Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel

Власти Китая ужесточили ограничительные меры в отношении подростков-геймеров. Эти действия негативно сказались на серверном бизнесе Intel: по сравнению с III кварталом 2020 г. выручка облачного направления компании сократилась на 20%.



Intel теряет выручку



Intel, американский производитель микропроцессоров, чипсетов и других компьютерных компонентов, теряет деньги из-за действий властей Китая. По сравнению с III кварталом 2020 г. выручка облачного направления компании сократилась на 20%. Об этом сообщает 3Dnews, ссылаясь на данные Seeking Alpha.

Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что в предыдущем квартале на китайском рынке сложилась не совсем типичная ситуация. Из-за того, что доля продукции Intel на рынке облачных систем Китая высока, ограничения местных властей в отношении несовершеннолетних клиентов игровых сервисов заметно снизили спрос на серверные компоненты. По прогнозам Intel, потребуется до двух кварталов, чтобы ситуация пришла в норму.

Ограничительные меры для геймеров

В июне 2019 г. DTF сообщал о новых мерах регулирования для онлайн-платформ в Китае. Во-первых, был введен «комендантский час»: игрокам, не достигшим 18 лет, запретили играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. Во-вторых, было установлено ограничение общего игрового времени: в будни несовершеннолетним было разрешено играть 90 минут, а по выходным и праздникам — не больше трех часов в день. В-третьих, ограничения коснулись сумм денег, которые несовершеннолетним разрешено переводить на свои игровые аккаунты: в возрасте от 8 до 16 лет — до 200 юаней в месяц (на то время это составляло $29 или 1800 руб.), от 16 до 18 — до 400 юаней (около $57 или 3600 руб.).

Выручка Intel сократилась на 20% в облачном наравлении из-за ограничительных мер, которые ужесточили власти КНР

В конце августа 2021 г. «комендантский час» отменили. Зато установили новый лимит времени на компьютерные игры для несовершеннолетних: подростки могут проводить за игрой только три часа в неделю. Крупные платформы, такие как Tencent и NetEase, будут допускать несовершеннолетних к игре только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и по праздникам. Всего более 200 китайских игровых компаний пообещали принять меры для борьбы с игровой зависимостью. Кроме того, Tencent сообщила, что запретит игрокам до 12 лет переводить деньги на свои игровые аккаунты.

Последствия и прогнозы

РБК сообщал в августе 2021 г. о снижении стоимости акций компаний игровой индустрии: в Гонконге акции Tencent потеряли на минимумах 10,8% цены, бумаги видеосервиса Bilibili упали на 14,3%, а компании NetEase — на 15,7%. Кроме того, пострадали акции разработчика видеоигр XD Inc., и начала снижаться стоимость акций американских компаний Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision Blizzard.

По сообщению РИА «Новостей», власти Китая собираются внедрить общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров. Многие подростки пытаются обходить ограничительные меры властей. «На некоторых торговых онлайн-платформах есть предложения о продаже и аренде игровых аккаунтов, — сообщает Reuters. — Пользователи могут обойти надзор, арендуя и покупая аккаунты, что позволит играть в онлайн-игры без ограничений. Это означает, что у подростков еще есть лазейки для входа в онлайн-игры, что заслуживает внимания». Также был создан сайт для жалоб на игровых провайдеров. Можно сообщить, например, о разрешении несовершеннолетним пользователям войти в систему не под настоящим именем или находиться в системе дольше установленных властями временных рамок. Кроме того, есть возможность пожаловаться на провайдера, который взимает чрезмерную плату.

Власти Китая призывают компании принять меры для обуздания игровой зависимости среди молодежи. В сентябре 2021 г. игровым компаниям было приказано усилить проверку содержания игр, включая удаление непристойного и жестокого содержания. Власти призвали положить конец «единоличному стремлению к прибыли или привлечению фанатов». Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на национальное информагентство Китая «Синьхуа».

По данным Newzoo, в 2020 г. благодаря киберспорту Китай получил суммарную выручку в размере $44 млрд. В Китае это крупный рынок. «Мы обязаны рассматривать киберспорт как любой другой вид спорта. Игроки тренируются по 70 часов в неделю, а то и больше. Теперь им будет не хватать этих 67 часов. Молодые геймеры из Китая просто не смогут поддерживать высокий уровень», — приводит 3DNews слова профессионального игрока и тренера по League of Legends под псевдонимом Amazing.

