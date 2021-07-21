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Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников

Полная линейка отечественных беспилотных летательных аппаратов вышла на мировой рынок. До этого момента Россия экспортировала только «Орлан-10Е» и «Орион-Э». На вооружении российской армии также есть небольшие беспилотники-разведчики, комплексы с беспилотниками, а также тяжелые ударные дроны.

Российские дроны на мировом рынке

Россия вышла на мировой рынок с полной линейкой своих беспилотных летательных аппаратов (БЛА), начиная от сверхлегких и заканчивая тяжелыми. На экспорт также будут продвигаться беспилотники вертолетного типа и мультироторные. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев агентству «Интерфакс».

На данный момент Россия экспортирует ударно-разведывательные беспилотники «Орион-Э» класса MALE (Medium Altitude Long Endurance — класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета) и дрон-разведчик средней дальности «Орлан-10Е».

Будущее развитие авиации связано с беспилотниками, роботизированными комплексами и искусственным интеллектом, заявил накануне, 20 июля 2021 г. Президент России Владимир Путин на открытии Международного авиакосмического салона (МАКС) в Жуковском.



Россия выводит на мировой рынок военные беспилотники

В декабре 2021 г. «Интерфакс» сообщал о том, что к концу 2021 г. Минобороны получит на вооружение ударные дроны большой дальности с управляемыми ракетами и бомбами. «Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника», — заявлял замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда». Тогда же в декабре Криворучко говорил о заключительной стадии создания комплексов с беспилотниками различного класса, способными решать задачи в составе групп или «роев».

Что предлагает мировому рынку Россия сейчас

Среди российских БЛА на экспорт присутствует «Орион» (производитель группа компаний «Кронштадт»). Серийное их производство и экспорт стартует в 2022 г., сообщало издание «РИА Новости». Беспилотник подходит для выполнения различных задач, как военного, так и гражданского назначения. Диапазон его применения варьируется от разведывательного и информационного обеспечения армии до противопожарной безопасности и доставки грузов в труднодоступные районы.

На данный момент «Кронштадт» испытывает новый сверхлегкий планер «Фрегат» для перевозки грузов в районах с неразвитой транспортной инфраструктурой (Арктика, Сибирь, Дальний Восток), офшорных авиаработ (доставка людей и груза на шельфовые платформы), а также поиска и спасения людей.

Еще одна разработка, которая представлена на мировом рынке, — «Орлан-10Е». Согласно сайту «Рособоронэкспорта», этот многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами оснащен нагрузками для обеспечения боевых действий и операций разнородных группировок войск, проведения специальных операций и операций по поиску и спасению. Комплекс предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также способен вести обнаружение и идентификацию базовых станций GSM и сотовых сетей связи.

Какие военные беспилотники есть в России

Как сообщал «Интерфакс», по официальным данным на вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, например, «Элерон-3» — комплекс с БЛА ближнего действия, который предназначен для ведения воздушной фоторазведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, ретрансляции радиосигнала.

Также на вооружении России есть комплекс «Леер», который состоит из передвижного пункта управления на базе автомобиля Камаз-5350 и комплексов с БЛА («Орлан-10»), способных блокировать диапазоны всех сотовых сетей условного противника в радиусе 6 км. Еще один беспилотник-разведчик — «Форпост», разработанный «РТИ системы» на базе израильского беспилотника IAI Searcher II.

Среди тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику «Охотник» разработки компании «Сухой». Минобороны 19 июля 2021 г. обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам «Охотника». Длина беспилотника составляет 14 м, размах крыла — 19. «Охотник» имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность. Первый его полет состоялся в августе 2019 г., пишут «РИА новости».

Среди тяжелых беспилотников на вооружении России сейчас есть «Альтиус» массой 6 тонн (производитель уральский завод гражданской авиации). В феврале 2021 г. Минобороны подписало контракт о поставке первой партии ударных беспилотников «Альтиус», пишет «Интерфакс». Такие дроны будут оснащать средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.