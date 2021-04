Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала)

Американка Кэрон Дэвис получила ордер на свой арест, выписанный в марте 2000 г. за невозвращенную в прокат кассету с сериалом «Сабрина – маленькая ведьма». Узнала она об ордере весной 2021 г., и за все эти годы ее никто не уведомил об ордере. Дэвис утверждает, что никогда не брала кассету в аренду, поскольку ей не нравится этот сериал.

За решетку из-за видеокассеты

Жительница США Кэрон Дэвис (Caron Davis) оказалась под угрозой ареста, причиной которой послужила видеокассета. Дэвис, пишет New York Times (NYT), взяла ее в прокат в 1999 г., но так и не вернула обратно. В настоящее время 52-летняя Кэрон проживает в штате Техас, но на тот момент она жила в Оклахоме, где и был выписан ордер на ее арест.

«Злоумышленница», по данным NYT, взяла в прокате кассету с сериалом «Сабрина – маленькая ведьма» (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003 гг.), известным во многих странах, в том числе и в России. Кассету ей выдал магазин Movie Place, расположенный в небольшом городе Норман с населением в пределах 110 тыс. человек. Сам магазинчик в настоящее время не существует – владелец закрыл его еще в 2008 г.

Арест из-за 60 долларов

Ордер на арест Кэрон Дэвис был выписан 25 марта 2000 г. В нем сказано, что она «умышленно, незаконно и преступно» присвоила одну видеокассету «Сабрина – маленькая ведьма» стоимостью около $59 (4420 руб. по курсу ЦБ на 27 апреля 2020 г. или 1672 руб. по курсу на день выдачи ордера). Притом в судебных документах не сказано, что именно было на пленке – эпизоды сериала или одноименный фильм 1996 г., послуживший «пилотом» к нему.

Виновница всего произошедшего

Сама Дэвис, обнаружила ордер на ее арест лишь весной 2021 г. после того, как вышла замуж и попыталась изменить свое имя в водительских правах. Она заявила, что при попытке замены прав ей дали телефон окружной прокуратуры округа Кливленд (Оклахома), куда она тут же и позвонила. Сотрудница прокуратуры сообщила ей о наличии ордера на ее арест.

Кэрон Дэвис

«Она (сотрудница прокуратуры – прим. CNews) сказала мне, что все это происходит из-за видеокассеты, и мне пришлось заставить ее повторить это, потому что я подумала, что эта девушка шутит надо мной. Но она не шутила», – рассказала Кэрон Дэвис.

Без вины виноватая

Кэрон Дэвис, после замужества сменившая фамилию на МакБрайд (McBride), сообщила телеканалу Fox 25, что она даже не помнит, как брала злополучную кассету в прокат. «Я тогда жила с молодым человеком, это было более 20 лет назад. У него было двое детей, дочери, которым было 8, 10 или 11 лет, и я думаю, он пошел и получил ее, но не вернул обратно или что-то в этом роде», – сказала Кэрон. «За всю свою жизнь я ни разу не смотреда этот сериал. Он просто не в моем вкусе (just not my cup of tea, - англ). И теперь меня разыскивают за видеокассету», – добавила она.

Дэвис рассказала также, что за последние 20 лет ее несколько раз увольняли с различных работ без объяснения причин. Она заявила Fox 25, что теперь все это обрело смысл.

Реакция актеров сериала

История о случившемся дошла до актеров, сыгравших главные роли в сериале «Сабрина – маленькая ведьма». Исполнительница роли Сабрины актриса Мелисса Джоан Харт (Melissa Joan Hart) разместила на своей странице в Instagram пост со ссылкой на статью, освещающую происходящее с Дэвис.

Пост Меллисы Джоан Харт

На эту публикацию отреагировала Кэролайн Ри (Caroline Rhea), сыгравшая в сериале Хильду – тетю Сабрины. Она тоже высказалась поддержку Дэвис.

Финал истории

Прокуратура округа Кливленд приняла решение о прекращении преследования Кэрон Дэвис. 21 апреля 2021 г. она сняла с нее все обвинения.

NYT удалось связаться с Тимом Куйкендаллом (Tim Kuykendall) который был окружным прокурором на момент выдачи ордера. Он сказал, что в то время политика заключалась в том, чтобы не предъявлять обвинения, если только продавец не испробовал «все возможное», например, телефонные звонки и заказные письма, чтобы попытаться получить деньги. Он сказал, что его офис также обычно звонил и отправлял письмо, прежде чем предъявить обвинение.

Кто был владельцем магазина Movie Place в 1999 г., на момент публикации материала оставалось неизвестным. Тем не менее, далеко не каждый владелец такого бизнеса готов идти до конца и возвращать кассеты при помощи прокуратуры. Это в интервью NYT подтвердила Санди Хардинг (Sandi Harding), генеральный менеджер последнего в мире видеомагазина Blockbuster (находится в городе Бенд, штат Орегон). Она заявила, что считает подобное преследование за невозвращенную кассету чрезмерным.

Аналогичный случай

В настоящее время видеокассеты давно признаны устаревшим форматом – CNews писал, что стандарт VHS, разработанный в 1976 г., прекратил свое существование почти одновременно с магазином Movie Place – в конце 2008 г. Именно тогда последний крупный поставщик отказался от производства VHS-видеокассет.

В марте 2016 г. настал черед и видеокассет стандарта Betamax – прямого конкурента VHS. Компания Sony, являвшаяся на тот момент единственным их производителем, навсегда свернула их выпуск. Спустя еще четыре месяца, в июле 2016 г., с конвейера компании Fujitsu сошел последний в мире видеомагнитофон.

Видеокассеты остались в прошлом, но продолжают портить людям настоящее

Но, несмотря на это, VHS-кассеты еще могут подпортить жизнь людям, которые про них давно забыли. Случай с Кэрон Дэвис стал вторым по счету за последние пять лет.

В марте 2016 г., пишет The Verge, полиция штата Северная Каролина (США) арестовала Джеймса Майерса (James Meyers) за то, что он с 2002 г. не возвращал взятую напрокат кассету. Он взял кассету с фильмом «Пошел ты, Фредди» (Freddy Got Fingered, 2001 г.) в магазинчике J&J's Video в городе Конкорд, и за все прошедшие годы ее не вернул.

Реакция режиссера фильма

На момент ареста J&J's Video был давно закрыт, но это не помешало стражам правопорядка задержать «преступника», притом на глазах у его дочери. «Я думал офицер пошутил, когда сказал мне, что у него есть ордер на мой арест за невозвращение видеокассеты. Впервые в жизни я оказался в наручниках», – сказал «нарушитель».

Мейерсу вменили штраф в размере $200 (15 тыс. руб.). Его дело было рассмотрено судом 27 апреля 2016 г.

Режиссер фильма «Пошел ты, Фредди» Том Грин (Tom Green), сыгравший в нем главную роль, отреагировал на случившееся с Мейерсом публикацией в Twitter. В ней он написал, что не может поверить в реальность происходящего.