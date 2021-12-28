Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности

Защита информации остается приоритетом для коммерческих и государственных организаций, поэтому рынок продолжает расти высокими темпами: выручка 30 крупнейших поставщиков увеличилась на 28%, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security, собранного в рамках обзора «Средства защиты информации и бизнеса 2021». При этом пандемия ускорила перераспределение бюджетов на ИБ в сторону средств защиты удаленного доступа и облачных сервисов.

Рынок ИБ упал, но быстро «отжался»

Инвестиции в защиту ИТ-инфраструктуры остаются приоритетом для государства и бизнеса. Аналитики Gartner утверждают, что мировой рынок ИБ быстро оправился от последствий локдауна в первой половине 2020 г.: уже к концу года наступило оживление, в результате был зафиксирован рост глобальных поставок ИБ на 11%, хотя первоначально аналитики прогнозировали рост на уровне 2,4%. В 2021 г. темпы развития должны сохраниться примерно на прежнем уровне, в Gartner ожидают роста на 12% — до $150,4 млрд.

Российский рынок поставок ИБ развивается еще более стремительно: по данным нового рейтинга CNews Security, выручка 30 крупнейших отечественных поставщиков средств ИБ в 2020 г. увеличилась на 28% — до ₽195,7 млрд.

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2020

№ 2020 Название компании Выручка в 2020 г., тыс. руб., включая НДС Выручка в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2020/2019, % 1 Лаборатория Касперского 50 638 566 44 320 631 14,3% 2 Цитадель 20 478 792 21 221 497 -3,5% 3 Softline 20 320 000 17 460 000 16,4% 4 Норси-Транс 9 523 826 3 447 983 176,2% 5 Bi.Zone 8 970 679 2 026 070 342,8% Источник: CNews Analytics, 2021

Ознакомиться с полными результатами рейтинга можно в обзоре CNews Analytics «Средства защиты информации и бизнеса 2021».

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте уже не первый год подряд находится «Лаборатория Касперского» (₽50,6 млрд, рост 14% по сравнению с 2019 г., показатели включают доходы от реализации продуктов за рубежом). Вторую строчку, как и годом ранее, занимает ГК «Цитадель», которая объединяет активы «ИКС Холдинга» в области производства специальных технических средства для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), в том числе решения, необходимые для реализации «закона Яровой». Третье место сохранил системный интегратор Softline, который увеличил оборот по направлению ИБ в 2020 г. на 16% до ₽20,3 млрд.

«Хиты продаж»: облачные решения и средства защиты удаленного доступа

В целом, темпы роста рынка по сравнению с предыдущим годом замедлились (с 37% до 28% для топ-30 поставщиков), однако спрос по-прежнему растет высокими темпами, так как защита ИТ-инфраструктуры является приоритетом для заказчиков даже в условиях неопределенности, которые привносит пандемия. Участники рынка отмечают, что некоторое замедление роста было связано с перераспределением бюджетов ввиду «коронакризиса», но по итогам 2021 г. рынок вернется к прежним темпам развития.

Инвестиции в защиту ИТ-инфраструктуры остаются приоритетом для государства и бизнеса

«В 2020 г. рынок находился в процессе разворота в сторону обеспечения безопасности удаленки и облачных сервисов, поэтому часть бюджетов ИБ не была потрачена: часть задач отпала, а бюджеты не смогли быть перераспределены на новые темы ввиду бюрократии бюджетного процесса. Теперь рынок и бюджеты адаптировались, и рост в 2021 г. ожидается выше, чем в 2020 г.», — комментирует Рустэм Хайретдинов, директор по росту компании Bi.Zone.

Именно защита облаков является самым быстрорастущим сегментом рынка ИБ. По данным Gartner, расходы на такого рода продукты в 2020 г. выросли на 36%, а по итогам 2021 г. ожидается дальнейшее увеличение рынка на 41%. Так как основной проблемой при потреблении облачных приложений является контроль доступа, особенной популярностью в пользуются брокеры безопасного доступа в облака (CASB), а также решения класса Secure Web Gateway и Firewall As A Service.

Подробнее читайте в обзоре CNews Analytics «Средства защиты информации и бизнеса 2021».