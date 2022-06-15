4 тренда на рынке ERP-систем

Несмотря на то, что массово в России концепцию ERP начали использовать гораздо позже, чем в США или Европе, где она активно начала внедряться с 90-х годов прошлого столетия, в последнее десятилетие отечественный рынок ERP-систем показывал очень быстрый рост. За это время он прошел путь от точки, в которой ERP была уделом предприятий-гигантов, до состояния, когда даже относительно небольшие компании стараются использовать эту стратегию.

ERP — это аббревиатура английских слов «Enterprise Resource Planning», которые в переводе на русский звучат как «планирование ресурсов предприятия». И это именно то, для чего и нужны ERP-системы — программное обеспечение, отвечающее за осуществление стратегии, выработанной в соответствии с концепцией ERP.

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Если говорить проще, то в рамках такого подхода предприятия стараются создать единое рабочее пространство, в котором будут тесно интегрированы между собой все подразделения компании: от кадровой службы и маркетингового отдела до производства и логистики.

ERP — это аббревиатура английских слов «Enterprise Resource Planning»

ERP-системы непрерывно эволюционировали — в различные периоды у них существовали свои тренды, которые отвечали духу времени и уровню развития технологий. Такие тренды есть и сегодня. В этом материале мы рассмотрим 4 актуальных в настоящее время тренда на рынке ERP-систем.

Тренд №1. Импортозамещение

Активное импортозамещение сейчас свойственно для всей ИТ-отрасли в целом и для ERP-систем — в частности. Хотя именно с ERP-системами ситуация относительно стабильная: по данным, представленным компанией IDC, на середину 2020 г. российский рынок в денежном выражении был поделен в соотношениях:

«1C» — 39,2%

SAP — 42,4%

Microsoft — 7,4%

Oracle — 4,8%

«Галактика» — 3,6%

По данным на 2022 г., отечественное программное обеспечение занимает более 57% рынка, а миграция с иностранного ПО на российские решения является одной из самых востребованных услуг.

Такой высокий процент российского программного обеспечения был достигнут за счет установленного в 2014 г. курса на форсированное импортозамещение в сферах:

информационные технологии;

машиностроительная отрасль;

сельскохозяйственное производство;

санкционные товары.

Все это привело к тому, что доля иностранных программ, занимавших в 2010-2014 гг. практически весь рынок, резко сократилась. К примеру, доля только одного SAP в то время составляла 50% от всего рынка, а Microsoft и Oracle забирали значительную часть от другой половины.

Тренд №2. Облачные решения

Помимо автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов, внедрение ERP-системы предлагает и другие преимущества. Одним из таких преимуществ является повышенная информационная безопасность предприятия. Она достигается за счет различных факторов и возможностей, которые обеспечивает программное обеспечение ERP. Вот некоторые из них:

вся информация хранится на собственных серверах компании — это помогает исключить утечку данных и дает ощущение полного контроля;

система позволяет гибко распределить права доступа сотрудников, групп, отделов, офисов, клиентов и контрагентов к документам, объектам, проектам, файлам, операциям, доступным информационным каналам;

благодаря централизованной системе управления, практически любое действие можно максимально быстро отследить, отменить, запретить.

Компании долгое время не признавали облачные решения безопасными из-за хранения всех данных на серверах поставщика. Такое отношение способствовало низкому спросу на «облака» — организации старались использовать исключительно коробочные версии продукта, развернутые на собственных мощностях.

Узнать, какие ERP-системы уже перешли в облако 2022

Сейчас эта ситуация изменилась: облачные ERP-системы стали гораздо популярнее. На это повлияло множество факторов, из которых можно выделить основные:

пандемия и повсеместный переход на удаленную работу — облачная система изначально позволяет работать из любого места, а вот с локальными вариантами часто возникали трудности;

возросшие требования к организации полноценной ERP-системы — в моду вошли видеоконференции, выросли объемы трафика, стало нужно хранить больше различной информации.

