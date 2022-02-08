Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Российские силовики крепко взялись за хакеров. Уничтожена третья за месяц группировка

Под угрозой ареста оказались шестеро россиян, подозреваемых в киберпреступлениях в составе одной хакерской группировки. МВД ходатайствует об их аресте. Среди членов группы оказалось двое бизнесменов, двое наемных сотрудников и пара безработных. Это третья по счету хакерская группа, которую российские силовики раскрыли с начала 2022 г.

Шесть обезвреженных хакеров

Российское МВД направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте шестерых человек, подозреваемых в киберпреступлениях. По информации ТАСС, все шестеро проходят по одному головному делу и относятся к одной группировке.

Подозреваемым инкриминируется нарушение ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей»). Как сообщал CNews, в январе 2022 г. аналогичное обвинение предъявили членам всемирно известной хакерской группировки REvil.

«По данным следствия, они обладают специальными познаниями в сфере международных платежных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети интернет», – сказали представители Тверского суда.

В общей сложности российские силовики за полтора месяца задержали более двух десятков киберпреступников

На момент публикации материала название группы, в которой состояли пойманные киберпреступники, не раскрывалось. Также оставалось неизвестным суммарное число ее участников – не исключено, что подозреваемых остались подельники и «коллеги».

Бизнесмены переквалифицировались в хакеров

Среди шестерых подозреваемых в хакерских атаках, которых МВД хочет заключить под стражу, оказалось несколько бизнесменов. В частности, расследование ведется против гендиректора компании ООО «Кинокомпания "Саратовфильм"» Дениса Пачевского.

Редакция CNews выяснила, что свою компанию Пачевский основал в ноябре 2018 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ему принадлежит 50-процентная доля в ней – вторую половину удерживает Владислав Владыкин. Пока неясно, имеет ли Владыкин отношение к «теневой» деятельности своего бизнес-партнера, но в списке подозреваемых его на 8 февраля 2022 г. не было.

Наряду с Пачевским арест грозит индивидуальному предпринимателю Александру Ковалеву (род его деятельности не раскрывается), а также двум безработным Владиславу Гилеву и Ярославу Соловьеву. Компанию им составят сотрудник ООО «Транстехком» Артем Быстрых и работник ООО «Гет-нет» Артем Зайцев.

По информации ТАСС, все подозреваемые были задержаны в разных регионах России. Как следователи вышли на них, и как была выявлена связь между ними, остается неизвестным.

Срок следствия по делу установлен до 4 мая 2022 г.

Следует отметить, что это не первый случай, когда киберпреступник также является владельцем какого-нибудь бизнеса. В начале февраля 2022 г. CNews писал, что среди членов REvil обнаружился владелец ресторана Vincent в Санкт-Петербурге. Это заведение пользуется спросом у знаменитостей – его посещали, в частности, певец Сергей Шнуров и актер Рэйф Файнс (Ralph Fiennes), сыгравший, в том числе, Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере.

Хакерам стоит начать беспокоиться

Несмотря на то, что с начала 2022 г. прошло менее полутора месяцев, российские силовики уничтожили уже третью хакерскую группировку. Первой стала REvil, успевшая «наследить» во многих странах мира и известная своей любовью к шантажу с требованием выкупа.

Судьбу участников REvil разделили члены группы The Infraud Organization, которую американское Федеральное бюро расследований (ФБР) называет «крупнейшей группой мошенников в истории США, против которой когда-либо велось расследование». За время своего существования группа нанесла этой стране ущерб в размере около $586 млн.

Подавляющее большинство киберпреступников не сможет избежать «общения» с представителями органов правопорядка

Членов The Infraud Organization задержали 22 января 2022 г. Среди них оказался хакер Андрей Новак, известный под псевдонимами Unicc, aka Faaxxx) и разыскиваемый в США за различные киберпреступления. Троих подозреваемых силовики направили под домашний арест, попутно возбудив против них дела по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации») и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

По информации ТАСС, 24 января 2022 г. подозреваемые подписали досудебное соглашение о сотрудничестве, а также дали показания против Андрея Новака. «Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест», – сообщил изданию неназванный источник в правоохранительных органах.

Как сообщал CNews, январский разгром REvil посеял панику в сердцах российских хакеров. Многие решили на время свернуть деятельность, кто-то даже задумался об отъезде из страны, чтобы не попасться в руки силовикам. Вероятно, случившееся с The Infraud Organization, а теперь и с неназванной группировкой лишь усилило их опасения.