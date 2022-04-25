Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования

В данной статье рассмотрены ключевые особенности MySQL-системы, по которым ее считают одной из самых универсальных в сфере цифрового хранения информации.

MySQL простыми словами

Система управления базами данных MySQL — это организованная в виде таблиц открытая система, поддерживающая универсальные языки программирования SQL и позволяющая пользователям находить, редактировать или удалять хранившуюся в базе данных информацию. Проще говоря, это инструмент для поиска и внесения изменений в документы большого объема.

Принцип работы и особенности MySQL

Работая по модели «клиент/сервер», MySQL осуществляет обмен между пользователем и хранилищем данных. Поиск и выдача нужной информации происходит по принципу множества и записи, где множества — это наименования таблицы, а запись — строка в ней.

Это означает, что система автоматически подбирает наиболее подходящий под запрос оператора результат, исходя из имеющихся в таблицах данных. Все таблицы связаны между собой и образуют циркулярную связь.

Помимо данной особенности СУБД MySQL, эксперты также выделяют:

практичность и гибкость системы;

поддержка графических интерфейсов WorkBench, SequelPro, DBVisualizer и Navicat DB;

поддержка ODBC драйвера MyODBC/

Кроме того, все функции проверки и восстановления базы данных MySQL сосредоточены в функциональности утилиты mysqlcheck, что позволяет быстро и безопасно осуществлять проверку базы данных MySQL-сервера; не имеет вложенных и мануальных транзакций.

Недостатки MySQL

Как и любая другая система, MySQL имеет ряд недостатков, которые непосредственно влияют на работу. Среди них:

ограниченный функционал — в арсенале программы нет некоторых функций для работы, например, транзакций, триггеров, хранимых процедур, вложенных запросов и других полезных опций; стоимость СУБД — полная техническая поддержка системы распространяется платно, что ограничивает функционал бесплатной версии; дополнительные затраты на аппаратное обеспечение — для хранения и обработки большого количества данных, например, архивов, наименований и массивов, пользователю необходимо иметь мощный сервер, а также ПК; затраты на преобразование — поскольку MySQL использует чрезвычайно быструю блокировку таблицы, система не может совмещать устойчивую связь потока вставок и медленного выбора данных в той же самой таблице. То есть, при больших объемах данных производительность новых запросов СУБД снижается в пользу сохранения имеющихся связей; более серьезные последствия при выходе системы из строя — при возникновении критических ошибок или ошибок в коде пользователю сложнее восстановить поврежденные данные.

Преимущества MySQL

К основным достоинствам MySQL причисляют:

Быстродействие — за счет своей внутренней структуры система моментально вносит изменения и обрабатывает запросы пользователя, что позволяет работать сразу с несколькими базами данных. Повышенная безопасность — система по умолчанию имеет встроенные плагины, которые увеличивают уровень безопасности и контроля данных, а также не требует широкомасштабного устранения проблем из-за узких мест или других замедлений. Улучшение показателей производительности компьютера пользователя — использование InnoDB как подсистему хранения данных, обеспечивает очень эффективные ACID-совместимые транзакционные возможности, га­рантирующие высокую производительность и масштабируемость. Лицензирование (универсальность) — MySQL имеет полноценную и круглосуточную поддержку на всех платформах, включая Red Hat, Fe­dora, Ubuntu, Debian, Solaris, Microsoft Windows и Apple macOS. Также сервер MySQL функционирует с лицензиями GNU, что допускает его свободное применение. Контроль за избыточностью данных — система своевременно предупреждает пользователя о заполнении объемов памяти, что предотвращает риски превышения количества информации. Непротиворечивость данных — грамотное структурирование и архитектура кода являются важными аспектами в работе с базами данных. Инструменты MySQL позволяют осуществлять проверки и выявлять повторные алгоритмы. Совместное использование данных — открытость системы допускает использование ресурсов сразу несколькими пользователями, тем самым обеспечивая гибкость и удобность в работе. Поддержка целостности данных — использование ограничений для элементов данных внутри одной или между несколькими записями, MySQL позволяет задавать требования по поддержке целостности и применять их. Применение стандартов — цикличность системы позволяет определять и применять необходимые стандарты для регламентирования формата данных при обмене ими между системами, а также соглашениях об именах, формах документации, процедурах обновления и правилах доступа. Повышение доступности данных и их готовности к работе — в результате интеграции данные становятся непосредственно доступными конечным пользователям, что повышает функциональность системы и является дополнительным инструментом для более качественного обслуживания конечных пользователей или клиентов организации. В MySQL как и во многих СУБД, предусмотрены языки запросов для создания отчетов, которые позволяют пользователям вводить не предусмотренные заранее запросы и получать необходимую информацию максимально оперативно на своих персональных компьютерах, не прибегая к помощи программистов, которые для извлечения этой информации из базы данных должны были бы создавать специальное программное обеспечение. Развитые службы резервного копирования и восстановления — ответственность за обеспечение защиты данных от сбоев аппаратного и программного обеспечения в файловых системах возлагается на пользователя, однако в современных СУБД предусмотрены средства снижения вероятности потерь информации при возникновении различных сбоев, например, резервные копии и хранение предыдущих запросов пользователя. Возможность нахождения компромисса для противоречивых требований — анализируя потребности пользователей и отделов, система MySQL самостоятельно может принимать решения о проектировании и способе использования базы данных, при которых имеющиеся ресурсы всей организации в целом будут использоваться наилучшим образом. Эти решения обеспечивают оптимальную производительность для самых важных приложений, причем чаще всего за счет менее критичных.

Где применяется MySQL на практике

Благодаря быстродействию системы MySQL чаще всего применяется для малых и средних приложений, в системах управления контентом (CMS), для веб-сайтов и в корпоративных системах, а также при планировании и автоматизации бизнес-процессов.

Данная СУБД используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удаленные клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.

Заключение

Система управления базами данных MySQL является универсальным инструментом как для веб-сегмента и небольших приложений, так и для бизнес-среды, давая пользователям возможность вносить и редактировать имеющиеся в системе данные.

Быстродействие системы и ее надежность позволяет комфортно работать в режиме многозадачности, а также своевременно предупреждает пользователя о заполнении объемов памяти. Однако MySQL имеет некоторые недостатки, в основном связанные со стоимостью поддержания работы системы и с рисками ее вывода из строя.

Данная СУБД подходит для приложений, сайтов, баз данных и других мелких или средних хранилищ. Открытость, гибкость и универсальность системы делает MySQL одной из самой востребованных на современном рынке.