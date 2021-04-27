Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского»

ФАС оштрафовала Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила о наложении оборотного штрафа на американскую корпорацию Apple за нарушению антимонопольного законодательства. Размер штрафа составил без малого миллиард рублей: 906 млн руб. или более $12 млн.

В чем «Лаборатория Касперского» обвиняла Apple

Дело в отношении Apple было возбуждено в 2019 г. по жалобе «Лаборатории Касперского». Российская компания обвинила Apple в создании препятствий для распространения на мобильной платформе iOS (создана Apple) своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

В частности, Apple обязала «Касперского» урезать функциональность этого ПО, потребовав убрать из него блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами.

В августе 2020 г. ФАС признала, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений для операционной системы iOS. На данной платформе легальным путем можно установить только приложения из магазина App Store, созданного самой Apple.

ФАС оштрафовала корпорацию Apple на $12 млн из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений для iOS

Затем ФАС признала, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Злоупотребления выразились в виде совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля».

По мнению ФАС, Apple, начиная с октября 2018 г., следовала политике по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функциональности приложения сторонних разработчиков была утрачена. При этом проведение такой политики по времени совпало с выходом разработанного Apple собственного предустановленного приложения Screen time, которое обладает функциональностью, сходной с функциональностью приложений родительского контроля.

Предписание ФАС в отношении Apple

Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Тогда ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в магазин приложений App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем правилам.

Кроме того, предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

Apple не согласилась с прошлогодним вердиктом и обжаловала его в Арбитражному суде Москвы. Третьими лицами по делу выступают «Лаборатория Касперские» и российская «дочка» Apple – «Эппл рус». На время рассмотрения иска исполнение предписания ФАС приостановлено.

Позиция Apple

В отношении штрафа, наложенного ФАС, в корпорации Apple заявили, что уважительно относятся к российскому регулятору, но не согласны с таким решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.

«Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысячам разработчиков из России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store, - сообщили CNews в пресс-службе корпорации. - Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них».

В «Лаборатории Касперского» не стали комментировать решение ФАС о наложении штрафа на корпорацию Apple.

Как ФАС наказывала Google по жалобе «Яндекса»

ФАС уже не первый раз наказывает зарубежных ИТ-гигантов из-за жалоб российских компаний. В 2015 г ведомство признало корпорацию Google нарушителем антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке магазинов приложений для операционной системы Android.

Жалобу на Google подала компания «Яндекс» из-за того, что ряд производителей смартфонов оказались вынуждены были прекратить предустановку приложений «Яндекса» на устройства с Android. ФАС обязала Google прекратить подобного рода практику и оштрафовала корпорацию на 438 млн руб. Google поначалу отказывался выполнять данные требования, но в 2017 г. стороны заключили мировое соглашение.