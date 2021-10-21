Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма

Уголовное дело о нарушении авторских прав по линии софта, в котором бывший работодатель обвинял экс-сотрудника компании в построении собственного бизнеса на уведенном из организации ПО, закрыто. Намечавшийся прецедент доведения софтверного дела до суда, вынесения обвинительного приговора и назначения реального срока не состоялся. Причина проста: спорные продукты обеих сторон — это общедоступное ПО с открытым кодом. Так посчитали привлеченные следствием эксперты.

Закрытие дела о плагиате ПО

Как стало известно CNews, тянувшееся почти два года редкое для России уголовное дело о предполагаемом плагиате ПО закрыто. Спорные продукты принадлежат компании «Альтэль» и созданной выходцами из нее организации «Нума технологии» («Нуматех»).

Дело было возбуждено 2 июля 2019 г. Следственным управлением УМВД по Московскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ. В данном разделе кодекса речь идет о присвоении авторства (плагиате), когда это деяние причинило крупный (свыше 100 тыс. руб.) ущерб автору или иному правообладателю. (В рассматриваемом деле речь шла об ущербе «не менее» 5,4 млн руб.) Оно наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Поводом для запуска механизма делопроизводства в отношении «неустановленного лица» из числа руководства «Нуматеха» послужило заявление единственного учредителя ООО «Альтэль» Леонида Сваткова.

Правоохранительные органы исходили из того, что сотрудники «Нуматеха» «незаконно под видом программных продуктов собственной разработки» зарегистрировали на себя в Роспатенте (а затем и в реестре российского ПО при Минцифры; — прим. CNews) софт своего бывшего работодателя. Предполагалось, что ПО обеспечения безопасности (преимущественно) «Нуматеха» Numa Edge, Numa Arce, Numa BIOS, Numa vDesktop и Numa vServer частично соответствует ПО «Альтэля» Altel Neo, Altel Trust и AltelseOS.

Уголовное дело о плагиате софта в России споткнулось об экспертизу. Сажать оказалось не за что

В рамках уголовного дела предварительное следствие многократно приостанавливалось и возобновлялось, а само оно в феврале 2020 г. было передано в следственный отдел по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Пeтepбypry.

Совокупность сведений, которыми располагает CNews позволяет предполагать, что в ходе данного разбирательства свободы мог лишиться гендиректор «Нуматеха», экс-гендиректор «Альтэля» Павел Смоленский.

Поворот в деле наступил после проведения экспертизы спорных программных продуктов, которую провела «Лаборатория БИТ» при университете ИТМО. Ее заключение (копия имеется в распоряжении CNews) сводится к тому, что исследованные продукты двух компаний идентичные элементы безусловно имеют. «Однако данные совпадения являются следствием использования тождественных технологий, библиотек и фрагментов исходного текста на базе общедоступных технологий и, исходя из дат открытой публикации и государственной регистрации, основным источником заимствования и переработки являются общедоступные репозитории», — говорится в заключении экспертов. В исследованных фрагментах в некоторых продуктах удельный вес открытого кода доходил до 87%.

На основании этого документа правоохранительные органы пришли к выводу об отсутствии в действиях Смоленского состава преступления. Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено 1 мая 2021 г.

Комментарии сторон

«Да, в настоящее время вынесено постановление о прекращении уголовного дела, но это еще далеко не конец, — указал в разговоре с CNews Леонид Сватков. — Информирую вас о том, что в настоящее время нами инициирована процедура по обжалованию постановления следователя о прекращении уголовного дела. Точку в этом деле рано ставить».

Павел Смоленский в разговоре с CNews сообщил, что с выводами лаборатории он полностью согласен. «Экспертиза в целом и выводы эксперта подтверждают мое исходное заявление, что претензии предъявлялись к общедоступным компонентам (Open Source Software — OSS), и что все оспариваемые части кода доступны под открытыми лицензиями, что и было установлено в ходе следствия. Рецензия экспертизы сторонней экспертной организации, проведенной в рамках следствия, показала ее корректность, полноту и соответствие закону».

Смоленский полагает, что основная проблематика завершившегося разбирательства заключается в том, что в России не сложилась правоприменительная практика по такого рода делам, а в качестве методов исследования исходного кода используются методологии исследования литературных произведений. В них считается, что совпадения фраз могут уже трактоваться как плагиат.

