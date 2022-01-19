Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Дефицит ИБ-специалистов на рынке усугубляют устаревшие программы по их обучению

Компании по всему миру испытывают дефицит кадров в области информационной безопасности. Однако его причиной могут быть не только низкая кадровая обеспеченность, но и неспособность HR-департаментов подобрать сотрудников с практическим опытом, а также принципиальное непонимание рекрутерами специфики ИБ.

HR очень долго ищут ИБ-специалистов

ИБ-департаменты по всему миру сталкиваются не только с проблемой нехватки профильных специалистов. Дефицит кадров усугубляется отсутствием качественных процессов, связанных с наймом таких сотрудников, а также устаревшими обучающими программами для них. К таким выводам пришли аналитики компании Cyberbit, которая разрабатывает платформу по развитию навыков в области информационной безопасности. В опросе приняли участие более 100 специалистов из 17 стран, представляющих компании, использующие SOC и расходующие на ИТ более $20 млн ежегодно.

Компании по всему миру испытывают дефицит кадров в области информационной безопасности

В исследовании отмечается, что только в США сейчас существует около 460 тыс. вакансий в области информационной безопасности. Полное заполнение потребностей рынка при этом отнимает у компаний в среднем на 21% больше времени, чем в случае других позиций в ИТ-блоках. В Cyberbit констатируют, что если процессы найма и обучения будут скорректированы, улучшатся и практики удержания работников, а также их уровень владения ключевыми ИБ-навыками.

Безопасники обучаются не на киберполигонах, а в живом бою

Основной вывод исследования заключается в том, что специалисты SOC повышают свою квалификацию прямо на рабочем месте. Так ответили 41% респондентов. Еще 26% отправлялись на специальные курсы, а обучение на основе моделирования, в частности, в киберлабораториях и на киберполигонах, проходил лишь каждый пятый сотрудник (22%). «Обучение на рабочем месте означает, что вы впервые видите программу-вымогатель, когда она поражает вас», — констатирует основатель и генеральный директор Cyberbit Ади Дар (Adi Dar).

Также многие участники опроса признались, что не чувствуют себя готовыми к оперативному реагированию на инциденты ИБ. Лишь 45% опрошенных считают, что их команды достаточно квалифицированы для этого. Если говорить о качестве сетевого мониторинга, то показатель уверенности еще ниже — 42%.

Эти проблемы усугубляются плохими процедурами найма сотрудников. Лишь 33% участников исследования считают, что рекрутеры их компаний понимают специфику работы в сфере кибербезопасности и требования к членам ИБ-департаментов. Более того, 70% заявили, что кандидаты на позиции в сфере ИБ оцениваются так же, как и другие работники — посредством собеседований, без использования различных инструментов для оценки практических навыков. Это приводит к тому, что многие специалисты нанимаются на работу ошибочно, что и провоцирует кадровый голод на многих рынках мира.

«Как компания мы стремимся ликвидировать нехватку кадров в области кибербезопасности. Наши тренинги подразумевают ролевое обучение и выполнение серьезных задач, поэтому можем дать гарантию, что обладатели сертификатов Fortinet NSE не только помогут наилучшим образом обслуживать наших клиентов и партнеров, но и приобретут важные отраслевые навыки, которые будут применяться на протяжении всей карьеры. Накопление обширных знаний в области безопасности, облачных вычислений и сетей поможет ИТ- и ИБ-специалистам успешно справляться с текущими задачами, а также предоставит возможности для карьерного роста. Тем, кто только приходит в сферу кибербезопасности, наши тренинги послужат хорошей основой для будущей карьеры», — говорит Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp

Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google

Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства

Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны

Взлом государственных сайтов Украины оказался прикрытием. Страну накрыла волна уничтожения информации

Государственные сайты Украины взломаны и недоступны

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще