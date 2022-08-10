Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARS

Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARSРоссийское сообщество хакеров Killnet заявило о взломе систем военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Хакеры также «обрушили» сайт корпорации и получили данные кандидатов на работу в компании. Lockheed Martin с конца июня 2022 г. поставляет на территорию Украины реактивную систему залпового огня HIMARS, которая применяется против российской армии.
Атака российских хакеров
Хакеры группировки Killnet атаковали американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. Как заявили сами хактивисты, они взломали системы авторизации для сотрудников компании. В ходе атаки были также получены данные всех кандидатов на прием на работу в корпорацию. Об этом основатель хакерской группы KillMilk написал у себя в Telegram-канале.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin, — говорится в сообщении Killnet. — Возможно они поняли что не нужно помогать террористам».
Помимо ИТ-систем, «лег» и сайт корпорации. В блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin также участвовали хакерские группы «Анонимус Россия» и CarbonSec.
Сейчас все системы Lockheed Martin восстановлены, а данные нет, пишут у себя в Telegram-канале Killnet.
Война с HIMARS
Хакерская группа Killnet объявила войну Lockheed Martin 1 августа 2022 г., пообещав «хакерские атаки нового уровня». KillMilk назвал корпорацию «террористами» и призвал все хакерские группировки подключиться к хакерской атаке и распространению личной информации сотрудников компании.
Реактивные системы залпового огня HIMARS производства Lockheed Martin с конца июня 2022 г. поставляются США на Украину. Украина использует HIMARS против Вооруженных сил России.
После объявления войны американской корпорации, KillMilk покинул хакерскую группу Killnet. В своем интервью «Газете» он объяснил, что покидает Killnet, чтобы отвести «потенциальный ответный огонь» от ее участников.
Не первая и не последняя
Killnet начал свою работу в конце 2021 г. В мае 2022 г. в своем Telegram-канале группировка объявила войну 10 западным странам. Они сообщили о готовности нанести удары по инфраструктуре США, Великобритании, Германии, Италии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.
В конце июня 2022 г. KillNet атаковала около 1100 веб-ресурсов Литвы. Помимо этого, хакеры вывели из строя различные онлайн-сервисы страны. Причиной атаки стало то, что литовские власти объявили о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию.
В июле хакерская группировка начала один за одним уничтожать госсайты Польши. Первым под удар попал портал Ресурсного центра киберпространства вооруженных сил Польши. Также в июле Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США.