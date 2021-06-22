Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

«Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов

«Лаборатория Касперского» выпустила бизнес-игру в VR-формате. Тренинг погружает в симулированную среду электростанции и помогает лучше понять возможные последствия кибератак.

Обучение кибербезопасности в VR-формате

«Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) о промышленной кибербезопасности в VR-формат. Выпущенная в 2015 г. настольная игра эволюционировала сначала в онлайн, затем — в виртуальность. Теперь люди, надев VR-очки, смогут взять на себя роль ИБ-специалиста и прочувствовать, как решения в области кибербезопасности влияют на эффективность работы той или иной организации. Для VR-формата «Касперский» выбрал сценарий жизнедеятельности электростанции.

Основная задача игры — показать взаимосвязь кибербезопасности и бизнеса, наглядно продемонстрировать, к чему может привести неверно выбранная стратегия, а также улучшить взаимодействие внутри различных подразделений компании, рассказали CNews представители «Касперского».

«Мы объявили о продукте недавно, а работа над энтерпрайз-сделками может занимать месяцы, — комментирует руководитель по маркетингу Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова. — Но в данном случае мы бьем рекорды по скорости получения заявок, причем по всему миру — от Германии до Новой Зеландии, включая, конечно же, и Россию. Интерес проявляют в том числе и очень большие бренды, включая промышленность, финансовый сектор, университеты».

«Касперский» обучит кибербезопасности в виртуальной игровой реальности

Стандартная опция — продажа разовых сессий, но есть и вариант продажи безлимитной годовой лицензии: когда компания или реселлер покупают годовой доступ, мы обучаем их собственных тренеров (Train-the-Trainer) и предоставляем все администраторские права, в том числе и с возможной кастомизацией, добавляет Молчанова.

В компании на вопрос CNews о цене продукта ответили, что его стоимость зависит от многих факторов, включая формат игры (разовая сессия или годовая лицензия), регион, наличие VR-очков, которые также не включены в цену.

Что происходит в игре

Участники делятся на команды и проходят испытания параллельно. Каждый участник становится в игре сотрудником ИБ электростанции. Надевая VR-очки, игроки попадают в центр управления, где могут видеть членов своей команды в форме графических аватаров и модель предприятия, а из окна — служебные здания и город, который обслуживает электростанция. Как рассказали CNews представители «Касперского», для игры были выбраны очки Oculus Quest 2 как самая популярная автономная и при этом прогрессивная и относительно недорогая модель.

Задача игроков — разработать и привести в действие стратегию по ИБ, которая позволит предприятию бесперебойно работать и получать доход, а также реагировать на киберинциденты, происходящие в ходе игры. Участники выбирают карточки с проактивными и реактивными мерами (провести аудит ИБ, закупить решения для защиты конечных устройств или выпустить публичное заявление в случае, если что-то идет не так и пр.). При этом каждое действие команды влияет на доходность предприятия и уровень его защищенности от киберугроз, а также на развитие сюжетной линии. Побеждает та команда, которая получит максимальный доход в конце игры.

Если команда проиграет, то игроки увидят результат неэффективной стратегии собственными глазами — незакрытые уязвимости в корпоративной инфраструктуре атакующие смогут использовать, чтобы нанести ущерб оборудованию и обесточить город или испортить фильтры очистки, что приведет к загрязнению воздуха.

VRдля обучения

В Высшей школе экономики, где в рамках образовательных программ используется технология виртуальной реальности, выделяют следующие причины распространения VR в сфере образования: снижение цены на техническое оснащение, стремительный рост количества ПО под VR, рост объема инвестиций в VR — более $2,5 млрд в год, а также увеличение числа крупных компаний, работающих в сфере VR (Oculus, HTC, Sony, Microsoft, Samsung и пр.).

Мнение эксперта

«Киберполигон решает задачу тренировки навыков реагирования на киберинциденты в условиях, приближенных к реальным, — рассказал Cnews руководитель практики информационной безопасности Accenture в России Андрей Тимошенко. — Важно понимать, что к таким тренингам необходимо подходить подготовленными. Иными словами, если участники понимают процессы мониторинга, детектирования и реагирования на компьютерные атаки, а также процессы кризис-менеджмента, то эффективность тренингов в рамках киберполигона будет гораздо выше».

Проведение учений с использованием VR позволяет получить больше отдачи от геймификации и вовлеченности в процесс, подчеркивает эксперт. Хотя с традиционными инструментами можно запрограммировать более сложные процессы и сценарии с меньшими затратами. «В целом это хороший тренд и можно только поддержать коллег из “Лаборатории Касперского” в использовании новых технологий для обучения ИБ», — отметил Тимошенко.