Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

Кибербезопасность и гибридная работа стали приоритетами для большей части компаний мира

Пандемия серьезно изменила список основных технологических приоритетов бизнеса и роль ИТ-партнеров. Опрос показал, что компании интересует безопасный переход к гибридным сценариям работы, а от вендоров и интеграторов ждут поддержки в решении стратегических вопросов.

Гибридная модель работы стала технологическим приоритетом

Пандемия изменила технологические приоритеты организаций по всему миру. К такому выводу пришли по итогам проведенного исследования аналитики из компании Omdia, которые пытались выяснить, как изменится подход к работе в будущем.

Опрос показал, что компании интересует безопасный переход к гибридным сценариям работы

Говоря об основных точках приложения усилий в ближайшем времени, в большинстве компаний мира упомянули акцент на кибербезопасность (так ответили 58% респондентов) и переход к гибридной модели работы (55%). Также в тройку наиболее популярных технологических приоритетов вошел блок, связанный с повышением качества обслуживания клиентов, развитием внутренних бизнес-процессов и расширением прав и возможностей передовых сотрудников (49%).

Создатели отчета отмечают, что работа за пределами традиционных офисов станет новой нормой. Что любопытно, в 68% компаний уверены, что массовый переход на дистанционный формат работы улучшил продуктивность сотрудников, а 35% даже готовы подтвердить это показателями.

«Рынок труда претерпел значительные изменения из-за пандемии, — констатировал Адам Холтби (Adam Holtby), главный аналитик департамента цифровых рабочих мест Omdia. — Трансформация людей, процессов, мест и технологий — это фундамент, на котором создаются успешные экосистемы цифровых рабочих мест. Но эта новая норма ставит и новые задачи. Теперь компании должны заново изобрести себя, чтобы создать продуктивную, безопасную и расширяющую возможности среду для своих сотрудников. Пришло время меньше думать о конкретном месте работы и больше — об опыте сотрудников».

От ИТ-партнеров ждут помощи в стратегических вопросах

Эксперты Omdia считают, что пришло время стратегически подойти к инвестициям, связанным с повышением ценности сотрудников, оптимизацией процессов и технологий, а также переосмыслением бизнес-моделей. На этом пути для многих организаций будет принципиальным вопрос ИТ-партнеров и поставщиков услуг. В половине компаний, принявших участие в опросе, признаются, что именно ИТ-партнеры оказали решающее влияние на переход к удаленному формату работы.

При этом бизнес хочет получать гораздо больше, чем просто отвечающие его запросам решения. Организации заинтересованы в партнерах, которые помогут выбрать наиболее подходящую ИТ-архитектуру и технологии, понять, какое влияние на конкретные отрасль и предприятие оказывает цифровизация, и примут участие в разработке цифровых и бизнес-стратегий.

От вендоров и интеграторов многие ждут более быстрого развертывания новых технологий (так ответили 38% участников опроса), лучшей поддержки (28%) и доступа к выделенному сервис-менеджеру (26%).

«Реальность, к которой предприятиям следует подготовиться, заключается в том, что в будущем не будет подхода, который устроил бы всех игроков рынка, — говорит Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ. — Даже в компаниях, которые возвращают людей в офисы, отдельные сотрудники могут продолжить работать в дистанционном формате как в долгосрочной перспективе, так и на краткосрочной основе. Таким образом, организации должны иметь ИБ-решение, соответствующее любому из этих подходов, способное адаптироваться к любому типу гибридной модели. Бизнесу нужны инструменты, гарантирующие безопасность, в том числе и на уровне сетевой инфраструктуры. Такая глубокая конвергенция в подключенных средах — от головного офиса до каждого из филиалов и от центров обработки данных до облаков — позволяет организациям мониторить и эффективно защищать высокодинамичные рабочие среды. В то же время этот подход гарантирует превосходный пользовательский опыт для сотрудников и клиентов, сохраняя их вовлеченность в дела компании».