортом пребывания снизится до «ничтожного уровня», говорится в федпроекте.

Недочеты, выявленные на практике

Одна из гражданок Армении, в 2020 г. по программе Россотурдничества сдававшая в режиме онлайн экзамены в российские вузы, рассказала CNews о недостатках в работе системы.

Во-первых, она сдавала экзамены по русскому языку, математике и по выбору физике или английскому языку. Выбор пал на английский язык, так как абитуриентка была хорошо по нему подготовлена. Экзамен по английскому языку должен был идти вслед за экзаменом по физике, однако в последний момент его отменили. В результате при подсчете среднего балла не учитывались результаты по английскому языку, которые у абитуриентки могли бы быть высокими.

Во-вторых, были технические проблемы и при сдаче самого экзамена в режиме онлайн. Для сдачи экзамена необходимо было установить специальный плагин для веб-браузера, предоставить удаленным администратором доступ к своей веб-камере и возможность делать снимки экрана.

Как и при обычном экзамене, пользоваться посторонними предметами во время онлайн-экзамена было запрещено. При этом во время экзамена по русскому языку у абитуриентки постоянно возникали предупреждения о возможной дисквалификации. Причина предупреждений ей осталась непонятной. Скорее всего, это была ошибка, говорит она, но из-за этих сообщений она вынуждена была отвлекаться от экзамена и теряла время.