Помимо этого, возросшая популярность облачных решений обусловлена развитием рынка. Крупные корпорации, которые по-прежнему остаются приверженцами локальных ERP-систем, уже давно используют их, а новые, зачастую небольшие компании, решившие внедрить ERP, выбирают облако. Облако дешевле, его возможности покрывают все потребности усредненной компании, а запуск происходит гораздо быстрее — при этом не нужно держать свой ИТ-отдел.

Не всегда нужно переносить в облако все, что есть. Некоторые компании выносят только отдельные блоки, например, чтобы упростить доступ клиентам, поставщикам, менеджерам. Крупные предприятия используют метод разделения данных, задействуя один пакет программного обеспечения для нескольких офисов. Переход в облачные сервисы — один из основных трендов последних лет.

Тренд №3. Упрощение и удешевление ERP-систем

Под упрощением мы имеем в виду не снижение функциональности — она все время увеличивается, — а пользовательский опыт. Для примера снова обратимся к облачным решениям: разработчики стараются максимально упрощать пользовательский интерфейс и оптимизировать количество операций, требуемых для решения профильных задач.

При этом, если говорить опять же о типовых решениях, то сегодня они позволяют настроить большую часть всех возможностей системы без привлечения программистов, используя лишь техническую документацию. Упрощение как стратегия работает и с локальными ERP-системами, где непрерывно добавляются различные штатные инструменты, ранее доступные только в виде индивидуальных доработок, выполненных с привлечением сторонних специалистов и сервисов.

Сразу оговоримся, что удешевление стало возможным за счет использования типовых облачных решений. Большие локальные ERP-системы, индивидуальные решения и доработки, нетиповые интеграции — все это остается достаточно дорогим. С другой стороны, типового решения в облаке достаточно для большей части малых и средних предприятий, желающих автоматизировать бизнес-процессы.

Тренд №4. Скорость реализации проекта

Выросли требования клиентов к срокам запуска проектов. На это повлияли события последних лет, определяющие нестабильную экономическую ситуацию в мире, которая часто меняется прямо на глазах. Все это привело к тому, что клиенты не хотят ждать по несколько лет и даже месяцев, пока проект запустится и начнет работать — приоритет в скорости запуска стал очень важным конкурентным преимуществом при выборе интегратора и разработчика программного обеспечения.

Разработчики и интеграторы, в свою очередь, ответили на это на это изменением подхода к внедрению ERP-системы. Если раньше это было более целостное решение, рассчитанное заранее на определенные характеристики, то сейчас схема внедрения изменилась.

В первую очередь изменился сам подход к разработке — он стал более гибким, активно используется agile. Проекты перестали быть монолитными, вместо этого разрабатывается база, содержащая минимальные возможности, а затем уже на нее наращивается необходимый функционал. Дополнительным плюсом гибкой разработки является возможность быстро и менее болезненно вносить в проект изменения, если для этого возникает срочная необходимость.

В заключение

ERP-системы становятся привычными — даже небольшие компании стараются в той или иной мере использовать их преимущества. При этом, если раньше это были полностью закрытые системы, работающие внутри предприятия, то сейчас они становятся все более открытыми. Возникает необходимость тесной интеграции с различными сторонними сервисами.

Компании стараются наиболее полно автоматизировать бизнес-процессы и предоставить своим клиентам максимальное удобство, предлагая его в качестве конкурентного преимущества. К примеру, становятся очень популярными личные кабинеты. При этом, если раньше в них клиентам была доступна какая-то конечная информация, то сейчас многие предприятия предоставляют больше текущей информации, которая поступает из ERP-системы.

И поставщики, и клиенты стараются стандартизировать свои разработки. Организациям-клиентам это выгодно как экономически, так и с точки зрения контроля и управления. Выполнив внедрение на основном предприятии, они клонируют готовую разработку на остальные, сокращая таким образом расходы и сроки запуска.