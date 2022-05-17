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Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews агрегирует данные о ценах на различные ИТ-сервисы, начиная с 2019 г., и предлагает своим посетителям удобный интерфейс для выбора провайдера более чем по 20 ИТ-услугам. По итогам анализа цен за март 2022 аналитиками Market.CNews был зафиксирован максимальный рост цен за последние годы на виртуальные серверы VPS.

Общая динамика цен на VPS

Цены на виртуальные серверы в последние годы росли крайне неохотно, а иногда имели и вовсе отрицательную динамику. Это объясняется как фундаментальными причинами, так и маркетинговыми.

Фундаментально речь идет о всеобщем техническом прогрессе, в результате которого каждый гигабайт оперативной памяти и каждое ядро CPU со временем стоит все дешевле и дешевле. Это отражается и на виртуальных серверах VPS, стоимость которых в рамках тех же конфигураций планомерно снижается.

Перейти к выбору провайдера VPS

Маркетинговый фактор объясняется желанием провайдеров перевести на VPS как можно большее число клиентов. Для этого были внедрены сверхдешевые и маломощные тарифы, например, на 0,5 vCPU, 0,5 Гб RAM и 5 Гб SSD.

Серьезные проекты на таких серверах, очевидно, не могут быть запущены. Однако их наличие позволяет провайдерам анонсировать в рекламных проспектах цены вроде «VPS от 39 руб./мес» (подробнее см. материал «Виртуальные серверы по цене буханки хлеба»).

Текущая ситуация

Все резко изменилось с началом военной операции на Украине и последующих санкций со стороны западных стран. Новые поставки оборудования оказались под угрозой срыва, а ряд вендоров и вовсе прекратил продажи ПО и серверов на территории РФ.

Все это привело к росту спроса на облачные сервисы, включая виртуальные серверы VPS, а также к росту издержек провайдеров на поддержание работоспособности этих услуг. Как результат, еще в марте 2022 г. средние цены на VPS выросли сразу на 8,6%.

Средняя стоимость VPS-серверов на российском рынке

Средняя стоимость VPS, руб.
Изменение цены, %

Источник: Market.CNews, 2022

Так, например, в 2020 г., в начале пандемии, рост цен на VPS составил всего 1,5%, а годом позже, весной 2021 г., — 3,9%. Текущий рост цен более чем в 2 раза превышает прошлогодние темпы.

Как выполнялся анализ цен

Market.CNews обновляет базу цен трижды в год — каждые 4 месяца. В случае VPS обновление происходит в марте, июле и ноябре. Таким образом, все вышеуказанные изменения в процентах приведены за период в 4 месяца, а текущее рекордное повышение цен произошло за период с начала декабря 2021 г. по конец марта 2022 г.

Средние цены рассчитаны как среднее арифметическое всех тарифов от всех провайдеров в базе ИТ-маркетплейса Market.CNews с ценами, номинированными в рублях по услуге VPS для каждого из периодов. Всего в базе Маркета — более 1000 таких тарифов более чем от 80 поставщиков.

Валерия Макарова

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