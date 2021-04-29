Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания

Роскомнадзор хочет заблокировать шесть роликов с PornHub – в них он нашел оскорбления представителя власти, нарушение права на свободу вероисповедания и пропаганду наркотиков. Регулятор попросил Генпрокуратуру проверить эти записи и поделился с ней ссылками на них.

Роскомнадзор взялся за PornHub

Роскомнадзор заинтересовался содержимым видеороликов, размещаемых пользователями на портале PornHub. По информации «Известий», регулятор обнаружил в некоторых из них нарушение сразу двух статей УК РФ и одной – КоАП.

Как пишет издание, внимание Роскомнадзора привлекли шесть видеозаписей с PornHub. Его специалисты выявили в нем нарушения ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Как именно специалисты регулятора Роскомнадзора нашли эти нарушения среди десятков миллионов видеороликов, остается неизвестным. Согласно статистике портала, за один только 2019 г. на него было загружено более 6,8 млн видеозаписей длительностью в сумме 1,36 млн часов.

На момент публикации материала факт наличия в этих шести записях нарушений перечисленных статей доказан не был. Роскомнадзор обратился в российскую Генпрокуратуру с уведомлением о необходимости проведения экспертизы по каждой из этих записей. К уведомлению, пишут «Известия» были приложены ссылки на каждый из этих роликов.

PornHub снова под прицелом российского регулятора

Признаки нарушения ст. 148 УК РФ эксперты Роскомнадзора выявили в двух фильмах. С оскорблением представителя власти (ст. 319 УК РФ) они столкнулись в одном ролике, а в трех они обнаружили сцены, в которых главные герои (их половая принадлежность не раскрывается) демонстрировали в кадре наркотические вещества и способы их употребления (ст. 6.13 КоАП РФ).

Известно, что обращением в Генпрокуратуру российский регулятор не ограничился. О наличии на PornHub шести роликов с контентом, нарушающим российские законы, он уведомил и Следственный комитет (СК), попросив его рассмотреть вопрос о привлечении авторов записей к ответственности.

Дальнейшие планы регулятора

На момент публикации материала Генпрокуратура не публиковала заявлений о наличии или отсутствии в шести видеороликах с PornHub, которыми с ней поделился Роскомнадзор, признаков нарушения статей УК РФ и КоАП.

PornHub успел попасть в черный список Роскомнадзора и выбраться из него

Если в итоге эксперты Генпрокуратуры найдут эти нарушения в записях, то ссылки на них попадут в единый реестр запрещенных сайтов. Затем Роскомнадзор направит PornHub требование об удалении этих фильмов с платформы. В случае отказа доступ к ним на территории России будет заблокирован, и посмотреть любой из этих шести роликов можно будет только через VPN.

Шесть лет борьбы с порносайтами

На 29 апреля 2021 г. в планы Роскомнадзора входила блокировка лишь шести роликов на PornHub – о «бане» всего ресурса речи пока нет. Между тем, PornHub ранее неоднократно попадал под давление регулятора.

История с всероссийскими блокировками популярных в России и во всем мире порносайтов началась в 2015 г. В начале сентября 2015 г. стало известно о готовящейся блокировке русскоязычного поддомена PornHub. Ровно год спустя, 14 сентября 2016 г. Роскомнадзор по решению Бутурлиновского райсуда Воронежской области внес весь PornHub в черный список, а днем позже та же участь постигла и его конкурента – портал Youporn.

3 ноября 2016 г., как сообщал CNews, угроза блокировки нависла и над порнотрекером Pornlab. В черный список он попал спустя пять дней, 8 ноября 2016 г.

Не всем сайтам суждено получить разблокировку в России

В конце января 2017 г. суд Приморского края отменил решение о блокировке Youporn. Это первый случай в России, когда судом отменяется блокировка сайта «для взрослых». Роскомнадзор исключил ресурс из своего черного списка в начале февраля 2017 г.

В начале апреля 2017 г. под амнистию попал и сам PornHub – сперва его международная версия, а затем и русифицированная. С этих пор сайт остается доступным всем российским пользователям.

Следующей целью Роскомнадзора стал порносайт Clips4sale. Как сообщал CNews, на него нажаловался Союз кинематографистов Северной Осетии, который посчитал содержание сайта «циничным и вульгарным». Сайт заблокировали в начале марта 2018 г., и по прошествии более трех лет он по-прежнему недоступен из России без VPN или анонимайзера.