Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками

ФБР и правоохранители Германии, Голландии и Румынии перехватили контроль над всей инфраструктурой киберкриминального рынка Slilpp.xyz. Ущерб, нанесенный его участниками, оценивается в сотни миллионов долларов.

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Минюст США объявил, что в результате международной операции был ликвидирован Slilpp, крупнейший рынок в даркнете, торговавший крадеными реквизитами доступа к различным информсистемам.

Операцию проводили правоохранительные органы США, Германии, Голландии и Румынии. В результате удалось захватить контроль над всеми серверами, где размещалась инфраструктура и домены Slilpp.

На странице рынка по адресу slilpp.xyz теперь висит объявление о том, что домен захвачен ФБР. Сайт в даркнете выдает ошибку.

Как отметил глава компании Advanced Intelligence, эксперт по безопасности Виталий Кремец, Slilpp представлял собой самую крупную торговую площадку для скомпрометированных аккаунтов в истории. Его администраторы зарабатывали миллионы долларов на краденных реквизитах.

Крупнейший рынок краденых паролей ликвидирован международными силами правопорядка

Slilpp функционировал с 2012 г. Помимо логинов и паролей, на нем продавались реквизиты доступа к банковским счетам, онлайновым платежным системам, аккаунтам в торговых точках, а также номера мобильных телефонов и пр.

Покупатели этих данных использовали их главным образом для мошеннических операций. В рамках расследования власти США уже арестовали и предъявили обвинения более чем десятку клиентов рынка.

Многомиллионный ущерб

По оценкам представителей министерства юстиции США, ущерб от деятельности Slilpp только в Соединенных штатах может составлять более $200 млн. Общее количество пострадавших и масштабы урона остаются не подсчитанными.

Известно, впрочем, что на этом рынке продавались реквизиты к 80 млн аккаунтов, принадлежащих сотрудникам более чем 1,4 тыс. компаний, в том числе весьма именитых.

Подобных рынков довольно много, хотя по масштабам большинство уступает Slilpp. Тем не менее, и на них продаются миллионы логинов и паролей.

Компания Кремеца AdvancedIntel, например, смогли получить доступ ко всей базе реквизитов доступа к серверам WindowsRemoteDesktop, продававшихся на UAS, Ultimate Anonymity Services — еще одном хакерском рынке. Только в апреле 2021 г. там на продажу были одновременно выставлены реквизиты более чем к 23 тыс. аккаунтов, а всего база UAS насчитывала реквизиты к 1,3 млн серверов.

«Уничтожение крупнейшего такого рынка — большой успех для правоохранителей, но надо понимать, что подобных рынков множество, — отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Обитатели Slilpp, те, кого не удастся переловить, быстро распространятся по другим аналогичным площадкам, и номером один станет другой такой же рынок».