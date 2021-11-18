Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

Компании все чаще становятся жертвами программ-вымогателей. Любая автоматизация расширяет поверхность атаки. Чем более успешной она окажется, тем большей окажется сумма ущерба для бизнеса. Наибольшей проблемой становятся атаки с использованием электронной почты, а также эксплойты уязвимостей «нулевого дня» и компрометация авторизованных цепочек доставки.

Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»

«СКБ Контур», разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса выходит на рынок информационной безопасности. Компания приобрела 80% разработчика программ для защиты корпоративных данных «Атом безопасность». Теперь «СКБ Контур» составит конкуренцию Infowatch Натальи Касперской, «Серчинформ», «Ростелеком-Солар».

Новый игрок рынка ИБ

Группа компаний «СКБ Контур» приобрела 80% компании-разработчика программ для защиты корпоративных данных «Атом безопасность». Об этом CNews рассказали представители «СКБ Контура».

В продуктовом направлении компании уже имеется две структуры направления «Безопасность бизнеса», однако в полной мере к ИБ в общепринятом понимании они не относятся. Речь о «Контур.фокусе» — сервисе проверки контрагентов, а также «Призме» — сервисе, который помогает соблюдать требования 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Купленная компания в структуре «СКБ Контура» станет частью этого же направления. «СКБ Контур» будет встраивать ее в свою продуктовую экосистему и продвигать на рынке. При этом «Атом безопасность» получит доступ к ресурсам и компетенциям всей группы.

Таким образом, «СКБ Контур» становится новым игроком российского рынка информационной безопасности, по сути занимая нишу, которую до этого занимала «Атом безопасность», рассказал CNews Павел Подшивалов, коммерческий директор направления «Веб-сервисы для бизнеса» в «СКБ Контур». Конкурентами компании становятся Infowatch Натальи Касперской, «Серчинформ», «Гарда технологии», Zecurion, «Ростелеком-Солар».



По словам представителей компании, сделка уже оформлена, и документы на изменение записи в ЕГРЮЛ поданы. Ее детали в «СКБ Контур» не раскрывают. При этом компания планирует сохранить текущую команду «Атом безопасности» и усилить ее управляющий состав, чтобы не потерять темпы роста при увеличении выручки. Бренд компании также не будет уничтожен.

По мнению гендиректора «Атом безопасности» Дмитрия Кандыбовича, сделка расширит каналы сбыта этой организации, а также усилит ее продукт и повлияет на его успешное развитие и продвижение среди целевой аудитории.



Подробнее о купленной компании

«Атом безопасность» — новосибирская компания, которая разрабатывает программу StaffCop. Программа фиксирует продуктивность работы сотрудников, ведет учет рабочего времени и обнаруживает утечки информации. Софт отслеживает всю информацию, проходящую через корпоративные устройства и сети; он создан для контроля рабочей информации и производительности труда.

«СКБ контур» вышел на рынок ИБ

StaffCop используют 11 тыс. компаний в 26 странах мира. «Атом безопасность» является резидентом инновационного парка «Сколково» и входит в ведущие ассоциации разработчиков ПО: «Отечественный софт», Independent Software Developers Forum и «Сибакадемсофт». Компания также имеет лицензии ФСТЭК на разработку и производство средств защиты информации.

Последние три года компания показывает активный рост. Выручка на конец 2020 года — 202 млн рублей (+87% к 2019), выручка 2019 — 108 млн руб (+65% к 2018 году).

Согласно базе «Контур.фокуса», ООО «Атом безопасность» зарегистрирована 28 ноября 2012 г. в Новосибирске. На момент написания материала 61% компании принадлежит ее гендиректору, 25% — Антону Ермаку и 14% — Михаилу Яковлеву. После смены владельцев, 80% будет у «СКБ контур», а 20% останется у создателей продукта. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 203 млн руб., что на 87% больше, чем по итогам 2019 г. При этом чистая прибыль достигла 147,3 млн руб.

Несколько фактов о «СКБ Контур»

«СКБ Контур» — группа компаний, которые разрабатывают решения для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса компании — электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы.

Выручка «СКБ Контур» по итогам 2020 г., по данным самой группы, составила 18,1 млрд руб. В июле 2020 г. компания приобрела одного из крупнейших игроков на рынках электронной подписи и передачи отчетности Татарстана «Такснет»: у компании 73 тыс. клиентов.

В апреле 2020 г. «СКБ Контур» вошел в сформированный Минцифры список системообразующих предприятий России в области информации и связи. Системообразующие предприятия могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом объявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Правительством, которое состоялось 15 апреля 2020 г.

