Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техника
|

Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО

Злоумышленники устанавливают с помощью брутфорса и словарных атак Cobalt Strike и майнеры на слабозащищенные серверы MS SQL.

Новые атаки на Microsoft SQL

Эксперты по информационной безопасности наблюдают новую волну атак на серверы Microsoft SQL с использованием «маяков» Cobalt Strike.

Cobalt Strike — легальный инструмент пентеста и пост-эксплуатации, который, впрочем, активно используется и киберкриминалом, и кибершпионами. Его «маяки» — это локальные агенты Cobalt Strike, используемые для удаленного наблюдения за сетью или выполнения дальнейших команд.

MS SQL Server — популярная система управления базами данных, на основе которой работают многочисленные интернет-приложения любых масштабов. По данным компании Ahn Lab, многие из этих серверов защищены слабыми паролями и доступны из глобальной Сети, что делает их весьма привлекательной мишенью.

Атаки начинаются со сканирования серверов с открытым портом TCP 1433 — это признак доступного извне сервера MS SQL. После обнаружения такого ресурса злоумышленники запускают брутфорс и словарные атаки с целью вскрытия пароля.

mikros600.jpg

Серверы MS SQL серийно атакуют с помощью Cobalt Strike

Если это удается, и злоумышленник получает доступ к админской панели, до на сервер подгружаются криминальные криптомайнеры, такие как LemonDuck, KingMiner, Vollgar, а также «маяки» Cobalt Strike, обеспечивающие возможность дальнейшей разведки локальной сети.

Бесфайловое зло

CobaltStrike загружается через шелл-процесс (cmd.exe и powershell.exe), затем производится его инъекция и запуск в MSBuild.exe для избегания обнаружения. После запуска «маяк» встраивается в процесс системной библиотеки wwanmm.dll и ожидает команд от операторов, оставаясь скрытным.

В дальнейшем злоумышленники могут производить на скомпрометированной системе запуск произвольных команд, кейлоггинг, операции с файлами, установление прокси Socks, повышать привилегии, сканировать порты, а также красть реквизиты доступа с помощью Mimikatz.

«Сам по себе “маяк” Cobalt Strike — бесфайловый шелл-код, перехватить который с помощью антивируса и других защитных средств не слишком просто, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Защита должна быть реализована прежде всего правильными настройками, в том числе эффективным паролем и дополнительными средствами авторизации. Брутфорс не сработает против действительно надежных паролей».

Эксперт добавил также, что серверы MS SQL следует регулярно обновлять, если такая возможность есть.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией

В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру

Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты

Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams

Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки

Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
Показать еще