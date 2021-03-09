Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование

Новые патч – новые проблемы

Последнее накопительное обновление Microsoft для операционной системы Windows 10 версий 2004 и 20H2 может вызывать ряд проблем у ее пользователей, пишет профильный ресурс Windows Latest.

По данным источника, пользователи в редких случаях испытывают сложности в работе встроенного в ОС Microsoft инструмента для резервного копирования файлов «Служба архивации».

Другие обладатели устройств под управлением Windows 10 с пакетом накопительных обновлений сталкиваются с неработоспособностью веб-камеры и отказом приложений. Кроме того, трудности может вызывать и непосредственно установка данного обновления.



Трудности архивации

Проблемы со «Службой архивации» Windows 10, как отмечает Windows Latest, испытывает сравнительно небольшое число пользователей из числа установивших накопительное обновление KB4601319 от 9 февраля 2021 г. и прибегающих к применению встроенной функции «Резервного копирования с использованием истории файлов» (File History или просто «История файлов»). Этот инструмент, напомним, позволяет автоматически сохранять содержимое заранее выбранных папок на локальный или сетевой диск с заданной периодичностью (от 10 минут до 24 часов). Основное предназначение инструмента – обеспечить простой и быстрый способ восстановления удаленных или измененных файлов.

Как отмечает Windows Latest, в общем случае проблема заключается в том, что «История файлов» не видит ранее сохраненные в ходе бэкапа файлы, а после попытки принудительной синхронизации при помощи нажатия кнопки «Выполнить резервное копирование» (Backup Now) выдает сообщение о невозможности скопировать новые данные с пояснением: «Не удалось запустить резервное копирование пользовательских данных (Failed to initiate user data backup)» и ошибкой с кодом 80070005. По данным пользовательского портала поддержки Microsoft, ошибка с данным кодом возникает, когда у процесса оказывается недостаточно высокий уровень системных привилегий для выполнения требуемой операции.

Пользователю не удается выполнить резервное копирование на внешний носитель из-за ошибки с кодом 80070005

Один из пользователей утверждает, что пытался полностью обнулить настройки программы: удалил конфигурационные файлы и сменил целевой диск на другое внешнее хранилище, однако это не помогло.

Жалобы такого характера можно найти в «Центре отзывов» Windows 10 (Feedback Hub) и на форуме сообщества пользователей ПО Microsoft. Пользователи связывают некорректную работу функции резервного копирования именно с установкой февральского патча, поскольку его удаление вручную, как правило, решает проблему.

На момент публикации данного материала Microsoft не признала, но и не опровергла наличие проблемы с резервным копированием файлов.

Неработоспособность веб-камер

После установки патча KB4601319 некоторые пользователи Windows 10 также жалуются на отказ веб-камер Razer Stargazer и Intel Realsense с поддержкой биометрической идентификации через механизм Windows Hello.

Во второй половине февраля 2021 г. Microsoft признала наличие проблемы. Специалист Microsoft в ответ на жалобу одного из пользователей в «Центре отзывов» сообщил, что компания осведомлена о проблеме и работает над ее устранением. В качестве временной меры инженер предложил удалить апдейт KB4601319 из системы.

Зачем нужен апдейт KB4601319

Патч KB4601319 для Windows 10 версий 2004 и 20H2 от 9 февраля 2021 г. включает несколько важных исправлений. Так, с выходом обновления была закрыта ошибка нулевого дня (CVE-2021-1732) – уязвимость в системном компоненте Win32k позволяла расширить привилегии.

Кроме того, была исправлена проблема, которая могла приводить к повреждению файловой системы на некоторых устройствах и сбое их запуска после запуска команды проверки носителя "chkdsk /f". О ней CNews писал в конце декабря 2020 г.

Обновления безопасности получили Windows App Platform and Frameworks, системы управления аутентификацией Windows, криптографические подсистемы Windows, системы виртуализации Windows, Windows Core Networking и Windows Hybrid Cloud Networking и другие компоненты.