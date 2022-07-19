Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Техника
|

Найден способ хищения данных с миллиардов ПК во всем мире, даже не подключенных к интернету

Описан новый экзотичный способ похищения данных с изолированных персональных компьютеров – с использованием SATA-шлейфа, который соединяет жесткий диск с материнской платой. Специализированное программное обеспечение позволяет превратить простой интерфейсный кабель в антенну, передающую секретную информацию.

SATA-кабель в качестве антенны

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) предложили оригинальный способ дистанционного хищения информации с неподключенного к сети персонального компьютера, пишет Tom's Hardware. Это могут быть пароли или другая конфиденциальная информация.

Описанный учеными метод предусматривает использование интерфейсного SATA-кабеля в качестве антенны радиопередатчика, излучающего сигнал в диапазоне 6 ГГц.

Атака осуществляется с применением исключительно программных средств – с помощью специального софта, который может быть запущен как в пользовательском пространстве операционной системы, так и в отдельной виртуальной машине. При этом необходимость в модификации «железа» атакуемого ПК отсутствует.

sata-big.png

SATA-шлейф (кабель красного цвета) используется в качестве антенны-излучателя, которая используется для хищения информации ПК. Крышка корпуса снята для наглядности

Кабель стандарта SATA применяется для подключения периферийных устройств к материнской плате ПК. Как правило, это девайсы для хранения информации: твердотельные накопители на основе флеш-памяти (SSD), жесткие диски (HDD), приводы для чтения оптических дисков (DVD, Blu-ray).

Как это работает

Шина SATA, как и остальные интерфейсы, генерирует слабое электромагнитное излучение в нормальном режиме работы. Исследовательская группа под руководством Мордехая Гури (Mordechai Guri) разработала технику, позволяющую управлять характеристиками этого излучения и формировать с его помощью сигнал, который можно принять и обработать на другом устройстве.

Для этого специалисты написали вредоносную программу и установили ее на целевой ПК. На первом этапе она, не привлекая к себе внимание, в фоновом режиме подготавливает (кодирует) информацию, которую необходимо похитить. Затем отправляет серию запросов к файловой системе (на чтение или запись) таким образом, чтобы кабель излучал «разборчивый» радиосигнал достаточной мощности, который можно принять с помощью расположенного поблизости устройства и расшифровать.

Как отмечают исследователи, лучше всего при этом подходят операции считывания, поскольку позволяют добиться более сильного сигнала (до 3 дБ). К тому же они, как правило, не требуют повышенных системных привилегий, в отличие от операций записи.

Ученые заявляют, что предложенный ими метод применим в условиях фонового взаимодействия других приложений с файловой системой, однако в периоды особо интенсивного обмена данными с диском передача «по воздуху» может быть затруднена. Поэтому вредоносное ПО должно уметь приостанавливать ее в подобные моменты.

В работе также отмечается, что техника хорошо сочетается с применением кейлогеров – инструментов, регистрирующих различные действия пользователя, например нажатия клавиш. Таким образом, их совместное использование может позволить украсть у жертвы пароли и другую ценную информацию.

Сложности практического применения

Стандарт SATA получил широчайшее распространение – накопители, относящиеся к нему, используются в миллиардах компьютеров по всему миру, отмечает Tom’s Hardware. В теории на любой из них можно осуществить атаку по методике израильских ученых. На практике же ее применение, вероятно, окажется сопряжено с целым рядом серьезных проблем, что значительно сократит число сценариев, подходящих для ее использования.

Во-первых, поскольку компьютер жертвы по условиям эксперимента изолирован от сети, для установки на него вредоносного ПО злоумышленнику или его сообщнику понадобится физический доступ к машине. Во-вторых, низкая мощность сигнала, генерируемого импровизированной антенной, позволяет принимать его лишь на очень небольшом расстоянии – в радиусе не более одного метра. То есть «шпионское» оборудование – в данном эксперименте это SDR-приемник (программно-определяемая радиосистема), подключенный к ноутбуку – должно располагаться в непосредственной близости к компьютеру жертвы.

Кроме того, согласно выводам израильских ученых, существует несколько мер, которые способны обезопасить изолированную машину от атак такого рода. В частности, можно улучшить экранирование оборудования – непосредственно SATA-кабеля или всего корпуса компьютера. Кроме того, существует специальное ПО, которое способно выявлять и необычную активность в файловой системе, наличие которой может указывать на присутствие в системе шпионского софта.

Однако наиболее эффективной линией защиты от таких кибератак, по мнению исследователей, является выстраивание в организации продуманной политики безопасности. К примеру, можно ввести запрет на использование любого радиооборудования в зоне расположения компьютеров, хранящих ценные данные.

Другие методы

Исследователи из университета имени Бен-Гуриона хорошо известны благодаря своим работам в области изучения проблем кибербезопасности. В них нередко рассматриваются весьма экзотичные и трудноприменимые техники.

Так, в апреле 2020 г. ученые продемонстрировали в действии метод хищения данных из изолированной системы с использованием дискретного графического ускорителя в качестве передатчика.

В июле 2019 г. специалисты рассказали о технике под названием Ctrl-Alt-LED, которая предусматривает задействование статусных индикаторов клавиатуры Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock для передачи информации.

В июне 2016 г. исследователи продемонстрировали метод хищения данных ПК путем изменения скорости вращения вентилятора на процессоре.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шифровальщик на основе кода смертельно больного хакера набрасывается на жертв прямо из почтового ящика

В России легализуют хакеров, но не всех

В Microsoft 365 обнаружены удобные для хакеров изъяны, которые софтверный гигант посчитал малозначительными

МТС, «Мегафон» и Tele2 раскритиковали госсистему блокировки звонков с подменных номеров

Методология ЭДО: как крупному бизнесу грамотно перевести документооборот в электронный вид

ПК на Intel и AMD беззащитны перед взломом. Решение проблемы замедляет чипы на треть

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
Показать еще