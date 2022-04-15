В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев

Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совета безопасности по суверенитету страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ее возглавит Дмитрий Медведев. Комиссия будет отвечать за госполитику в области импортозамещения КИИ. Она также займется мерами по обеспечению безопасности субъектов критической ИТ-инфраструктуры, оценкой их технологической независимости, и т.д. В ее состав войдут министры, а также главы «Роскосмоса», «Росатома», «Ростеха» и т.д.

Медведев отвечает за ИТ

В России создана межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ее возглавит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Указ об этом Президент России Владимир Путин подписал 14 апреля 2022 г. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в документе.

Объекты КИИ — это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей. Среди таких отраслей — транспорт, телекоммуникаций, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности.

Чем займется комиссия

Согласно положению о комиссии, она образована для выработки мер безопасности КИИ России. В том числе, комиссия займется координацией деятельности органов федеральной и региональной власти и организаций при разработке мер безопасности КИИ, а также оснащению их отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами и ПО.

Комиссия также будет отвечать за госполитику в области развития и поддержки производства отечественной продукции, разработки, внедрения и использования ИТ, в том числе для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка и пр.

В функции комиссии также входит оценка уровня технологической независимости объектов КИИ от иностранных решений и выработка предложений по импортозамещению в данной области. Среди обязанностей комиссии и меры по оптимизации бюджетных средств при переходе КИИ на преимущественное использование отечественной продукции.

Состав комиссии

Согласно документу, заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в квартал, при необходимости также могут проводиться внеочередные заседания.

Согласно утвержденному составу комиссии, у Медведева будут три заместителя — замсекретаря Совбеза, а также зампреды Правительства, координирующие работу госорганов по вопросам госполитики в области промышленности и выполнения гособоронзаказа и в области связи и госрегулирования в сфере формирования государственных информационных ресурсов.

В комиссию также вошли министр цифрового развития, главы МВД и МЧС, министры обороны, науки, промышленности, финансов, транспорта и пр. Среди представителей госкомпаний — гендиректоры «Роскосмоса», «Росатома», «Ростеха» и пр. Всего в совете 27 членов.