Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем

Без спросу не брать

Управления по защите приватности трех провинций в Канаде — Британской Колумбии, Альберты и Квебека — предписали компании Clearview AI прекратить сбор и какое-либо использование изображений граждан этих провинций без их на то согласия.

Постановления органов власти в отношении Clearview AI были выпущены после расследования, проведенного при участии управления Федерального комиссара по конфиденциальности Канады Даниэля Терьена (Daniel Therrien). В постановлении указывается, что система распознавания лиц Clearview использовалась для массовой слежки за канадцами, что нарушает законы и провинций, и всей Федерации в целом.

Квебек, Британская Колумбия и Альберта занимают в Канаде места со второго по четвертое по населенности (на первом месте — Онтарио), в них живет около половины населения страны.

От Clearview AI потребовали отказаться использовать фото канадцев для распознания лиц

Разработка Clearview AI пользуется довольно скандальной репутацией: несколько лет назад стало известно, что для обучения ИИ она использует изображения, собранные из многочисленных источников в интернете, в том числе общедоступные фотоизображения из соцсетей и результатов поиска Google. И Google, и Twitter потребовали от Clearview прекратить подобную практику, причем Google даже выслал компании досудебную претензию.

Клиентами Clearview AI являются правоохранительные органы и финансовые учреждения — организации, особенно заинтересованные в системах распознавания лиц. Канадское законодательство, однако, не приветствует огульный сбор изображений из интернета.

Вон из Канады

Во время расследования Clearview AI официально прекратила вести бизнес в Канаде: доступ канадским организациям и учреждениям в базе данных фирмы закрыт. Однако в этой базе остались, предположительно, миллионы изображений граждан страны.

Юристы, представляющие интересы компании, утверждают, что Clearview AI по существу является поисковой системой, чья практика по сбору данных из открытых источников ничем не отличается, например, от Google. Постановления властей канадских провинций в компании считают превышением их полномочий.

«Ограничение свободной передачи общедоступной информации... противоречит конституции Канады, гарантирующей свободу выражения», — утверджает Даг Митчелл (Doug Mitchell), юридический представитель Clearview AI.

Канадская Ассоциация за гражданские свободы, однако, приветствовала решение властей провинций, отметив, что сама бизнес-модель Clearview AI подразумевает, что, возможно, все жители Канады, кто когда-либо выкладывал фотографии в онлайн-платформах, перманентно находятся в «ряду для опознания» у полиции.

«Фактически решение властей канадских провинций предписывает Clearview AI исключить из своих баз все фотографии граждан Канады (точнее, жителей этих провинций), и, скорее всего, по канадским законам такое требование может быть вполне обоснованным, — считает Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — В целом в мире наблюдается заметное размежевание по отношению к технологии распознавания лиц: в некоторых регионах ее все чаще рассматривают как угрозу и стремятся ограничить, в других — наоборот все активнее эксплуатируют. В Канаде и США, в частности, наблюдается тенденция к жестким ограничениям применения таких инструментов».