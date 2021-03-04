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ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

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23 марта 2021 года в Москве CNews проведет онлайн-конференцию «E-commerce 2021».

23 марта 2021 года в Москве CNews проведет онлайн-конференцию «E-commerce 2021».

Вопросы к обсуждению:

Тренды российского рынка e-commerce

  • Маркетплейсы как фактор роста рынка
  • Как ритейлеру конкурировать с технологичными корпорациями?
  • Продавцы вынуждены следовать за пользователями в мобайл.
  • Экосистемы в e-commerce: чем удержать покупателя?

Современный e-commerce: борьба сервисов

  • Доставка или постаматы: что выберет пользователь?
  • Быстрее конкурентов: как автоматизировать маршрутизацию доставки?
  • Перспективы голосового шоппинга: кто научит Алису покупать?
  • Как оживить рассылки: кейсы.

Эффективная коммуникация с покупателем

  • Чат-боты: как ненавязчивый консультант помогает поднять продажи.
  • Время ретаргетинга ушло: как незаметно возвращать покупателя в интернет-магазин.
  • Как подготовить контент сайта к голосовому поиску.
  • Как реализовать визуальный поиск в интернет-магазине: кейсы.
  • Строим и анализируем Customer Journey Map: кейсы.

Госрегулирование отрасли

  • Как регуляторы будут распоряжаться данными онлайн-касс?
  • Особенности продажи маркированных товаров через интернет.
  • Как подготовиться к онлайн-торговле лекарствами и алкоголем?

ИТ для e-commerce

  • Из оффлайна в онлайн: как построить интернет-магазин на «зоопарке» систем.
  • Мобильный интернет-магазин: адаптивный сайт или приложение?
  • Как найти хорошего мобильного разработчика?
  • Риски ИБ: чем интернет-магазины привлекают кибермошенников?

Подтвердили выступление с докладом:

Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ, G-Core Labs;
Мария Бурмистрова, начальник управления по развитию сегмента B2C DPD в России;
Анна Меньшикова, менеджер по работе с ключевыми клиентами в России, СНГ и Восточной Европы, Zendesk;
Константин Ляшко, руководитель продукта мобильного приложения, «Леруа Мерлен Восток»;
Евгения Шовковая, аккаунт-директор, «К50»;
Иван Хорошилов, руководителя по электронной коммерции, Nespresso;
Валентин Фахрутдинов, директор по маркетингу, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»;
Андрей Осокин, директор по маркетингу, Goods.ru;
Антон Букашкин, руководитель направления интернет продаж, «СТД Петрович»;
Надежда Романова CEO, PickPoint;
Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»;
Леонид Назаров, руководитель управления продуктов «Тинькофф бизнес»;
Дмитрий Селихов, директор по развитию маркетплейса, AliExpress Россия;
Представитель Mango Office;
Представитель компании Markswebb;
Представитель компании RetailCRM.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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