Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

60% компаний не могут найти сотрудников в департаменты ИБ

Пандемия коронавируса только усугубила ситуацию с доступностью специалистов по кибербезопасности. Аналитики предлагают растить кадры внутри компаний, но бизнес в большинстве своем не справляется и с этим.

ИБ-департаментам не хватает людей и финансирования

Кадровая ситуация в сфере информационной безопасности не улучшилась за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками глобальной рекрутинговой компании Hays US. Трое из пяти респондентов заявили в ходе опроса, что им сложно даже найти квалифицированных сотрудников в области кибербезопасности. Второй проблемой становится недостаточное финансирование ИБ-проектов, из-за чего даже вышедшие на рынок специалисты отказываются от предложений.

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с доступностью специалистов по кибербезопасности. Фото: ru.depositphotos.com

Вариантом решения проблемы можно было бы считать развитие ИБ-навыков у отдельных служащих других департаментов внутри компании. Однако, как показал проведенный опрос, и здесь бизнес преследуют неудачи. Только в 55% организаций считают, что у них есть возможности, позволяющие выводить своих сотрудников на новый уровень в кибербезопасности. И лишь в 39% компаний уверены, что смогут сохранить этих работников после их «апгрейда».

Как удержать ИБ-специалиста

Аналитики Hays US дают несколько советов компаниям, перед которыми стоит задача удержания ИБ-специалистов. Во-первых, следует активнее взаимодействовать с сообществом ИБ-экспертов. С ними стоит проводить встречи или мероприятия, что поможет наладить контакты и раньше других узнать, что тот или иной безопасник ищет работу. Во-вторых, необходимо создавать условия для повышения квалификации собственных сотрудников. При этом организациям не нужно нести ответственность за создание образовательного контента. Вместо этого стоит начать сотрудничать с поставщиками решений и услуг в области ИБ, которые с радостью подготовят тренинги.

Третий шаг — развитие партнерских отношений с образовательными учреждениями: именно вузы играют ключевую роль в восполнении пробелов в навыках кибербезопасности. Осознавая это, организации могут сотрудничать с университетами, чтобы помочь студентам, занимающимся ИБ, получить опыт, необходимый им для запуска карьеры.

И, наконец, четвертый пункт: ИБ-специалистов необходимо снабдить максимально автоматизированными ИТ-решениями. С их помощью удастся снизить рутинную нагрузку на ценных сотрудников и сделать их работу более творческой. По мнению экспертов, именно монотонные задачи приводят к выгоранию служащих ИБ-департаментов. И предотвратить это без применения современных цифровых технологий вряд ли удастся.

«Еще один путь, которым могут пойти компании, заключается в найме на работу специалистов, о которых рынок пока знает не так много. Например, в рамках нашей программы Fortinet Security Academy Program мы сотрудничаем более чем с 300 учебными заведениями из 80 стран мира! — говорит Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ. — Наша задача — помочь учащимся лучше подготовиться к работе в сфере обеспечения информационной безопасности. В дополнение к этому мы реализуем проект Fortinet NSE Training Institute, который помогает безопасникам в любой момент их карьеры устранить пробелы в своих навыках или даже обучиться профессии с нуля».