Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее

Высокопоставленный сотрудник Службы по внутреннему налогообложению США заявил, что в области криптоактивов очень много мошенничества, но тем не менее, за криптовалютами и NFT будущее, которое никуда не денется.

Мошенничество и манипуляции

Руководящий специальный агент Службы по внутреннему налогообложению США Райан Корнер (Ryan Korner) заявил, что «за криптовалютами и NFT — будущее, но в настоящем в этой сфере царят хаос и беззаконие, а точнее — мошенничество и манипуляции».

Глава управления СВН в Лос-Анджелесе, выступая на виртуальной конференции, организованной Институтом законоведения Гульда при Университете Южной Калифорнии, заявил, что в сфере криптовалют и NFT наблюдаются «горы, горы мошенничества».

По словам Корнера, криптосектор активно растет, однако отметил, что сфера использования цифровых активов не ограничивается платежными сервисами и торговыми площадками. Довольно часто использование криптоактивов связано с противозаконной деятельностью, такой как отмывание денег, манипулирование рынком и уход от налогообложения.

Если нас позвали, мы придем

Рыночные манипуляции Корнер отметил особо, заметив, что именитые инвесторы порой могут значительно изменить стоимость цифровых активов с помощью одного твита. Он также отметил вовлечение в игры с криптоактивами знаменитостей. Имен он называть не стал, однако недавно широкую известность получил скандал с телезвездой Ким Кардашьян (Kimberly Noel Kardashian) и боксером Флойдом Мевезером (Floyd Mayweather), которые активно пиарили криптовалюту EthereumMax, обеспечив ей ничем не оправданный рост стоимости.

Американские власти признали, что за криптовалютами будущее

«Мы не обязательно следим за знаменитостями, но, когда они делают какие-то громкие заявления, в которых буквально читается: “Эй, налоговики, приходите за мной”, то мы так и делаем», — заметил Корнер.

Чиновник также отметил, что налоговики активно обучаются работе с криптовалютами и NFT и связанными с ними нормативными актами, поскольку «за этой сферой — будущее», которое никуда не исчезнет.

Корнер также заявил, что налоговая служба сотрудничает с другими федеральными агентствами, в том числе, министерством юстиции, чтобы «удостовериться, что все говорят на одном языке и находятся на шаг впереди криминала».

В течение 2021 финансового года агенты Службы по внутреннему налогообложению США конфисковали криптовалют на сумму $3,5 млрд. Все эти средства были связаны с финансовыми преступлениями. Эта сумма составляет 93% от всех криптоактивов, когда-либо конфискованных американскими налоговиками.

«Криминал, как и законный бизнес, ищет новые возможности для извлечения прибыли, и криптовалютная сфера была и остаётся привлекательным полем для этого, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Некоторые криптовалюты, такие как Monero, уже обладают репутацией криминальных. Инцидентов, связанных с мошенничеством, в диапазоне от нелегитимных выводов средств до мнимого запуска криптовалют, в последние годы также наблюдалось множество. Сейчас криптовалютный рынок пытаются где-то отрегулировать, а где-то запретить. Но пока в мире не сформируется какое-то единое отношение к криптоактивам, этот рынок останется сферой высоких рисков и потенциальных убытков».