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Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга

Хакеры атаковали информационные системы крупнейшего мясного холдинга «Мираторг». В результате были нарушены функции деятельности некоторых предприятий. Россельхознадзор назвал эти действия «ИТ-терактом» и «проявлением информационной и экономической войны, что развязал против России коллективный Запад». На данный момент последствия хакерских атак не ликвидированы.

Атака на «Мираторг»

Хакеры атаковали информационные ресурсы крупнейшего мясного холдинга «Мираторг», нарушив деятельность некоторых его предприятий. Об этом сообщил Россельхознадзор. «Вероятно, этот инцидент является проявлением той информационной и экономической “тотальной войны”, что развязал против России коллективный запад», — отмечается в сообщении службы.

Пострадало 18 предприятий, включая «Мираторг запад», «Продмир», «Торговую компанию “мираторг”», «Калининградскую мясную компанию» и т.д. «Вероятнее всего, перечисленные хозяйствующие субъекты будут не в состоянии оформлять производственные и транспортные эВСД (электронные ветеринарные сопроводительные документы - прим. CNews) в течение нескольких суток», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Редакция ждет ответа от представителей «Мираторга», сможет ли холдинг бесперебойно поставлять свою продукцию. На момент публикации материала на официальном сайте холдинга информации о ликвидации последствий атаки опубликовано не было. Россельхознадзор также предупредил, что данный инцидент будет не последним.

«Мираторг» — один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов мяса, мясных полуфабрикатов. Также холдинг является системообразующей российской агропромышленной компанией. У «Мираторга» есть свои свинокомплексы, зерновые предприятия, завод по производству полуфабрикатов, своя транспортная компания и т.д. «Мираторг» в 2021 г. занимал 10,7% рынка свинины.

Какой вирус использовали

Для хакерской атаки был использован троян Win32:Bitlocker/l!rsm. Он шифрует файлы в дисковой системе зараженных компьютеров (рабочих станций и серверов). В результате содержащиеся в компьютере данные невозможно прочесть и использовать.

miratorg.jpg

Хакеры атаковали «Мираторг»

Чаще всего этот подход применяют шантажисты, которые пытаются продать компании-жертве атаки ключ расшифровки. В Россельхознадзоре отмечают, что до 17 марта 2022 г. «Мираторг» не получал сообщений с предложением выкупа. Поэтому надзорный орган называет эту атаку ИТ-терактом, который направлен исключительно на вредоносные цели.

Без документов

Для разрешения сложившейся ситуации Россельхознадзор предложил «Мираторгу» «учитывая репутацию холдинга», перемещать подконтрольные товары без сопровождения эВСД. Это касается только товаров, не являющихся живыми животными и биологическими отходами. Мера будет действовать до устранения последствий атаки.

«Компании, входящие в холдинг “Мираторг” на это время просим быть “святее Папы Римского” в плане соблюдения норм безопасности перемещения подконтрольных товаров», — говорится на сайте Россельхознадзора.

При перемещении живых животных и биологических отходов ВСД должны оформляться на бумажном носителе с последующим внесением в информационные системы.

Кристина Холупова

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