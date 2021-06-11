Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Ответственность за рост случаев кибервымогательства возложили на страховую систему США

Коммерческие компании и муниципальные учреждения США используют страховые выплаты, чтобы компенсировать потери при атаках шифровальщиков. Иногда эти деньги прямо выплачиваются киберпреступникам. У тех, соответственно, растут аппетиты.

Кто заберет страховые

Стремительный рост сумм, которые кибервымогатели требуют со своих жертв, в немалой степени вызван тем фактом, что жертвы используют для выплаты выкупа страховые деньги, говорится в исследовании компании Coalition, выпущенном в 2020 г. Большая часть компаний страхуется от киберинцидентов; за первую половину 2020 г. около 41% обращений за страховыми выплатами пришлись именно на инциденты с шифровальщиками.

Cтраховкой для покрытия расходов, связанных с вымогательскими киберинцидентами, пользуются, однако, не только коммерческие фирмы.

Как указывает издание Threatpost, в 2019 г. совет города Ривьера-Бич во Флориде единогласно решил поручить страховой компании выплатить злоумышленникам $600 тыс. за ключ дешифровки после успешной атаки на сети городской администрации. Аналогичный случай произошел в другом флоридском городе — Лейк-Сити. Там злоумышленники потребовали и получили $500 тыс. Большая часть этой суммы была выплачена из страховых денег.

Страховщики в США становятся невольными помощниками кибервымогателей

Как пишет Threatpost, в 2020 г. Университет штата Юта вместе со своим страховщиком выплатили вымогателям $457 тыс. за возвращение доступа к критически важным данным.

Ну, а уже в 2021 г. оператор крупного трубопровода Colonial Pipeline выплатил $4,4 млн злоумышленникам из группировки DarkSide после того, как шифровальщик парализовал работу трубопровода в нескольких штатах. Использовались ли при этом страховые выплаты, впрочем, доподлинно не известно.

Сумма последствий

Финансовые последствия кибератак с использованием шифровальщиков отнюдь не ограничиваются выплатами. Как правило, пострадавшие компании тратят в разы больше, чем заплатили вымогателям, на восстановление атакованной инфраструктуры, плюс им очень недешево обходится вынужденный простой в повседневных операциях, а это упущенный доход, неустойки, расходы на расследование инцидентов и иногда штрафные выплаты регуляторам.

По данным Advisor Smith Solutions, средний размер киберстраховки в США составляет $1485 в год. Страховая премия при этом составляет от $650 до $2357 для компаний, находящихся в области «среднего риска», с доходами около $1 млн; вычитаемая франшиза составляет $10 тыс.

В некоторых случаях страховщики накладывают специфические ограничения — как раз на случай вымогательских атак: порог выплат $25 тыс/, даже если в целом предусматривается намного более крупное страховое покрытие.

С другой стороны, некоторые компании, предоставляющие услуги страхования против киберинцидентов прямо рекламируют услуги по посредничеству между кибервымогателями и их жертвами, иногда добиваясь от первых существенных уступок.

Платить запрещается

Это разнонаправленное движение совсем не устраивает местные и федеральные власти в США. Ответом на рост количества вымогательских инцидентов стали законодательные инициативы, запрещающие некоторым категориям организаций платить шифровальщикам.

Например, в штате Нью-Йорк в 2020 г. был предложен законопроект, который запрещает муниципальным властям выплачивать выкуп, вне зависимости от обстоятельств. Вместо этого предполагается создание фонда по усилению кибербезопасности муниципальных учреждений.

В сенат штата также был подан сходный законопроект, который запрещает платить выкуп, но не подразумевает создания каких-либо фондов.

Аналогичные меры принимаются в США и на общегосударственном уровне: Федеральное казначейство сформировало «санкционный список» из киберкриминальных группировок и физлиц, вести деловые взаимотношения с которыми в США запрещается и организациям, и частным лицам. Под «деловыми отношениями» подразумевается и выплата выкупа. За нарушение запрета полагается наказание как за содействие совершению преступления.

Эксперты по безопасности в целом сходятся на том, что платить выкуп нельзя ни страховщикам, ни конечным жертвам.

За последние месяцы были отмечены сразу несколько случаев, когда добыча кибервымогателей достигала семи- и даже восьмизначных сумм. Рекорд поставила как раз страховая корпорация CNA Financial, которая, по сведениям СМИ, выплатила киберзлоумышленникам $40 млн.

Каждая успешная операция приводит к росту аппетитов вымогателей и увеличению среднего размера требуемых сумм; для страховщиков, даже предлагающих услуги посредничества с киберпреступниками, это с определенного момента станет невыгодно.

«Страховщикам нужны прозрачные механизмы определения степени ответственности самих пострадавших за каждый инцидент с шифровальщиками, — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Если атакованная организация не приняла возможные меры для предотвращения атаки, то это может не быть страховым случаем. Ряд страховщиков в мире использует пен-тест и экспертную оценку специалистов по информационной безопасности для определения тарифа, по которому может быть заключен договор страхования, привлекая специализирующиеся на такого рода ИБ-услугах компании. В отдельных случаях компаниям предлагается повысить меры по обеспечению информационной безопасности, и только после этого они могут быть застрахованы. Потому что, если, например, злоумышленники в качестве точки входа воспользовались уязвимостью в каком-либо ПО, для которого давно выпущены общеизвестные патчи, то это своего рода халатность, и страховые выплаты по сути на нее распространяться не должны. Если у компании отсутствует план по противодействию атакам с использованием шифровальщиков и восстановлению инфраструктуры, то это тоже может быть поводом для признания случая нестраховым».