Количество DDoS-атак на сети выросло на 500%. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные подключения и развитие интернета вещей хоронят стратегии ИБ-департаментов. Латать каждую новую пробоину подручными средствами — слишком дорого и попросту опасно!

Стратегии сетевой безопасности проваливаются одна за другой. Компании не могут растянуть периметр в условиях полной удаленки и не готовы к грядущим инновациям. Для них гипермасштабирование, многооблачные среды и 5G останутся просто нереализованной фантазией.

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO

Новый CEO из своих

Генеральный директор и основатель Positive Technologies Юрий Максимов, возглавлявший компанию почти 20 лет, с августа 2021 г. уступит кресло CEO Денису Баранову, миноритарному акционеру компании, до этого занимавшему пост управляющего директора. Positive Technologies, сообщили CNews в компании. Кандидатуру Дениса Баранова на пост главы Positive Technologies единогласно поддержал весь топ-менеджмент компании, при мажоритарная доля Юрия Максимова в компании не изменится.

Как пояснили CNews в компании, снятие операционных задач с Юрия Максимова позволит Positive Technologies реализовать задуманные технологические инновации, форсировать международное присутствие компании и после перехода в публичный статус защитить интересы миноритарных акционеров.

«Мой уход с позиции генерального директора позволит мне сфокусироваться на развитии идеи результативной информационной безопасности, не ограничиваясь рамками одной компании, – пояснил CNews Юрий Максимов. – Суть ее в том, что события, которые бизнес, отрасль или даже страна определяют для себя как совершенно недопустимые, должны быть гарантированно не реализуемы, даже если потенциальный киберпреступник уже находится внутри защищаемой инфраструктуры. Второй момент, который будет решен, – четкое разделение ролей: сложно быть требовательным акционером к самому себе, когда ты генеральный директор. Я буду выступать на стороне акционеров и спрашивать с компании соответственно».

В апреле 2021 г., после включения Positive Technologies в санкционный список США, CNews также опубликовал официальное заявление компании, в котором она категорически отвергла обвинения, выдвинутые в ее адрес министерством финансов США. В компании также считают, что санкции не окажут существенного влияния на успех IPO, однако некоторые эксперты, опрошенные «Коммерсантом», этот оптимизм не разделяют.

Планы нового гендиректора

«Выработанный у нас управленческий подход отличается от общепринятого в отрасли, – рассказал CNews Денис Баранов. – Начать хотя бы с того, что должность генерального директора у нас стала «выборной». В дальнейшем это будет зависеть от периода и стадии развития компании, ее задач. Сейчас нам нужно совершить прорыв в области технологий и публичности, поэтому роль гендиректора будет выполнять визионер. Когда же дело дойдет до масштабирования моих наработок, это место может занять другой наш топ-менеджер, обладающий большим потенциалом именно в этом».

Новый CEO Positive Technologies Денис Баранов

После вступления в должность главы компании в списке трех стратегических направлений развития Positive Technologies на первое место Денис Баранов ставит технологический прорыв, связанный с выводом на рынок мета-продуктов. Первым из них стал maxpatrol О2, который позволяет полностью и автоматически защищать организации от хакерских атак. Использование maxpatrol О2 благодаря механизмам автоматизации и технологиям искусственного интеллекта позволит сократить число экспертов высокого уровня для противодействия кибератакам «в буквальном смысле до одного», заявил Баранов.

Основатель Positive Technologies Юрий Максимов

Вторым направлением станет масштабирование присутствия компании на рынке за счет новых технологий: при этом план роста выручки на 2021 г. предусматривает 40-50% рост год к году. Новое технологическое направление, по прогнозам Positive Technologies, в ближайшие годы позволит увеличить нынешний оборот компании в разы.

Третьим направлением станет вывод компании на IPO. Как пояснил CNews Денис Баранов, отличительной чертой концепции публичности Positive Technologies является подход к работе с будущими акционерами. Ожидается, что в их число будут привлечены специалисты в кибербезопасности и высоких технологий (в первую очередь физические лица), чтобы выстроить с ними долгосрочный диалог и привлекать их идеи для дальнейшего развития Positive Technologies.

На биржу под санкциями

В середине июля 2021 г. CNews сообщил о планах Positive Technologies, которая специализируется на решениях информационной безопасности (ИБ), дебютировать на Московской бирже с выпуском облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 500 млн руб. с периодичностью выплат купона 91 день. Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг.

Как пояснил CNews операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой, привлеченные в ходе выпуска облигаций средства частично будут направлены на масштабирование продаж существующих продуктов и сервисов – как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Часть средств планируется привлечь для расширения портфеля продуктов и услуг в рамках разрабатываемой компанией единой платформы. Третье направление инвестирования привлеченных средств — разработка инновационных продуктов, находящихся на раннем этапе развития.

По словам Дениса Баранова, его главная задача на посту CEO – проведение IPO в конце 2021 – начале 2022 г.

«Уже сейчас, готовясь к публичности, мы прошли стадию предварительной оценки, в рамках которой капитализацию компании в среднем оценивали в $2,5 млрд. – сказал Денис Баранов, новый гендиректор Positive Technologies. – Наша уверенная динамика роста позволит нам стать самым крупным и интересным для частного инвестирования игроком в области кибербезопасности на отечественном рынке».



