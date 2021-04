Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО

Британская почтовая компания Post Office десятками лет использовала ПО Horizon с ошибкой в коде. Оно применялось для учета всех продаж и вело неверные подсчеты. Программа указывала на недостачу денег, и сотрудники компании, «ответственные» за нее, попадали в тюрьму или лишались личных сбережений, а некоторые даже кончали с собой. Количество пострадавших исчисляется сотнями.

Без вины виноватые

Сотрудники британской почтовой компании Post Office Ltd. на протяжении последних 20 лет рисковали оказаться за решеткой или как минимум без жилья и средств к существованию из-за ошибок в программном обеспечении. Как пишет портал The Verge, компания использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. За ее разработкой стоит британская ICL – она создала Horizon в 1995 г. В 1998 г. Fujitsu стала единственным акционером ICL, а в 2002 г. она перестала существовать под своим именем и была переименована в Fujitsu.

В Horizon присутствовала фатальная ошибка, из-за которой ПО вело неправильные подсчеты и раз за разом показывало недостачи денег, которые руководители почтовых отделений Post Office затем приписывали сотрудникам отделений. В компании были уверены в том, что Horizon работает безупречно.

BBC пишет, что случай с Post Office стал крупнейшей судебной ошибкой за всю историю Великобритании, поскольку из-за бага в Horizon пострадали без преувеличения сотни невиновных людей. Сама компания существует с 1986 г., и на начало 2019 г. ее штат насчитывал свыше 5000 сотрудников.

Сломанные судьбы

BBC пишет, что из-за программистов ICL и руководства Post Office жизнь многих сотрудников почтовых отделений была разрушена. От кого-то ушел супруг, а кто-то, как, например, Джанет Скиннер (Janet Skinner), лишился возможности растить своих детей.

Одно из многочисленных отделений Post Office

Скиннер не просто разлучили с детьми – ее посадили в тюрьму на девять месяцев после того, как злополучное детище Fujitsu выявило в отделении, в котором она работала, недостачу в размере 59 тыс. фунтов стерлингов (6,148 млн руб. по курсу ЦБ на 26 апреля 2021 г.).

Но случай Джанет Скиннер далеко не самый вопиющий. Уверенность британских руководителей в том, что японское ПО безупречно, привело к тому, что свободы лишилась ни в чем не повинная беременная женщина. И даже это, как выяснилось, не предел – в одном из офисов компании Post Office программа Horizon выявила недостачу почти в 100 тыс. фунтов стерлингов (10,42 млн руб.). Ее «повесили» на сотрудника отделения, и тот, узнав об этом, покончил жизнь самоубийством. Это не надоумило руководство Post Office проверить, все ли в порядке с ПО Fujitsu. В итоге всего несколько месяцев спустя новый сотрудник, заменивший покончившего собой, тоже пострадал из-за ошибок в работе Horizon.

Британская судебная система была беспощадная не только к беременным женщинам, но и к пожилым мужчинам. Так, 62-летний Виджай Парех (Vijay Parekh), пишет The Guardian, провел в тюрьме полгода. Его обвинили в краже 72 тыс. фунтов стерлингов (7,5 млн руб.), и адвокат посоветовал ему признать вину.

Тюрьма или потеря жилья

По информации BBC, ошибочные подсчеты, производимые Horizon, привели, в общей сложности, к судебному преследованию почти 740 сотрудников Post Office за период с 2000 по 2014 гг. Число людей, получивших повестки в течение последних семи лет, еще подлежит уточнению.

Программное обеспечение Horizon

Вариантов у работников Post Office, оказавшихся «под прицелом» ПО Horizon, было не так уж много. Кто-то отправлялся в тюрьму, а кто-то мог остаться без единого фунта сбережений в попытке покрыть недостачу, которой на самом деле не было, из своего кармана.

Были среди пострадавших и те, кто буквально рисковал переехать жить на улицу. Не имея на руках свободных средств, они закладывали свои дома, лишь бы подсчеты в программном обеспечении сошлись, и им не пришлось отправляться в тюрьму.

Post Office признала ошибку

На момент публикации материала компания Post Office призналась в том, что слишком непоколебимо верила в надежность ПО Horizon. Пока неизвестно, когда именно она признала свою ошибку, но сейчас она стремится исправить хотя бы те последствия этого, которые еще можно.

23 апреля 2021 г. Королевский суд Лондона вынес 39 оправдательных приговоров в отношении сотрудников Post Office. Ранее все они были по ошибке осуждены за кражу денег у компании – кто-то поплатился увольнением, а кто-то – свободой.

Как пишет издание Daily Mail-Online, судья, оправдавший невиновных, заявил, что руководство Post Office знало о существовании проблемы в работе Horizon. О том же пишет и BBC: издание утверждает, что Post Office была осведомлена о проблеме с программным обеспечением еще до вынесения обвинительных приговоров. BBC утверждает, что есть свидетельства, что такой информацией владел юридический отдел компании. Неназванный сотрудник компании сообщил изданию, что компания «без труда приняла потерю жизни свободы и рассудка простых граждан в погоне за репутацией и прибылью» (readily accepted the loss of life, liberty and sanity for many ordinary people in its pursuit of reputation and profit). Представители Post Office и Fujitsu на момент публикации материала никак не комментировали это.

В декабре 2020 г. тот же Королевский суд Лондона оправдал еще шестерых работников Post Office. Компания выплатила всем им финансовую компенсацию, размер которой остается неизвестным.

Попытки загладить вину

Post Office пытается загладить свою вину перед сотрудниками на протяжении нескольких лет. Известно, что еще в 2019 г. компания выплатила компенсацию 555 пострадавшим, и тогда же она организовала целую систему выплат сотрудникам, которых так или иначе зацепила проблема с Horizon. Как она собирается компенсировать смерть как минимум одного из сотрудников, пока неясно.

По данным BBC, всего на получение материальной компенсации от Post Office подано более 2400 заявлений. Не исключено, что со временем их может стать больше.

Некоторые из тех, кто получил компенсацию, остались довольны ею и тем, что их имя было обелено. Другие же, напротив, хотят добиться публичного расследования и привлечения всех виновных к ответственности.

Horizon все еще работает

Если выплачивать компенсации Post Office начала в 2019 г., то от использования Horizon она не отказалась до сих пор. Ломающее жизни программное обеспечение все еще работает в сети компании, но в обозримом будущем его заменят на новое облачное решение.

Об этом 13 апреля заявил лично Ник Рид (Nick Read), генеральный директор Post Office, занимающий этот пост с июля 2019 г. В то же время сроки перехода на облако он не конкретизировал.

Название и разработчик облачного ПО, которое придет на замену Horizon, остаются неизвестными.

Ник Рид добавил, что Post Office заручится поддержкой британского правительства с целью компенсировать ущерб своим сотрудникам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) опубликовал в Twitter пост, в котором назвал первоначальные судебные приговоры «ужасающей несправедливостью» (an appalling injustice).