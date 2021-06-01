Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify

Появившаяся в январе 2021 г. вредоносная программа Ficker может выдавать себя за бесплатное шахматное приложение, клиентское приложение Spotify и конвертер документов. На деле это троянец, крадущий данные. Его авторы называют его «стиллер».

Рабочие приемчики

Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов.

Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть в шахматы в онлайн. Кликнувшие по баннеру переходят на поддельный сайт Microsoft Store со страницей якобы бесплатного приложения xChess 3, которую предлагается скачать. В действительности, однако, это вредоносная программа Ficker (или FickerStealer), специализирующаяся на краже данных.

В другом случае реклама переводила на поддельные страницы музыкального ресурса Spotify и онлайновый конвертер документов. Жертвам загружался ZIP-архив с Ficker внутри.

«Стиллер»

Слово Ficker с немецкого переводится как «подонок» — в цензурном варианте, по крайней мере. Ficker впервые был замечен на русскоязычном хакерском форуме в январе 2021 г., где этот троянец рекламировался как «революционный продукт» и назывался «стиллер» (искаженная транскрипция английского Stealer).

Опасная программа знакомится с жертвами, предлагая сыграть в шахматы

Разработчики уверяют, что троянец написан с нуля, работает исключительно в памяти зараженной системы, не оставляя никаких следов, поддерживает все пользовательские версии Windows, начиная с XP, и все серверные версии. Троянец способен обчищать криптокошельки, выводить данные из Windows Credential Manager, из десктопных клиентов платформ Steam, Discord, Thunderbird и Pidgin, из FTP-клиентов FileZilla, WinScp, а также перехватывать данные кредитных карт и форм автозаполнения, делать скриншоты и собирать полную информацию о зараженной системе. Также он крадет пароли и различные документы с жестких дисков.

Жертвам атаки рекомендовано срочно сменить все онлайновые пароли, проверить свои файерволлы на предмет подозрительных настроек перенаправления портов и провести тщательное сканирование компьютера с помощью антивируса. Потому что вместе с этим вредоносом могут попадать и другие, шифровальщики в том числе.

«Надо признать, некоторые из используемых приемов распространения выглядят довольно эффективными, — говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Особенно для пользователей с не слишком высоким уровнем технической подготовки. В принципе, сам факт того, что онлайн-сервис предлагает что-то загрузить на ваш компьютер, уже должен вызывать подозрения. С другой стороны, некоторые легитимные онлайн-сервисы действительно предлагают закачивать легкие клиентские программы. Так что в случае с Ficker остается уповать на антивирус и всячески избегать установки непроверенных приложений».