Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

7 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику».

7 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику».

Первые чат-боты появились около 5 лет назад и стали быстро набирать популярность среди ИТ-компаний, в банках и страховых компаниях. Сегодня их использование стало массовым: с помощью чат-бота можно заказать такси, купить билеты в театр или кино, забронировать столик в ресторане или совершить покупку.

Чат-бот предназначен, в первую очередь, для автоматизации общения с клиентами. Простые чат-боты способны отвечать на простейшие вопросы в соответствии с заранее прописанным сценарием. Более совершенные боты распознают человеческую речь и обучаются в процессе общения. Основные достоинства ботов — способность без устали работать в режиме 24 часа семь дней в неделю, не совершать ошибок и выполнять рутинные операции, высвобождая человеческие ресурсы для более интересных и полезных дел.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок чат-ботов

Как развивался мировой рынок чат-ботов в 2020 г.

Влияние пандемии на российский рынок чат-ботов в 2020 г.

Какие задачи решают чат-боты?

Как оценить эффективность использования чат-бота?

Основные возможности

Как чат-бот помогает организовать поддержку клиентов.

Покупки и заказ услуг с помощью чат-ботов.

Чат-боты как инструмент маркетинга.

Чат-боты для организации работы офиса.

Как оптимизировать работу HR с помощью чат-бота.

Искусственный интеллект и машинное обучение в работе чат-ботов.

Сферы применения

Самые интересные примеры использования чат-ботов.

Где лучше разместить чат-бота.

Чат-бот своими руками или решение от вендора: что выбрать?

С докладами выступят:

Игорь Хлебников, начальник Управления цифровых технологий, «Трубная металлургическая компания»;

Иван Киселев, управление по цифровым продуктам и интернет-маркетингу, DPD в России;

Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, «Почта России»;

Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;

Дмитрий Литвинов, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, «Московский кредитный банк»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;

Юрий Пчелин, руководитель ИТ, X5 Retail Group;

Игорь Соловьев, директор по цифровой трансформации, фонд «Сколково»;

Полина Логинова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы, руководитель молодежных карьерных проектов;

Наталья Балыбердина, менеджер по развитию, Альфа-Банк;

Аркадий Сандлер, эксперт в области разработки искусственного интеллекта;

представитель «Страхового дома ВСК»;

представитель компании «Диасофт».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.