Что говорят эксперты

Управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава заявил «Коммерсанту», что смена руководства перед IPO является распространенной практикой. Перспективы размещения Positive Technologies он считает «туманными». Несмотря на лидерский статус компании в ИБ-сегменте в России, большая часть потенциальных инвесторов, по его мнению, отрезана от нее из-за санкций.

Гендиректор «Аванпоста» Андрей Конусов считает, что выход на IPO с основателем компании на посту гендиректора является «плохим тоном». Другой неназванный собеседник «Коммерсанта» на ИТ-рынке заявил, что смена гендиректора-основателя из-за IPO является доводом, который «не полностью отражает реалии», поскольку Денис Баранов также является акционером компании.

Партнер Borenius Артем Жаворонков заявил, что формально присутствие компании в санкционных списках не влияет на биржевое размещение в рублях, но даже среди российских инвесторов с такой компанией не побоятся работать те, кто сами находятся под санкциями. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов согласен с тем, что санкции США закрывают иностранным инвесторам возможность участия в IPO. При этом, считает он, размещение среди локальных инвесторов может обернуться серьезным дисконтом к желаемой цене и невысокой ликвидностью, что в итоге может привести к переносу или отмене IPO.

Адвокат ЕМПП Мерген Дораев заявил, что примеров IPO компаний под санкциями в России еще не было, однако он видит перспективы для инвесторов в том, «что все санкционные риски здесь уже случились, поэтому акции компании могут только расти».

Денис Баранов: краткая биографическая справка

Денис Баранов учился в 2002-2008 гг. в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики («Университет ИТМО») на факультете «Прикладная математика».

С июля 2005 г. по июнь 2006 г. Денис работал разработчиком веб-приложений в компании Actimind, после чего с октября 2006 г. по март 2008 г. занимал должность Java-разработчика в Novel-IL, и с октября 2008 г. по август 2010 г. должность разработчика Java/C++ в T-Systems CIS.

В Positive Technologies Денис Баранов пришел почти 11 лет назад – в сентябре 2010 г., на должность ведущего специалиста. После этого, с января 2012 г. по сентябрь 2014 г. он занимал должность главы направления безопасности приложений. В должности директора Positive Technologies по разработке и исследованиям в области безопасности приложений Денис проработал почти семь лет – начиная с сентября 2014 г.

Сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов

Юрий Максимов окончил физический факультет МГУ, и в 2004 г. также окончил аспирантуру этого факультета. В период 1996-2004 гг. он работал в компании «Октава», российском разработчике прецизионной измерительной техники, где занимался управлением проектов в области информационных технологий и информационной безопасности.

В 2002 г. Юрий Максимов стал одним из основателей Positive Technologies. Начиная с 2004 г. занимал должность технического директора компании.

В 2007 г. Юрий Максимов генеральным директором. Positive Technologies.

О группе Positive Technologies

Группа Positive Technologies специализируется на производстве решений в области информационной безопасности. Головная компания группы, АО «Группа Позитив», на 56% принадлежит Юрию Максимову.

Технологии Positive Technologies используются по всему миру тысячами компаний различных секторов бизнеса и государственными учреждениями разных стран. В настоящее время штат компании насчитывает более 1,1 тыс. сотрудников. По итогам 2020 г., как ранее сообщал CNews, выручка Positive Technologies составила 5,6 млрд руб. ($73 млн по РСБУ), что на 55% больше по отношению к 2019 г. За последние пять лет средний рост компании составил 41%.

Positive Technologies располагает семью офисами на территории России (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Академгородке и Томске) и офисом в Казахстане (Нур-Султан). В числе клиентов Positive Technologies 80% крупнейших компаний России, более 2000 компаний в 30 странах; такие партнеры как Cisco, Google, Honeywell, Huawei, Microsoft, Oracle, SAP, Schneider Electric Siemens и другие крупные мировые вендоры.

Портфель Positive Technologies включает десять продуктов, в том числе систему выявления инцидентов MaxPatrol SIEM, программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, решение для выявления уязвимостей в исходном коде или готовом приложении PT Application Inspector, систему защиты от вредоносных программ PT MultiScanner, профессиональный сканер безопасности XSpider, систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery, песочницу PT Sandbox для защиты от целевых и массовых атак и другие.

Решения Positive Technologies проектируются с учетом опыта защиты бизнеса в различных отраслях. Специалисты компании участвуют в работе техкомитетов Росстандарта и рабочих групп ФСТЭК, Центробанка, АДЭ, СИГРЭ, GSMA и других организаций, оказывая экспертную помощь в формировании требований безопасности. Продукты компании соответствуют российским и международным стандартам безопасности, включая PCI DSS и ЦБ РС БР ИББС-2.6-2014, приказы ФСТЭК № 17 и 21.

Компания Positive Technologies по итогам 2020 г. заняла 49 место в рейтинге CNews Analytics «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020», 19 строчку в рейтинге «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2020», и девятое место в рейтинге «CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2019».

Positive Technologies оказалась в списке из шести российских ИТ-компаний, против которых США ввели санкции 15 апреля 2021 г. в качестве «ответа на вмешательство в выборы президента 2020 года, хакерские атаки на госведомства и российскую политику в Крыму». Positive Technologies назвала решение подвергнуть ее санкциям безосновательным и отвергла обвинения в свой адрес.