Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи

Эксперты описали две атаки, позволяющие перекрывать оригинальное содержимое в защищенных сертификатами PDF-документах. Потенциальные жертвы видят новый контент и не видят информации об изменениях.

Слишком многое можно поменять

Эксперты из Рурского университета в Бохуме (Германия) продемонстрировали сразу два способа подменять отображаемое содержимое PDF-документов, защищенных сертификатами безопасности.

«Идея атаки эксплуатирует гибкость сертификации PDF, позволяющей подписывать и добавлять аннотации к сертифицированным документам под разными уровнями разрешений», — говорится в публикации исследователей.

Атак на самом деле две: Evil Annotation («Злонамеренное аннотирование») и Sneaky Signature («Скользкая подпись»). Обе сводятся к манипулированию процессом сертификации PDF и используют слабые места в реализации цифровых подписей для таких документов.

Уязвимости в реализации PDF позволяют подменять часть содержимого в защищенных документах

В частности, подписи на основе сертификатов (Certification signatures) позволяют вносить различные модификации, в зависимости от уровня разрешений, установленных удостоверителем. Эти модификации могут включать возможность вписывать текст в определенные поля форм, добавлять аннотации или даже множественные подписи.

«Злонамеренное аннотирование» подразумевает добавление к документу, направляемому потенциальной жертве, аннотаций, содержащих вредоносный код. В свою очередь, «Скользкая подпись» подразумевает подмену значений в определенных полях поверх исходных величин. Так, например, в исходном документе обозначена цена той или иной услуги в $10, а в модифицированном количество нулей в том же поле оказывается в семь раз больше.

Каждая модификация должна быть сертифицирована новой подписью, однако у злоумышленника есть возможность прятать свою подпись за пределами видимой области, так что возникает иллюзия, будто никаких несанкционированных изменений в документ не вносили.

Исследователи отмечают, что у злоумышленников есть возможность подменять значения в самых разных полях. Теоретически есть возможность подсовывать жертвам контракты с подменными реквизитами банковских счетов, и эти реквизиты будут выглядеть совершенно легитимно.

Смысл сертификации

Из 26 приложений для работы с PDF, проанализированных исследователями, 15 оказались уязвимыми перед атакой Evil Annotation. В их числе Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader и Nitro Pro. Все они допускали перекрытие оригинального контента подменным.

Еще шесть приложений, в том числе Soda PDF Desktop и PDF Architect уязвимы перед Sneaky Signature.

Выяснилось также, что с помощью таких атак можно интегрировать в документ код Java Script, например, для переадресации пользователя на вредоносный сайт. Эта уязвимость затрагивала Adobe Acrobat Pro и Reader (CVE-2020-24432). Adobe внесла соответствующие изменения в свои продукты в ноябре 2020 г.

Для противодействия описанным атакам эксперты советуют запретить использовать такие функции как FreeText, Stamp и Redact, а также настроить документ так, чтобы любые изменения в полях форм уже сертифицированного документа приводили к аннулированию сертификата.

«Возможность перекрывать значения определенных полей по факту тождественно возможности менять само содержимое сертифицированного документа, по крайней мере, для конечных его получателей, — отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Это делает практически бесполезным присвоение ему сертификата, который должен служить залогом неизменности документа. Остается надеяться на скорое внесение соответствующих изменений во все приложения для работы с PDF».