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Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда

МВД и ФСБ смогут блокировать электронные кошельки россиян на 10 дней без обращения в суд, если те покажутся им подозрительными. Жителей России могут заподозрить, к примеру, в спонсировании терроризма или несанкционированных митингов. Мера прописана в законопроекте Росфинмониторинга.

Новые ограничения для россиян

В России может появиться норма, согласно которой денежные переводы россиян будут блокироваться без суда на срок до 10 дней. Она прописана в законопроекте, подготовленном Росфинмониторингом, и нацелена не только на банковские переводы, но и на электронные кошельки.

Подготовленный документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 11 октября 2021 г. В настоящее время он находится на этапе общественного обсуждения, которое продлится до 29 октября 2021 г., то есть в общей сложности всего 15 рабочих дней. Документ носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний».

Право блокировать денежные переводы россиян могут получить руководства Министерства внутренних дел России (МВД), а также Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Силовики смогут принимать решения о блокировке переводов без суда, если, по их мнению, деньги предназначены для спонсирования незаконных митингов или терроризма, а также для покупки наркотиков и организации массовых беспорядков (то есть для финансирования экстремистской деятельности). В документах к проекту Росфинмониторинга указано, что в день подобной блокировке будет подвергаться примерно 17 транзакций.

В теории, под новые нормы блокировки может попасть каждый россиянин

В неделю число подобных блокировок может достигать 120. Эти расчеты авторы законопроекта произвели на основе статистики за 2019 и 2020 гг. о количестве противоправных переводов.

Обоснование новых ограничений

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему утверждают, что в современной России финансирование терроризма и всего вышеперечисленного чаще всего осуществляется именно путем переводов между банковскими счетами или отправкой средств с электронных кошельков, открытых на подставных лиц или вовсе анонимных. В связи с этим блокировка таких счетов через суд затруднена, что и приводит к необходимости блокировки переводов с них, пусть и временного (на 10 дней), без привлечения судебной власти.

Ответственные за создание законопроекта разрабатывали его, по их утверждению, с оглядкой на права граждан. По этой причине и был выбран лишь 10-дневный период блокировки транзакции, потому что, как сказано в пояснительной записке, «приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами».

По истечении этого срока у МВД и ФСБ не будет полномочий по самостоятельному его продлению. Для этого потребуется разрешение суда.

Кто будет нести ответственность за блокировку переводов

Законопроект Росфинмониторинга предлагает предоставить полномочия по временной «бессудебной» блокировке денежных транзакций руководителям ФСБ и МВД, а также руководству самого Росфинмониторинга. Кроме того, эта возможность, если законопроект будет принят, также получат заместители глав этих ведомств и отдельные руководители территориальных органов ФСБ и МВД.

«Такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными», – сказано в пояснительной записке.

По информации РБК, основным критерием, по которому денежный перевод будет считаться противоправным, станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний». Об этом изданию сообщили представители Росфинмониторинга. «Если такой вред будет существенным, непосредственно влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить (не допустить совершение террористического акта, пресечь поставку крупной партии наркотиков и т. п.), то ситуация будет рассматриваться как “не терпящая отлагательства”», — добавили они.

Подтверждением противоправных действий в большей части случаев будут заниматься сотрудники правоохранительных органов путем оперативно-розыскных методов. Как пишет РБК со ссылкой на представителей Росфинмониторинга, подтверждением может являться и рапорт оперуполномоченного, «который будет соответствовать названным критериям, если он составлен по результатам проверки первичной информации (например, сообщения) и зарегистрирован в соответствующем журнале либо приобщен к материалам оперативного дела».

Оповещение Генпрокуратуры и помощь владельцам счетов

В процедуре блокировки транзакций будет задействована и Генпрокуратура. Силовикам необходимо будет уведомить ее о блокировке перевода в течение 24 часов, после чего у Генпрокуратуры появится возможность опротестовать решение о блокировке в том случае, если оно было принято «с нарушением законодательства». Такой протест будет рассматриваться в течение 48 часов.

Далее, ведомство, инициировавшее блокировку транзакции, будет обязано уведомить об этом банки. Законопроект также предусматривает ежемесячную выплату людям, чьи счета были заблокированы, средств на обеспечение жизнедеятельности. Такие выплаты будет назначать суд.