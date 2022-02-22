Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты

Крупная дизайн-студия нанимала десятки сотрудников для работы на удаленке на условии, что они должны отработать полгода бесплатно и получать только свой процент с заключенных компанией сделок. Зарплату в размере около 3000 руб. получил лишь один из них, другие же оказались в долгах. Руководство компании состояло из никогда не существовавших людей. Сколько основатели заработали на такой схеме, неизвестно, но теперь его ждут многочисленные судебные тяжбы с бывшими работниками

Суперпродуманная схема

Мошенники вышли на новый уровень отъема денег у ничего не подозревающих граждан. Как пишет ВВС, некий Али Айад (Ali Ayad) организовал в Лондоне поддельную дизайн-студию, в которую нанимал людей на удаленную работу, но не платил им зарплату.

Свою компанию «бизнесмен» назвал Madbird. На странице Айада в Instagram, где он величал себя не иначе как «инфлюенсером», до выхода отчета о расследовании было около 93 тыс. подписчиков. После Айад удалил ее.

Расследование ВВС длилось целый год. На протяжении всего этого периода Айад, завлекая работников, сравнивал себя с Илоном Маском (Elon Musk, основатель Tesla, один из самых богатых людей на Земле), утверждая, что он работает на один час в день дольше, чем Маск. Также он заявлял, что раньше работал на должности креативного директора Nike.

Айад нанимал своих работников на полугодовой испытательный срок. Главным условием было полное отсутствие зарплаты – люди должны были полгода тратить свое время совершенно бесплатно, лишь бы пройти испытательный срок и стать полноценным участником команды Айада.

Али Айад, основатель Madbird

Работу создатель Madbird предлагал всем строго удаленную – люди могли работать откуда угодно. В финале ни один из тех, кто устроился на испытательный срок Madbird не прошел стажировку.

На момент публикации материала не было доподлинно известно, какие цели преследовал Айад, создавая поддельную дизайн-студию и нанимая сотрудников на гигантский испытательный срок, да еще и без зарплаты. ВВС не уточняет, получал ли Айад какие-либо деньги со своей поддельной компании.

Десятки жертв мошенничества

За время расследования ВВС Айад нанял в свою несуществующую дизайн-студию более 50 человек. Большинство из них работали в сфере продаж, некоторые занимались дизайном, а некоторых привлекали пост супервайзеров. Каждому новому сотруднику было приказано работать из дома. Для связи с коллегами нужно было использовать электронную почту и Zoom.

Среди тех, кто попался на удочку Айада, оказался 27-летний Крис Дуси (Chris Doocey) из Великобритании, работавший в компании менеджером по продажам. Он устроился в компанию в октябре 2020 г.

Одно из десятков объявлений Madbird о поиске сотрудников

В отделе Дуси трудился и 26-летний британец Джордан Картер (Jordan Carter). Это был очень продуктивный сотрудник – за пять месяцев он привлек в Madbird 10 тыс. потенциальных бизнес-клиентов. Такая прыть обеспечила ему звание «сотрудник месяца» по итогам декабря 2020 г.

Другие работники компании Айада жили за пределами Великобритании. Стремясь выйти на глобальный рынок, отдел кадров Madbird разместил онлайн-объявления о вакансиях для международной команды по продажам, базирующейся в Дубае. Было нанято не менее дюжины человек из Уганды, Индии, Южной Африки, Филиппин и других стран.

Для этих людей работа на Madbird означала не только зарплату (пусть и через полгода), но и возможность переехать в Великобританию. В контакте, который они подписали, что если бы они прошли шестимесячный испытательный срок и выполнили план по продажам, Madbird проспонсировала бы их переезд в Великобританию.

На что рассчитывали сотрудники

При найме на работу очередного сотрудника Айад нередко менял написание своей фамилии, а также, в зависимости от того, где живет будущий «коллега», он мог менять и место своей дислокации. К примеру, одним он мог представиться мормоном из штата Юта (США), для других он был выходцем из Ливана, и т. д.

