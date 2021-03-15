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Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность

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, Текст: Эльяс Касми

Компания Sky Global, продающая специальные версии Android-смартфонов и iPhone без камер и GPS, попала в немилость Минюста США. Эксперты ведомства полагают, что она могла продавать их преступным группировкам, занимающимся распространением наркотиков. Компания отрицает причастность к наркобизнесу, но минюст уже предъявило обвинения ее президенту и бывшему топ-менеджеру.

Защищенная сеть для преступников

Компанию Sky Global, производителя кастомизированных смартфонов «для параноиков», обвинили в пособничестве наркобизнесу. Продукция Sky Global – это Android-смартфоны, в том числе аппараты Blackberry, Nokia и Google, в которых отключены камеры и GPS-модуль. В свои гаджеты Sky Global, помимо прочего, предустанавливала защищенный мессенджер Sky ECC и сервис экстренного удаления содержимого их памяти, чтобы ее пользователи могли обмениваться защищенными данными и не бояться, что они могут попасть не в те руки. В списке устройств, которые кастомизируют специалисты Sky Global, есть, в том числе, и Apple iPhone различных моделей.

Sky Global, по данным Министерства юстиции США, умышленно снабжала своими защищенными гаджетами различные преступные группировки, в том числе и занимающиеся распространением наркотиков. В частности, в обвинительном заключении сказано, что сервис удаления данных можно моментально активировать, к примеру, в случае ареста, после чего правоохранительные органы не смогли бы извлечь из мобильника информацию, которая могла бы пригодиться следствию.

Министерство юстиции США предъявило обвинения президенту Sky Global Жану-Франсуа Ипу (Jean-Francois Eap), а также бывшему дистрибьютору мобильников компании Томасу Хердману (Thomas Herdman). Их обоих ведомство обвиняет в нарушении американского закона RICO или The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.

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Apple iPhone с мессенджером Sky ECC

Закон RICO позволяет властям США преследовать целые организации, подозреваемые в коррупции или занимающиеся рэкетом. Это могут быть как полноценные компании – юридические лица, так и просто группа физлиц, никак свою «организацию» не регистрирующая.

Заключение Минюста

По мнению американского Министерства юстиции, президент и экс-менеджер Sky Global «сознательно и намеренно» (knowingly and intentionally) участвовали в преступной деятельности посредством продажи и обслуживания устройств зашифрованной связи. Власти считают, что тем самым они способствовали транснациональному ввозу и распространению наркотиков.

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Фрагмент заключения Минюста США

Согласно обвинительному заключению Министерства, устройства Sky Global специально разработаны для предотвращения активного отслеживания правоохранительными органами связи между членами транснациональных преступных организаций, причастных к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег. В рамках своих услуг Sky Global гарантирует, что сообщения, хранящиеся на его устройствах, могут и будут удалены компанией удаленно, если устройство будет изъято правоохранительными органами или скомпрометировано иным образом.

Международный бизнес

В обвинительном заключении также сказано, что Sky Global устанавливает сложное программное обеспечение для шифрования на телефоны iPhone, Google Pixel, Blackberry и Nokia. Пользователи устройств Sky Global общаются друг с другом в закрытой сети, и Sky Global направляет эти сообщения через зашифрованные серверы, расположенные в Канаде и Франции.

По всему миру, в том числе в США, используется не менее 70 тыс. гаджетов Sky Global. В обвинительном заключении утверждается, что за более чем 10 лет работы Sky Global заработала сотни миллионов долларов прибыли, содействуя преступной деятельности транснациональных преступных организаций и защищая эти организации от правоохранительных органов.

По мнению специалистов Минюста, целью Sky Global было создание, поддержание и контроль сети безопасной связи для облегчения импорта, экспорта и распространения героина, кокаина и метамфетамина в Австралии, Азии, Европе и Северной Америке.

Без криптовалюты не обошлось

В обвинительном заключении Минюста, помимо прочего, говорится, что Sky Global обеспечивали наркоторговцам безопасность не только мобильной связи. Компания даже развернула на своем сайт сервис безопасных транзакций, позволяющий переводить криптовалюту, в том числе и биткоины, которые невозможно отследить.

В Минюсте США уверены, что сотрудники Sky Global также создавали и поддерживали подставные компании с целью сокрытия доходов, полученные от продажи сервисов компании и устройств шифрования представителям преступного мира.

Тайное стало явным

История со Sky Global началась в 2020 г., когда полиция Бельгии изъяла в городе Антверпен контейнер с 2,8 тонны кокаина внутри (Антверпен входит в двадцатку крупнейших портов мира и является вторым в Европе после порта города Роттердама). Тогда же она арестовала нескольких подозреваемых и начала расследование, в ходе которого, помимо прочего, обнаружила на их смартфонах приложение Sky ECC.

Sky ECC – это защищенный мессенджер Sky Global, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями. Компания устанавливает его на все свои кастомизированные смартфоны, в том числе и на iPhone.

В феврале 2021 г. полицейские Бельгии и Голландии в рамках расследования смогли взломать Sky ECС и получили возможность отслеживать сообщения пользователей в реальном времени. Это помогло им предотвратить несколько преступлений, в том числе и убийств, а в начале марта 2021 г. полицейские арестовали серверы Sky ECC, попутно проведя серию обысков в домах пользователей мессенджера в Голландии и Бельгии, в ходе которых арестовали почти 80 подозреваемых. Большинство из них были задержаны все в том же Антверпене, и они, по мнению полицейских, могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков.

CNews сообщал, что, со слов полицейских, в рамках операции в начале марта 2021 г. им удалось изъять 17 тонн кокаина. В Sky Global заявили тогда, что их мессенджер взлому не подвергался.

Мнение Sky Global

На момент публикации материала сайт Sky Global полностью функционировал. На нем компания разместила официальный комментарий Жана-Франсуа Ипа, в котором он утверждает, что власти пока не сообщали ему или его юристам ни о каких судебных разбирательствах. Между тем, текст обвинительного заключения был опубликован на портале Министерства юстиции США еще 12 марта 2021 г.

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Заявление президента Sky Global

Президент компании написал: «Я ни в каком виде, в любой форме или форме не одобряю незаконную деятельность, как и наша компания. Мы выступаем за защиту частной жизни и свободы слова в эпоху, когда эти права подвергаются все более серьезным нападкам». «Мы не оправдываем незаконное или неэтичное поведение наших партнеров или клиентов. Заклеймить любого, кто ценит неприкосновенность частной жизни и свободу слова, преступником - это возмутительно. В ближайшие дни мои усилия будут сосредоточены на том, чтобы очистить мое имя от этих обвинений», – добавил Жан-Франсуа Ип.

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