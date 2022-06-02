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Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам

В Подмосковье и еще двух регионах России заработала система слежки за людьми на основе их силуэтов. Она работает совместно с городскими системами видеонаблюдения. Новшество призвано определять степень загруженности общественных пространств, но доступ к системе обязательно получат правоохранительные органы.

Узнать россиянина по силуэту

В России началось внедрение системы видеоаналитики, позволяющей распознавать людей не по их лицам, а по их силуэтам, пишет «Коммерсант». Первыми такое внедрении инициировали власти Московской области, а также еще двух российских регионов, название которых по неустановленным причинам держится в строгом секрете.

Поставщиком в данном случае выступает компания NtechLab. Редакция CNews обратилась к ее представителям с вопросами о двух таинственных регионах внедрения и сроках появления системы в других уголках России и ожидает ответа.

Внедрение платформы NtechLab позволяет получать обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. Для обработки данных платформа использует алгоритмы искусственного интеллекта.

К числу возможностей системы относится умение подсчитывать число людей в общественных местах, а также анализ маршрутов их передвижения. Информация для анализа поступает с городских камер видеонаблюдения, с которыми интегрировано детище NtechLab.

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В России появился еще один способ слежки за гражданами

NtechLab – российская компания, основанная в июле 2015 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Гендиректор компании – Андрей Теленков. Она на 100% принадлежит кипрской «Н-тех.лаб ЛТД» (данные ЕГРЮЛ).

Компания была основана Артемом Кухаренко и Александром Кабаковым. По итогам 2021 г. выручка NtechLab составила 1 млрд руб., чистая прибыль – 88 млн руб. (данные «Контур.фокуса»).

Сотни объектов под неусыпным контролем

На момент публикации материала система NtechLab функционировала на 200 объектах массового скопления людей. Это в первую очередь парки, культурные объекты, спортплощадки, а также медицинские учреждения и даже остановки общественного транспорта.

Как сообщили изданию представители NtechLab, разработанная компанией платформа распознает силуэты людей на видео с камер наблюдения и сохраняет информацию о них в виде «аналитических отчетов». С их слов, время хранения информации о перемещении людей выбирает заказчик системы. Иначе говоря, при наличии технических мощностей она, в теории, может храниться годами.

Как рассказала изданию коммерческий директор NtechLab, внедренная технология будет использоваться для отслеживания перегруженных объектов общественного пространства. «Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов», – отметил он.

Дополнительные возможности для слежки

Следует отметить, система городского видеонаблюдения далеко не всегда просто фиксирует происходящее в кадре. В некоторых регионах России, в частности в Москве, она дополнена технологиями распознавания лиц.

На момент публикации материала не было известно, будет ли предоставленная NtechLab технология использоваться для слежки за гражданами. Между тем, уже есть подтверждение, что полученными с ее помощью данными в любое время могут воспользоваться силовые структуры.

Об этом «Коммерсанту» сообщил замминистра госуправления, ИТ и связи Московской области Вячеслав Метелев. С его слов, получить доступ к этой информации смогут «сотрудники оперативно-розыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании». Он добавил также, что «благодаря современным технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие, – профилактика преступлений и правонарушений».

На начало июня 2022 г. в Московской области функционировало 82 тыс. камер видеонаблюдения. До конца 2022 г. власти региона хотят подключить к сети еще 25 тыс. камер, о чем в январе 2022 г. заявлял губернатор области Андрей Воробьев. При этом данные с как минимум 20 тыс. камер, смонтированных в подъездах жилых домов, агрегатируются системой распознавания лиц.

В Москве система виденаблюдения в разы шире. По данным столичной мэрии, за передвижениями граждан неусыпно следят 213 тыс. камер.

В том, что технология NtechLab может использоваться для слежки, не сомневается и глава направления «Разрешение ИТ- & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он сообщил изданию, что, по его мнению, силовики и адвокаты смогут с ее помощью определять в потоке людей конкретного человека и отслеживать его перемещения по ряду внешних факторов. «В совокупности с наружными камерами технология может позволить определить, например, что в разных правонарушениях принимал участие один и тот же человек», – сказал Шицле.

Эльяс Касми

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