Все работники согласились работать только на комиссионной основе в течение первых шести месяцев. И только после того, как они прошли испытательный срок, им назначалась фиксированная в размере 35 тыс. фунтов стерлингов (3,66 млн руб. по курсу ЦБ на 22 февраля 2022 г.). До этого каждый работник мог рассчитывать лишь на процент от каждой заключенной Madbird сделки. Все они были молодыми людьми, ищущими работу и переживающими пандемию. Многие считали, что у них нет другого выбора, кроме как принять условия своих контрактов.

Ни денег, ни работы

По данным ВВС, ни один из нанятых Айадом сотрудников не получил ни работы, ни денег. Официально его компания не заключила ни одной сделки, так что сотрудники не получили комиссии с них.

Некоторые работники уходили из компании через несколько недель после трудоустройства, однако большая часть все же старалась высидеть полгода и пройти испытательный срок. Но, поскольку денег они не зарабатывали, им приходилось влезать в кредиты и занимать деньги у родственников, чтобы иметь средства к существованию.

Журналисты ВВС пытаются разобраться в сложнейшей схеме Айада

Айад никого не принуждал к работе в своей компании. Тут свою роль играл психологический фактор – чем дольше люди работали в Madbird, тем труднее им было уйти. Они боялись, что есть шанс упустить комиссию за ту или иную сделку, которая может свершиться после их ухода. Кроме того, каждый из них боялся потерять эту работу и не найти другую на фоне пандемии коронавируса.

Компания, которой нет

В промо-роликах Madbird потенциальным работникам демонстрировался роскошный офис. Однако, как выяснила одна из сотрудниц Madbird, по этому адресу располагался элитный многоквартирный дом, но никак не бизнец-центр и не отдельное здание-офис.

Эта же сотрудница выяснила, что все работы, которые компания выдавала за свои, Айад просто украл у других дизайнеров. Также, как оказалось, компания полна «мертвых душ». Например, в видеоконференциях Madbird нередко участвовало около 40 человек, значительная часть из которых просто не существовала. Они не включали свои камеры и просто «висели» в виде фотографий, найденных на просторах интернета. Чтобы скрыть этот факт, Айад создал им профили в запрещенной в России соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft) и личные адреса электронной почты.

Доказательство существования « мертвых душ » в кадровом составе Madbird

Эта сотрудница связалась с ВВС и рассказала о случившемся с ней и с ее коллегами, с чего и началось расследование. Эксперты ВВС выяснили, что Madbird была зарегистрирована в сентябре 2020 г., хотя сам Айад утверждал, что она на рынке уже 10 лет. Помимо этого, не менее чем шесть человек из руководства Madbird не существуют в реальности.

Авторы расследования связались со всеми 42 брендами, включая Nike, Tate и Toni & Guy, которые компания указала в списке своих партнеров. Их представители все как один отрицали какую-либо связь с Madbird.

Суд во всем разберется

После придания огласке истории с Madbird Али Айад, как ни странно, не стал скрываться . Он заявил, что не был в курсе происходящего в компании, и что возьмет всю ответственность лично на себя. Айад заверил также, что удалит сайт компании и приостановит ее деятельность, пока все совершенные им ошибки не будут исправлены.

Репортаж ВВС о Madbird

Эксперты ВВС встретили Айада на улице и задали ему вопросы относительно несуществующего офиса Madbird. В ответ он заявил, что показанные в роликах кадры – это виртуальный офис компании. «Бизнесмен» также заявил о своей непричастности к созданию поддельных профилей сотрудников и воровстве работ других дизайнеров.

Обманутые сотрудники Madbird намерены засудить Айада и добиться компенсации всех понесенных убытков. За все время существования компании деньги получил лишь один сотрудник. Он проработал в Madbird дизайнером в течение двух недель и поспешил уволиться, когда вскрылись все подробности об этой компании. Позже Айад перевел ему 30 фунтов стерлингов (3140 руб.).