«Касперского» поймали на недоплате налогов в бюджет России на десятки миллионов

Налоговые долги «Касперского»

Как выяснил CNews, «Лаборатория Касперского» задолжала бюджету России порядка 41,6 млн руб. Эта сумма была начислена компании по итогам проверки налоговых органов за 2014 г. Компания попыталась оспорить это решение через Арбитражный суд Москвы, но 13 мая 2021 г. служителями Фемиды в удовлетворении поданного компанией иска было отказано. Именно из текста упомянутого судебного заключения следует, что «Касперский» в 2014 г. выдал обычные доработки ПО (такими их посчитал суд) за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Подобного рода работы облагаются налогами на прибыль по особенной ставке. В соответствии с постановлением Правительства России 24 декабря 2008 г. № 988 с изменениями и дополнениями от 18 мая 2019 г., расходы на НИОКР включаются в состав так называемых прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5. Это и вызвало необоснованное, с точки зрения налоговой службы, снижение отчислений компании в госбюджет. Из документов суда следует, что ставшие проблемными разработки касались продукта Kaspersky Internet Security — ПО для комплексной защиты персональных компьютеров.

«Лаборатория Касперского» не смогла оспорить доначисления ей многомиллионных налогов

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что с вынесенным решением суда компания не согласна и будет его обжаловать.

Примечательные подробности

Как можно заключить из судебных документов, в ходе разбирательств было проведено несколько судебных экспертиз. Одна из них была осуществлена в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Перед экспертами стоял вопрос — являются ли выполненные рассматриваемые работы научными исследованиями, а также опытно-конструкторскими разработками.

Вывод экспертов по данному исследованию выглядит достаточно однозначно. «Работы, выполненные АО “Лаборатория Касперского” и отраженные в отчете… не являются научными исследованиями..., — отмечается в заключении. — Полученная в результате выполнения указанных работ новизна не является научной, научно-технической новизной… Эксперты указали, что работы, исходя из информации в отчете, само общество относит к работам по усовершенствованию применяемых технологий или производимых обществом программных продуктов, которые были созданы или спроектированы до 2014 г.».

В заключении служителей Фемиды отмечается, что к аналогичным выводам, также пришел привлеченный специалист — кандидат технических наук, старший научный сотрудник Институт проблем передачи информации имени РАН Курочкин И. И. «Работы, описанные в представленном на обозрение отчете, относятся к области информационных технологий и защиты информации, — цитирует его суд. — Для квалификации описанных работ в качестве НИОКР работы должны быть направлены на разработку новых и/или усовершенствования существующих технологий, которые будут иметь значение для науки в России, а результаты будут востребованы для страны».

Как отмечает специалист, утверждение о высоком научно-техническом уровне разработки обосновывается «актуальностью разрабатываемой темы для компании». «Научно-технический уровень разработки не может обосновываться только актуальностью, — говорит он. — Кроме того, это свидетельствует о том, что работы проводились не в целях получения значимых научных результатов, которые могут быть использованы для решения аналогичных прикладных задач в научной деятельности в текущей и других предметных областях, а только для модификации программных продуктов компании и, как следствие, увеличения доходов компании».

Попытки «Касперского» изменить ситуацию

В документах суда отмечается, что после получения заключения экспертов МГТУ «Лаборатория Касперского» обратилась в «Национальный исследовательский университет ИТМО». По результатам проведенной экспертизы ИТМО пришел к выводам о том, что проблемные работы «Касперского» все же относятся к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий и программных продуктов и являются научными исследованиями и/или опытно-конструкторскими разработками.

Эти выводы судом по ряду причин были отвергнуты. Одна из них заключается в том, что ИТМО сотрудничает с «Лабораторией Касперского» с 2011 г. «что подтверждается информацией на официальном сайте университета; например, в 2011 г. АО “Лаборатория Касперского” проводило программу поддержки инновационных грантов; кроме того, АО “Лаборатория Касперского” является организатором и спонсором различных мероприятий, проводимых в университете ИТМО».

Из судебных документов также можно заключить, что в ходе разбирательства «Лаборатория Касперского» некоторым образом подвергла сомнению компетенцию экспертов МГТУ, однако также безуспешно.

«Налогоплательщик не только принимает студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана на практику, но также сотрудники “Лаборатории Касперского” проходят обучение в университете: например, на основании договора от 14 мая 2013 г. Евгений Касперский (основатель и глава компании; прим. — CNews) прошел обучение по специализации “защита государственной тайны в организациях, учреждениях и на предприятиях Российской Федерации”, — настаивают судьи. — Таким образом, утверждение заявителя о “необоснованности выводов экспертов” опровергается указанными обстоятельствами, подтверждающими доверие самого АО “Лаборатория Касперского” к МГТУ им. Н. Э. Баумана».