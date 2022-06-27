Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022. Аналитики провели сравнение возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.

Устойчивый тренд на BPM-системы сохраняется, а интерес к этому виду бизнес-ПО пока только растет. Вооружились им в России не просто малая, а мельчайшая доля компаний. Всем остальным это только предстоит. Данный рейтинг является одним из основных ориентиров при выборе поставщика BPM.

Устойчивый тренд на BPM-системы сохраняется

Рейтинг BPM-систем 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Наличие основных модулей. Функциональные возможности. Дополнительные возможности. Мессенджеры для создания чатов с внешними пользователями. Форматы поставки ПО. Возможные скидки при покупке годовой версии ПО. Наличие именных и конкурентных лицензий. Длительность тестового периода и его ограничения. Юридическое лицо, от имени которого ведется продажа ПО. Количество партнеров по распространению и внедрению системы. Количество шаблонов процессов на маркетплейсе, ссылка на маркетплейс. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«В этом году мы подготовили самый сложный и многогранный рейтинг BPM-систем за все время существования этого направления на Market.CNews, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Более половины баллов компании набирали за счет функционала своих решений. Остальная часть — за счет параметров, отражающих универсальность системы и лояльность провайдера к клиентам».

Лидером рейтинга признана BPM-система ELMA365 от компании ELMA. Она обладает одним из лучших функционалов на рынке, отлично интегрирована с различными мессенджерами, отличается доступной ценой. Длительность тестового периода составляет 14 дней.

На втором месте — Directum RX от компании Directum. Здесь также стоит отметить широкий функционал и дополнительные возможности. Длительность тестового периода достигает 60 дней.

Таблица 1. Топ-5 BPM-систем 2022

Место Компания BPM-система Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 609 2 Directum Directum RX 595 3 1С-Битрикс Битрикс24 582 4 Эмбер Amber 575 5 Comindware Comindware BAP 4 531

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место заняло решение Битрикс24, одним из ключевых преимуществ которого является низкая цена. Кроме того, отметим широкую партнерскую сеть. Тестового периода не предусмотрено, но есть бесплатная версия с ограниченным функционалом.

Обзор BPM

Рейтинг BPM-систем 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Рынок ждут BPM, CRM, BI, ECM и Low-code вместе взятые

Похоже, в перспективе нескольких лет наступит время, когда придется придумать новую аббревиатуру, объединяющую ныне существующие системы BPM, CRM, BI, ECM, Low-code, а, возможно, и RPA. Возможно, это будут Low-code-платформы, а возможно и что-то иное.

Дело в том, что сращивание различных бизнес-приложений происходит все более активно. А вокруг чего происходит наращивание функционала — зависит от того, чем занимался провайдер раньше.

Если компания выпускала CRM, то ее функционал вобрал функции BPM, BI и стремится в сторону Low-code и ECM. Если же компания выпускала BPM, то собственным блоком CRM, BI, ECM и Low-code уже никого не удивишь.

Еще один тренд — интеллектуализация работы с бизнес-процессами заказчика за счет iBPMS. Все большую роль будут играть RPA в целом и Process Mining и Task Mining в частности. Подробности — в профильных статьях обзора BPM 2022.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BPM в теме письма.

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