«Данный подход к исследованию исходных кодов не может быть полностью применим, — уверен Смоленский. — При таком подходе, особенно продуктов, использующих OSS, плагиат будет признаваться в 100% случаев. Сейчас OSS используют подавляющее большинство разработчиков. Это объективная общемировая реальность. К тому же, посмотрите на реестр отечественного ПО: в нем достаточное количество программ и продуктов, основанных на (и использующих в своем составе) OSS».

Информация о том, что противоположная сторона пытается реанимировать уголовное дело, для Смоленского новостью не является. Кроме того, по его словам «ровно те же заявления противоположной стороны, что были признаны в рамках расследования уголовного дела как несостоятельные, они теперь заявляют через арбитражный суд». В картотеке арбитражей иск от имени «Альтэля» и Сваткова в отношении Смоленского зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти 7 июля 2021 г. Сумма исковых требований выставлена на уровне 5 млн руб. Ближайшее заседание служителей Фемиды намечено на 23 ноября.

«Несмотря на все попытки дискредитации моей деловой репутации и подрыва деятельности компании “Нуматех”, предпринятые противоположной стороной, мы продолжаем успешно и активно развиваться: развивается текущая продуктовая линейка, готовятся к выпуску новые продукты, успешно завершаются процессы сертификации продукции и планируются новые, расширяется штат сотрудников, увеличивается количество партнёров и клиентов», — добавляет Смоленский.

Его заявления отчасти подтверждаются финансовыми показателями компании за 2020 г. По данным «Контур.фокус», по его итогам ООО «Нуматех» продемонстрировало выручку в 208,5 млн руб. с приростом этого показателя на 53% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 9,9 млн руб.

На этом фоне показатели ООО «Альтэль» выглядят существенно скромнее. Выручка — 6 млн руб. с падением на 54%. Чистый убыток — 10,9 млн руб. По состоянию на 21 октября 2021 г. в отношении компании имеются решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

Почему дело могло стать знаковым

Как ранее выяснил CNews, если бы данное разбирательство закончилось не в пользу Павла Смоленского, и он бы получил реальный срок, то это бы стало в новейшей истории России своеобразным прецедентом. При том, что подобные дела в нашей стране в принципе возбуждаются не часто.

«Такого рода уголовные дела, когда кто-то из сотрудников уносит из компании код и начинает его самостоятельно предлагать на рынке — это хоть и редкость, но все же совсем не уникальный случай, — рассказал CNews в сентябре 2019 г. директор некоммерческого партнерства Поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов. — За последние лет десять в среднем они раз в год возбуждались правоохранительными органами, и некоторые из них доходили до суда. Обычно, если стороны в суде не приходили к мировому соглашению, то дело заканчивалось обвинительным приговором».

Реальные сроки заключения по таким категориям дел, по данным Дмитрия Соколова в приговорах не встречаются. Одно исключение из этого правила ему известно, но он считает, что то дело с нынешним сравнивать было бы некорректно.

«Обычно самые строгие вердикты судей — лишение свободы условно с очень существенными суммами компенсаций за нарушенные права», — говорит он.

«Альтэль» и его «краденый» софт

По данным ЕГРЮЛ, компания «Альтэль» была зарегистрирована 6 декабря 2006 г. Сама компания на своем сайте сообщает, что работает на рынке информационной безопасности. «Мы прошли путь от небольшого стартапа до одного из крупнейших российских разработчиков средств защиты информации. В 2013 г. компания вошла в Топ-20 российских разработчиков в области информационной безопасности по версии CNews Analytics, — говорится в информационной справке.

Один из связанных с разбирательством продуктов Altell Trust описан как сертифицированный модуль доверенной загрузки нового поколения. «В отличие от аналогов он обладает уникальными характеристиками: неизвлекаем из защищаемого устройства, может управляться удаленно, поддерживает многофакторную аутентификацию на удаленных AD/LDAP-серверах. Благодаря наличию стека сетевых протоколов с помощью Altell Trust можно организовать безопасную работу с VDI-инфраструктурами и терминальными сервисами (например, по протоколу RDP/RemoteFX)», — описывают его разработчики.

Линейка других связанных со спором продуктов Altell Neo представлена в качестве российских аппаратных межсетевых экранов нового поколения, сертифицированных ФСТЭК на самые высокие классы защиты. «Главная особенность этих устройств — сочетание возможностей фильтрации трафика с функциями построения защищенных каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контент-фильтрации (антивирусы, веб- и спам-фильтры, контроль приложений)», — гласит описание.