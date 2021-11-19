Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

Компании все чаще становятся жертвами программ-вымогателей. Любая автоматизация расширяет поверхность атаки. Чем более успешной она окажется, тем большей окажется сумма ущерба для бизнеса. Наибольшей проблемой становятся атаки с использованием электронной почты, а также эксплойты уязвимостей «нулевого дня» и компрометация авторизованных цепочек доставки.

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

«Лаборатория Касперского» открыла доступ к дистрибутиву пользовательской версии KasperskyOS, получившей название Community Edition. Система распространяется в виде deb-архива и умеет работать пока только на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4.

Бесплатная операционка «Касперского»

Компания «Лаборатория Касперского» сообщила CNews о выпуске в открытый доступ своей новой операционной системs KasperskyOS Community Edition. «Свободный доступ к дистрибутиву будет способствовать распространению навыков разработки secure by design и проверке технологических идей. Сообщество, формирующееся вокруг операционной системы, сможет улучшать практики разработки кибериммунных решений», – рассказали CNews в компании.

Со слов разработчиков, KasperskyOS Community Edition создавалась в первую очередь с целью «изучения принципов и приемов разработки secure by design». Система также может использоваться для создания прототипов встраиваемых (embedded) и решений интернета вещей на базе закрытой версии KasperskyOS – платформе, позиционируемой разработчиками в качестве ОС специального назначении.

Доступ к новому творению «Лаборатории Касперского» открыт для всех

Отдельно KasperskyOS CE может пригодиться и для разработчиков ПО, желающих портировать свои программы или драйверы на полноценную KasperskyOS. Также она может использоваться как своего рода информационный стенд для изучения возможностей KasperskyOS, недоступной обычным пользователям.

Как скачать дистрибутив

Дистрибутив KasperskyOS CE действительно находится в свободном доступе, его можно скачать непосредственно с сайта «Лаборатории Касперского». Однако перед скачиванием придется предоставить компании немалый массив персональных данных – ФИО, электронную почту, личный номер телефона и даже город проживания. На запрос CNews о том, зачем компании знать такие подробности о пользователе, и может ли она гарантировать безопасность персональных данных, ее представители сообщили, что «компания обрабатывает данные пользователей в соответствии с федеральным законом “О персональных данных”».

«Мы собираем довольно много информации, так как KasperskyOS Community Edition – некоммерческий продукт, мы даем всем возможность попробовать работать с ним, – добавили они. – И мы просим поделиться этими данными, чтобы лучше понимать свою аудиторию и более таргетированно работать с ней, например проводить региональные мероприятия, если где-то географически будет сосредоточено большое число пользователей продукта».



Делиться с компанией личными сведениями или нет - каждый решит сам

Сам дистрибутив представляет собой deb-пакет объемом около 326 МБ. В его состав входят инструменты разработки, а также необходимые инструкции и сама операционная система. Вместе с этим архив содержит исходные коды примеров, демонстрирующих, по словам разработчиков, «функциональность, практическое использование паттернов безопасности и реализацию типовых ИБ-задач с лучшими практиками иммунности».

Операционная система не для всех

Несмотря на то, что доступ к дистрибутиву KasperskyOS CE открыт для всех, кроме тех, кто не желает раскрывать свои персональные данные, воспользоваться операционкой смогут не все. Первое и самое главное ограничение в ее работе заключается в заявленной поддержке всего лишь одного компьютера.

KasperskyOS CE поддерживает только Raspberry Pi 4, тот самый, который в октябре 2021 г. значительно вырос в цене. На вопрос CNews о возможности запуска системы на других платформах, тем более что у того же Raspberry Pi 4 есть немало клонов, представители «Касперского» ответили, что «Raspberry Pi 4 наиболее удобная и распространенная платформа для разработчиков под встраиваемые системы». «Мы рассматриваем возможность по поддержке других аппаратных платформ, у нас есть идеи, которые мы постепенно будем воплощать в жизнь», – добавили они.

Страница с прямыми ссылками на дистрибутив ОС и на вспомогательные материалы

Помимо этого, KasperskyOS Community Edition можно использовать исключительно для создания продуктов для дальнейшего некоммерческого и непромышленного их использования. «Разработчики, которые хотят выпускать коммерческие продукты на базе KasperskyOS, могут обратиться в “Лабораторию Касперского” за верификацией решений и переговоров о коммерческом сотрудничестве», – сообщили CNews представители компании.

Откуда у «Касперского» своя ОС

Над развитием KasperskyOS «Лаборатория Касперского» работает на протяжении нескольких лет. Дебют данной платформы состоялся в августе 2016 г.

Данную операционную систему разработчики создавали исключительно для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах. По их задумке, она должна поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

С их слов, KasperskyOS не является заменой уже существующих ОС широкого применения, пользовательских или серверных. Они отмечают, что она решает совсем другие задачи и располагает другим принципом работы. Например, если во всех ОС легитимность и безопасность приложений определяется на основе их цифровой подписи, то в данной системе верификация программ осуществляется путем проверки и утверждения их поведения. Базовый принцип ее работы с различным оборудованием — «запрещено все, что не разрешено».