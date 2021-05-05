Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы

15-летний Никита Уваров вышел на свободу после 11 месяцев в следственном изоляторе. Его держали в заключении за план взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft. Следствие против него еще не прекращено.

Почти год в тюрьме

15-летний житель Канска (Красноярский край) Никита Уваров провел 11 месяцев в СИЗО за подготовку взрыва виртуального здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в видеоигре Minecraft. По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова (он ссылается на адвокатов Владимира Васина и Татьяну Галееву), в начале мая 2021 г. Уваров вышел на свободу.

Minecraft – это популярная компьютерная игра, созданная в 2009 г. компанией Mojang и издаваемая Xbox Game Studios (принадлежит Microsoft). Это виртуальная «песочница», позволяющая игрокам создавать как полноценные цифровые миры, так и мини-карты, а также различные здания.

Никита Уваров – один из трех участников так называемого «дела канских подростков», о котором стало известно в ноябре 2020 г. Его вместе с Денисом Михайленко и Богданом Андреевым задержали в июне 2020 г., сразу после того, как они расклеили по городу листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Никита Уваров до ареста

Напомним, что Мифтахова обвинили в «нападении» на офис партии «Единая Россия» в Подмосковье (ч. 2 ст. 213 УК РФ, хулиганство). Его задержали в феврале 2019 г. по подозрению в изготовлении взрывчатки. Арест стал следствием того, что в конце января 2018 г. группа неизвестных разбила окно в офисе «Единой России». 18 января 2021 г. Головинский райсуд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт вынес судья Сергей Базаров.

«Дело канских подростков»

Одну из листовок в поддержку Мифтахова школьники наклеили на местное здание ФСБ, а на следующий день сотрудники Службы пришли к ним домой и забрали их на допрос. В их телефонах, пишет портал «Красноярск онлайн», была обнаружена переписка, в которой они обсуждали план подрыва виртуального здания ФСБ в Minecraft.

Никита Уваров после 11 месяцев в СИЗО

Против подростков было возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), а затем и по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). По версии следствия, пишет портал «ОВД-инфо», Уваров, Андреев и Михайленко специально «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности» в период с октября 2019 г. по июнь 2020 г. Подростки якобы хотели взорвать настоящее здание ФСБ, и у них якобы даже нашли взрывчатку, которую они сами же и изготавливали. Откуда у школьников знания по изготовлению взрывчатых веществ, следствие не поясняет, но оно уверено, что дети испытывали ее в заброшенных зданиях, на пустырях и стройках.

Одна из листовок в поддержку Мифтахова

Андреев и Михайленко не стали спорить со следствием, признали свою вину и получили в качестве наказания домашний арест и заключение в СИЗО соответственно. Уваров, напротив, ни в чем не сознался, и его, как и Михайленко, тоже направили в СИЗО.

Продолжение истории

9 марта 2021 г. Следственный комитет России (СК) прекратил дело против подростков по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, но оставил в силе дело по ст. 205.3 УК РФ. На следующий день сотрудники СК возбудили против всех трех школьников еще одно дело, связанное на этот раз с четырьмя эпизодами изготовления и тремя эпизодами хранения взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Здание ФСБ в Канске, виртуальную копию которого хотели уничтожить подростки

30 апреля 2021 г., пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Владимира Васина, Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу адвокатов Уварова и признал незаконным решение о продлении его ареста, принятое 6 апреля 2021 г. При этом другую меру пресечения суд не избрал. 4 мая 2021 г. Никита Уваров вышел на свободу, но свою вину он по-прежнему не признает.

Здание ФСБ на Лубянке в Москве

В общей сложности Никита Уваров пробыл в заключении 11 месяцев. Денис Михайленко по-прежнему находится в СИЗО, а Богдан Андреев – под домашним арестом.