Хакеры поставили рекорд по атакам на «дыры» в ПО Microsoft, Apple и Google, о которых сами вендоры ничего не знали

Госхакеры и шифровальщики

Эксплуатация уязвимостей нулевого дня (не известных разработчикам) в 2021 г. резко выросла. Об этом говорится сразу в двух исследованиях — компаний Mandiant и Google Project Zero. Хакеры смогли атаковать рекордное количество уязвимостей, о которых вендоры ничего не знали.

Уязвимости подобного рода чаще всего используют хакеры, аффилированные со спецслужбами. Однако в 2021 г. увеличилось количество атак, исходивших от финансово-мотивированных группировок, в первую очередь, операторов шифровальщиков-вымогателей.

Эксперты Mandiant идентифицировали 80 эксплойтов к уязвимостям нулевого дня против 30, выявленных в 2020 г. Данные Google скромнее: в 2021 г. специалисты по информационной безопасности идентифицировали 58 эксплойтов к уязвимостям нулевого дня против 25, обнаруженных в 2020 г.

75% таких уязвимостей пришлось на продукты Microsoft, Apple и Google. В публикации Mandiant отмечено, что это объясняется высокой распространенностью их технологий. Далее идут разработки Qualcomm, Trend Micro, Sonic Wall, Accellion/Kitworks и Pulse Secure.

2021 г. стал рекордным по количеству атак «нулевого дня»

Как отметил Джеймс Садовски (James Sadowski), старший аналитик Mandiant, злоумышленники разного рода все больше внимания уделяют поиску уязвимостей нулевого дня в разработках вендоров, не входящих в число самых популярных.

В частности, он специально упомянул атаки на уязвимости нулевого дня в файлообменной системе AccellionFTA, от которых пострадали компании Shell и ряд других.

Причины роста

В Mandiant отметили, что причин всплеска интереса злоумышленников к уязвимостям нулевого дня может быть несколько. Во-первых, все более широкое применение облачных сред, мобильных инструментов и технологий интернета вещей в корпоративных инфраструктурах. В результате растет количество используемого ПО, а следовательно и уязвимостей, которыми злоумышленники могут воспользоваться. Во-вторых, увеличилось количество «брокеров» в даркнете, которые торгуют информацией об уязвимостях нулевого дня. В-третьих, кибергруппировки сами активизировали поиск таких уязвимостей.

Доминирующее положение в этой сфере пока занимают хакерские группировки, предположительно связанные со спецслужбами Китая. Однако и шифровальные группировки заметно активизировались на этом поле: недавно утекшая переписка членов группировки Conti указывает, что они весьма активно исследовали эту тему и назначали специальных людей для создания специализированных сканеров уязвимостей.

«Нахождение уязвимости нулевого дня для киберзлоумышленников — всегда особенная удача; при некотором везении ее можно эксплуатировать в течение очень длительного времени, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Для шифровальщиков такие уязвимости представляют большой интерес, особенно когда уязвимый продукт пользуется высокой популярностью. Это открывает путь для взлома и шифрования файлов сразу во множестве организаций, что мы относительно недавно наблюдали на примере атак на Kaseya и SolarWinds».