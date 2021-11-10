Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

Американские и британские компании считают себя хорошо подготовленными в области ИБ

Почти половина компаний из США и Великобритании считают, что они готовы к отражению серьезных угроз, связанных с деятельностью киберпреступников. При этом взгляды изнутри различных отраслей часто расходятся с мнением извне.

Компании верят в безопасное цифровое будущее

В 44% американских и британских компаний риски, связанные с информационной безопасностью, считают менее серьезными, чем любые другие угрозы для бизнеса. Такие данные содержатся в исследовании компании Beazley, аналитики которой опросили более 1000 руководителей компаний из десятка отраслей в двух странах. О готовности отражать киберугрозы заявили 55% бизнес-лидеров в США и 34% в Великобритании.

Почти половина компаний из США и Великобритании считают, что они готовы к отражению серьезных угроз, связанных с деятельностью киберпреступников

Эксперты полагают, что эта позиция может быть связана с фокусом на цифровую торговлю, верой в полную безопасность в «цифре» и страхованием киберрисков. «Время покажет, насколько оправдан такой высокий уровень уверенности», — сказано в отчете Beazley.

Энергетики считают, что хорошо готовы к киберугрозам

По мнению 40% участников опроса, наиболее подвержены киберугрозам компании, предоставляющие коммунальные услуги, а также представляющие сферу энергетики. Аналитики Beazley отмечают, что на это повлияли несколько громких атак последнего времени, в том числе — на Colonial Pipeline.

Однако сами руководители энергетических и коммунальных предприятий, наоборот, чувствуют себя более устойчивыми к технологическим рискам, так как теперь они считают себя готовыми справляться с ними.

На второе место респонденты поставили розничные, а также технологические и телекоммуникационные компании (38% считают их подверженными киберугрозам).

Тем не менее 65% управленцев из сферы розничной торговли и 69% из области предоставления финансовых и профессиональных услуг чувствуют себя хорошо подготовленными к киберрискам в США. В Великобритании такого мнения придерживаются менее трети опрошенных.

В Beazley считают, что результаты опроса отражают то чувство уверенности, которое сложилось в корпоративном сегменте в отношении киберпреступности. Оно продолжает крепнуть несмотря на то, что новые риски возникают практически каждый день. Наиболее полюбившимися киберпреступниками векторами атак называются уязвимости в облаках и программном обеспечении.

Компания Fortinet также провела опрос среди организаций, представляющих сферы производства, энергетики и коммунальных услуг, здравоохранения и транспорта, в которых работает более 2500 сотрудников. Полученные результаты свидетельствуют о том, что киберриски на протяжении последних двух лет остаются стабильно высокими в компаниях, которые сталкиваются с необходимостью защиты ОТ-среды.

«При этом результаты не так плохи, как могли бы быть, учитывая влияние пандемии коронавируса на бизнес. Неудивительно, что некоторые организации показали более высокие результаты именно за счет внедрения уникальных бизнес-атрибутов безопасности ОТ. Лидеры своих отраслей признают важность обеспечения безопасности ОТ, задавая тенденцию для всего рынка. Эти компании реализуют уникальные защитные стратегии для защиты своих инфраструктур», — говорит Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ.

Компания сравнила подходы и практики в обеспечении безопасности у компаний, которые можно назвать лидерами этого процесса, и у отстающих. Это позволило выявить ключевые отличия. Лидеры более охотно используют оркестрацию и автоматизацию, а также обеспечивают мониторинг ИБ и работают с отчетами. Кроме того, они создают условия для 100-процентной централизованной прослеживаемости в своих SOC. И, наконец, они были готовы к дистанционному режиму работы раньше, чем того потребовала пандемия.