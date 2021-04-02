Российским призывникам запретили иметь смартфоны

Молодым россиянам, попавшим под весенний призыв, теперь запрещено брать смартфоны с собой на призывной пункт. Им будет нужно оставить их дома, но неизвестно, как поступят с техникой тех, кто ослушается этого приказа. Прибыть в военкомат им положено или вовсе без средств связи, или с обычным кнопочным телефоном.

Никаких смартфонов в военкомате

В российской армии введен новый запрет, касающийся использования современной техники. Все новобранцы, которых весной 2021 г. призовут служить, должны будут отправиться на призывной пункт без смартфона.

По информации «Парламентской газеты», это обязательное требование. Умный мобильник призывникам придется оставить дома, и это подтвердил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС) Владимир Цимлянский. По его словам, будущие солдаты могут взять с собой исключительно классические сотовые телефоны – раскладушки, моноблоки и любые другие, но только не смартфоны.

«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооружённые силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», – отметил Цимлянский в интервью телеканалу «Россия 24».

Умные телефоны призывникам не положены

Под новые ограничительные меры попали почти 135 тыс. российских мужчин – именно столько Президент России Владимир Путин призвал в армию указом, подписанным 29 марта 2021 г. На момент публикации материала не было известно, коснутся ли нововведения следующих призывов, или же это пока всего лишь эксперимент. Также нет информации, какое наказание ждет новобранцев, ослушавшихся приказа и появившихся в стенах военкомата с «вражеской» техникой в кармане.

В чем провинились смартфоны

Объясняя цели нового запрета, Владимир Цимлянский уточнил, что военные комиссариаты, они же военкоматы – это территориальные представительства Министерства обороны России. С его слов, в них действуют те же ограничения, что и на других объектах ведомства, в которых использование смартфонов тоже не допускается. Он добавил, что несмотря на кажущуюся немыслимость жизни без гаджетов, «есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов».

Использование военнослужащими умных устройств попало под запрет еще в марте 2019 г. по решению Владимира Путина. Президент России подписал закон «О статусе военнослужащих», предусматривающий полный запрет на использование во время службы в армии России смартфонов, планшетных компьютеров, навигаторов и других устройств, «в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Смартфоны и российская армия несовместимы

Документ также запрещает служащим передавать данные о себе и своих сослуживцах в СМИ и публикации их в интернете. Это касается, в том числе, и информации, позволяющей идентифицировать ведомство, к которому они относятся, часть или место несения службы.

Послабления в законе и его ужесточение

Подписанный в начале весны 2019 г. Владимиром Путиным закон не подразумевает полный запрет служащих на связь с внешним миром. Ограничения коснулись исключительно умных устройств, то есть солдатам по-прежнему можно пользоваться обычными сотовыми телефонами.

Также документ содержит ряд исключений, когда военнослужащий может беспрепятственно и без страха навлечь на себя гнев старших по званию пользоваться хоть смартфоном, хоть планшетом, хоть навигатором. Подобное допускается, к примеру, когда перечисленные гаджеты используются в рамках служебных обязанностей.

В некоторых частях российской армии не допускается использование не только смартфонов, но и обычных мобильников

Подписанный Путиным закон изначально не приравнивал использование смартфонов к дисциплинарным проступкам – так было до 6 мая 2020 г., пока подпись Президента России не появилась под указом № 308 «О внесении изменений в некоторые акты...» о расширении числа грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. Теперь к ним относятся как передача СМИ служебной информации, так и просто использование личных гаджетов (планшетов и смартфонов) при исполнении обязанностей воинской службы.

Внесенные указом изменения также нашли отображение в уставе гарнизонной и караульной службы российских ВС, а также в дисциплинарном уставе ВС. Помимо этого, все изменения внесены в устав военной полиции ВС и устав гарнизонной и караульной служб ВС. Нововведения вступили в силу в день подписания указа.

Ограничения в других странах

Смартфоны находятся под частичным или полным запретом и в армиях ряда других стран. К примеру, индийские солдаты могут пользоваться умными мобильниками, но им строго-настрого запрещено устанавливать и запускать на них 89 приложений, пока они находятся на службе.

По информации издания Business Today, в список входят соцсети (Facebook, Instagram), приложения для знакомств (Tinder, Badoo), браузеры (UC Browser), видеоигры (PUBG), мессенджеры (WeChat, QQ), интернет-магазины (Gearbest, AliExpress) и др. Запрет был введен в июне 2020 г., и военнослужащим предоставили время до 15 июля 2020 г. чтобы удалить все запрещенные программы со своих гаджетов. Тех, кто ослушался этого приказа, ждало наказание.

Решение о запрете почти 90 приложений было принято для обеспечения безопасности секретной информации, сообщили в армии Индии. Как пишет Business Insider, подавляющее большинство солдат Индии подчинились приказу – к началу февраля 2021 г. в рядах индийской армии, насчитывающей 1,3 млн человек, было выявлено лишь восемь нарушителей.

В армии Южной Кореи тоже действовал запрет на использование мобильных телефонов, но, по информации портала Defence World, апреле 2018 г. южнокорейские вооруженные силы запустили пилотную программу, в рамках которой рядовые получили возможность пользоваться своими мобильными телефонами после выполнения своих повседневных обязанностей. В апреле 2019 г. такая программа была запущена повторно, и под ее действие попали все солдаты армии, флота, авиации и морской пехоты.

В соответствии с этой мерой, солдаты должны были хранить свои личные телефоны в специально отведенных местах, и им разрешалось свободно пользоваться ими во всех местах базы, за исключением зон повышенной безопасности, в период между 18:00 и 22:00 в будние дни и с 7:00 до 22:00 по выходным. До этого использование смартфонов было запрещено по соображениям безопасности: солдаты могли вести съемку фото и видео, а также записывать звук.

В США использование военнослужащими смартфонов не ограничивается, но командование армии США следит за тем, чтобы солдаты не пользовались «вражеской» техникой. Как пишет The Verge, в мае 2018 г. Пентагон запретил точкам продаж смартфонов, расположенных на территории военных баз, реализовывать продукцию компаний Huawei и ZTE.

На тот момент Президентом США был Дональд Трамп (Donald Trump), развязавший торговую войну с Китаем. ZTE и Huawei, в особенности последняя, стали для Трампа рычагами давления на КНР – он ушел с поста Президента в январе 2021 г., но до этого времени успел заставить Huawei продать свое дочернее подразделение Honor и лишить ее возможности сотрудничества с крупнейшим производителем микросхем в мире – TSMC.