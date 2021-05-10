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Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть

Безопасность Бизнес
, Текст: Васина Виктория

В кибератаке на нефтепровод крупнейшей американской отраслевой компании увидели «русский след» и посчитали, что именно этот инцидент привел к мировому росту цен на нефть.

Рост цен на нефть из-за кибератаки

Атакованный хакерами, предположительно, российского происхождения, нефтепровод в США простаивает третий день — с 7 мая 2021 г., с момента, когда корпоративные компьютерные сети крупнейшей трубопроводной компании в Америке Colonial Pipeline были заблокированы цифровыми вымогателями.

Атака «русских хакеров» привела не только к закрытию главного трубопровода Colonial Pipeline, но также к скачку мировых цен на нефть. На фоне приостановки работы Colonial Pipeline акции нефтяных компаний выросли в цене.

Атака злоумышленников привела к тому, что четыре основные нефтепроводные линии компании протяженностью более восьми тысяч километров, по которым поставлялось горючее от Техаса до Нью-Йорка, были отключены. Компьютерный вирус-вымогатель заблокировал доступ к ИТ-системам компании и зашифровал данные, в результате чего преступники завладели до 100 гигабайт информации, за которые теперь требуют выкуп. Сумма выкупа пока неизвестна.

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«Хакеры из России» атаковали американский нефтепровод Colonial Pipeline

Ежедневно по трубопроводу Colonial Pipeline транспортируется более 370 млн литров нефтетоплива, что обеспечивает энергетическими ресурсами до 45% населения Юго-Восточных штатов Америки.

«Заголовки о хакерском взломе Colonial Pipeline на выходных повысили цены на нефть, – заявил аналитик брокерской компании OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Как сообщает РБК, котировки сорта нефти Chevron по состоянию на 16:36 по Москве 10 мая 2021 г. выросли на 2,46%, до $112,73, Exxon Mobil – на 2,24% до $63,83, расписки Royal Dutch Shell класса А – на 0,43%, до $41,07. Ближайший (июньский) фьючерс на бензин на NYMEX достиг рекордного значения с мая 2018 г. Рост котировок относительно закрытия пятницы превышал 4%.

«Если трубопровод останется выведенным из строя на какое-то время, это будет иметь далеко идущие последствия для нефтяного рынка не только в США, но и в Европе», – сообщил Reuters аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).

В то же время, американские эксперты также полагают, что если трубопровод вернется в нормальное состояние в ближайшие несколько дней, то цены на бензин стабилизируются.

«Русские» робингуды

Сами хакеры заявляли, что не нападают на больницы, учебные заведения, муниципальные структуры и другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а на вырученные от шантажа деньги занимаются благотворительностью, культивируя своеобразный образ «Робина Гуда».

В официальном заявлении Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что в кибератаке виновна группировка под названием Darkside.

«ФБР подтверждает, что хакеры-вымогатели Darkside несут ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими правительственными партнерами над расследованием», – говорится в официальном заявлении ФБР США от 10 мая 2021 г.

Ранее экс-чиновник из администрации США, занимавшийся вопросами кибербезопасности, сообщил телеканалу CNN, что группировка Darkside, как правило, не проводит кибератак в русскоязычных странах.

Собеседник NBC News Бретт Кэллоу (Brett Callow), аналитик компании Emsisoft, занимающейся кибербезопасностью, который отслеживает программы-вымогатели, также сообщил, что во вредоносном ПО DarkSide есть признаки того, что оно предназначено для поражения целей за пределами России и Восточной Европы. Он отметил, что программа закодирована так, чтобы не работать с компьютерами, на которых по умолчанию установлен русский или один из нескольких других восточноевропейских языков.

Агентство деловых новостей Bloomberg, впрочем, ранее отмечало, что хакерская группировка DarkSide, созданная в августе 2020 г., может быть связана не только с Россией, но и со странами Восточной Европы.

Жертва хакеров

В данный момент проводится расследование характера и масштабов инцидента. Операционная группа Colonial Pipeline разрабатывает план перезапуска системы совместно с привлеченными сторонними экспертами в области кибербезопасности.

«Мы поддерживаем контакт с правоохранительными органами и другими федеральными агентствами, включая Министерство энергетики, которое руководит ответными действиями федерального правительства», – сообщается на сайте компании.

Руководство Colonial Pipeline заверило, что занимается экстренным восстановлением трубопроводной системы, стараясь минимизировать перебои в работе и потери для своих клиентов. Работа продолжится в штатном режиме и в соответствии с федеральными нормативными актами, как только это будет признано безопасным.

Угроза американскому снабжению

Американские аналитики опасаются, что кибератака на Colonial Pipeline может привести к росту цен на бензин до наивысших за последние семь лет показателей в связи с перебоями в поставках топлива.

В Белом доме уже отреагировали на инцидент, созвав межведомственную комиссию, которая займется предотвращением перебоев в поставках топлива. Представители администрации заявили, что, по их мнению, нападение было совершено преступной группировкой, а не каким-либо государством, стремящимся разрушить жизненно необходимую инфраструктуру Соединенных Штатов. Минтранс США ввел режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в 19 штатах, среди которых Нью-Йорк, Техас и Флорида.

В свою очередь, Россия отвергает возможность того, что вредоносную операцию осуществили российские хакеры. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что считает обвинения со стороны США безосновательными.



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